Если вы уже посетили все дворцы, прогулялись по набережным и мостам, изучили историю Петербурга — присоединяйтесь к нашей экскурсии по храмам Северной столицы.
Вы увидите храмы разных исторических эпох и архитектурных стилей, узнаете их историю и как они пережили советские времена.
Вы увидите храмы разных исторических эпох и архитектурных стилей, узнаете их историю и как они пережили советские времена.
Описание экскурсииАвтобусная экскурсия «Храмы Петербурга» посвящена православным храмам разных исторических эпох и архитектурных стилей: от петровского барокко до северного модерна. Мы увидим Смольный собор, Казанский собор и Спасо-Преображенский собор. Завершится наше путешествие посещением Александро-Невской Лавры – первого и наиболее крупного монастыря города.
Еженедельно с 2 июня по пятницам до 14 сентября 2025 включительно.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смольный собор
- Казанский собор
- Александро-Невская Лавра
- Спасо-преображенский собор
- Спас на Крови
Что включено
- Услуги аккредитованного экскурсовода,
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе /n (тип транспортного средства (микроавтобус или автобус) зависит от количества участников группы)
Что не входит в цену
- Личные расходы (по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл гостиницы «Достоевский», (Владимирский просп., 19)
Завершение: Окончание экскурсии в центре города у Московского воказала
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно с 2 июня по пятницам до 14 сентября 2025 включительно.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Посетила вчера эту экскурсию, все очень понравилось! Экскурсовод доступно и понятно рассказывала информацию, без лишней воды. Чувствовался профессионализм в работе как водителя, так и экскурсовода. Сама экскурсия составлена очень интересно, объекты посещения подобраны в точку! Спасибо большое за такую замечательную экскурсию
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А
Посетила вчера эту экскурсию, все очень понравилось! Экскурсовод доступно и понятно рассказывала информацию, без лишней воды. Чувствовался профессионализм в работе как водителя, так и экскурсовода. Сама экскурсия составлена очень интересно, объекты посещения подобраны в точку! Спасибо большое за такую замечательную экскурсию
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М
Познавательно советую тем кому интересно о старинных храмах… детям не интересно
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С
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V
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М
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