Автобусная экскурсия ⛳ «Храмы Петербурга» посвящёна православным храмам разных исторических эпох и архитектурных стилей: от петровского барокко до северного модерна. Вы увидите основные храмы Петербурга, принадлежащие к христианской конфессии. Вы узнаете про историю 📖 их возникновения, архитектурные особенности. Все храмы центра Петербурга – это каменная летопись исторических событий и военных побед. Посещение Спасо-Преображенского собора, Смольного собора и Александро-Невской Лавры.
Что входит
Услуги аккредитованного экскурсовода
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
Что не входит
Личные расходы (по желанию).
Начало
🚩 Гостиница «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10)
Место завершения
🏁 Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.