Можете представить себе баскетбольное поле в церковном зале, вышку для бассейна в алтаре или общежитие в храме? А кое-какие церкви Петербурга стали … станциями метро! Только представьте: мы используем их повседневно — и даже не замечаем подвоха. Ещё больше тайн, загадок, мистики и криминала — в самостоятельной экскурсии-квесте по (не)церквям в самом центре города!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание квеста

Как проходит квест

Вы самостоятельно отправитесь по маршруту, а помогать вам будет ведущий через чат-бот (Телеграм или «ВКонтакте»). Он будет присылать вам координаты точек осмотра. Отвечая на вопросы бота, вы узнаете, зачем в церкви сделали баскетбольное поле, почему в алтаре возвели вышку для прыжков в воду, кто одобрил выставку собачек прямо в соборе и где были спрятаны трупы…

Какие храмы вы увидите

Петрикирхе — бассейн в этой церкви стал главным местом притяжения спортсменов советского времени

Церковь Святой Екатерины — баскетбольное поле находится в церкви до сих пор, а службы проходят прямо на нём

Казанский собор, или Антирелигиозный музей

Спас на Крови, удивительным образом «спасённый» благодаря Великой Отечественной войне

Церковь Святой Марии и следы её перестройки за 100 лет

Организационные детали