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Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»

Невские С.
Невские С. – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🏛История и архитектура
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 750 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»

Что вы увидите

  • Спасо-Преображенский собор
  • Смольный собора
  • Александро-Невская Лавра
  • Спас-на-Крови
  • Казанский Собор
  • Исаакиевский Собор.
Автобусная экскурсия ⛳ «Храмы Петербурга» посвящёна православным храмам разных исторических эпох и архитектурных стилей: от петровского барокко до северного модерна. Вы увидите основные храмы Петербурга, принадлежащие к христианской конфессии. Вы узнаете про историю 📖 их возникновения, архитектурные особенности. Все храмы центра Петербурга – это каменная летопись исторических событий и военных побед. Посещение Спасо-Преображенского собора, Смольного собора и Александро-Невской Лавры.
Что входит
  • Услуги аккредитованного экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
Что не входит
  • Личные расходы (по желанию).
Начало
🚩 Гостиница «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10)
Место завершения
🏁 Площадь Восстания
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Невские С.
Невские С.
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