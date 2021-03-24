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Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»

Путешествие по Санкт-Петербургу: экскурсия по православным монастырям и церквям
Если вы уже посетили все дворцы, прогулялись по набережным и мостам, изучили историю Петербурга — присоединяйтесь к нашей экскурсии по храмам Северной столицы.

Вы увидите храмы разных исторических эпох и архитектурных стилей, узнаете их историю и как они пережили советские времена.
4.7
14 отзывов
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга»

Описание экскурсии

Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга» посвящена православным храмам разных исторических эпох и архитектурных стилей: от петровского барокко до северного модерна. Мы увидим Смольный собор, Казанский собор и Спасо-Преображенский собор. Завершится наше путешествие посещением Александро-Невской Лавры – первого и наиболее крупного монастыря города.

Еженедельно с 2 июня по пятницам до 14 сентября 2025 включительно.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смольный собор
  • Казанский собор
  • Александро-Невская Лавра
  • Спасо-преображенский собор
  • Спас на Крови
Что включено
  • Услуги аккредитованного экскурсовода,
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе /n (тип транспортного средства (микроавтобус или автобус) зависит от количества участников группы)
Что не входит в цену
  • Личные расходы (по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл гостиницы «Достоевский», (Владимирский просп., 19)
Завершение: Окончание экскурсии в центре города у Московского воказала
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно с 2 июня по пятницам до 14 сентября 2025 включительно.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
5
3
2
1
А
Посетила вчера эту экскурсию, все очень понравилось! Экскурсовод доступно и понятно рассказывала информацию, без лишней воды. Чувствовался профессионализм в работе как водителя, так и экскурсовода. Сама экскурсия составлена очень интересно, объекты посещения подобраны в точку! Спасибо большое за такую замечательную экскурсию
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А
Посетила вчера эту экскурсию, все очень понравилось! Экскурсовод доступно и понятно рассказывала информацию, без лишней воды. Чувствовался профессионализм в работе как водителя, так и экскурсовода. Сама экскурсия составлена очень интересно, объекты посещения подобраны в точку! Спасибо большое за такую замечательную экскурсию
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М
Познавательно советую тем кому интересно о старинных храмах… детям не интересно
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С
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V
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М
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