Автобусная экскурсия ⛳ «Храмы Петербурга» посвящёна православным храмам разных исторических эпох и архитектурных стилей: от петровского барокко до северного модерна. Вы увидите основные храмы Петербурга, принадлежащие к христианской конфессии. Вы узнаете про историю 📖 их возникновения, архитектурные особенности. Все храмы центра Петербурга – это каменная летопись исторических событий и военных побед. Посещение Спасо-Преображенского собора, Смольного собора и Александро-Невской Лавры.