Можете представить себе баскетбольное поле в церковном зале, вышку для бассейна в алтаре или общежитие в храме? А кое-какие церкви Петербурга стали … станциями метро! Только представьте: мы используем их повседневно — и даже не замечаем подвоха.
Ещё больше тайн, загадок, мистики и криминала — в самостоятельной экскурсии-квесте по (не)церквям в самом центре города!
Ещё больше тайн, загадок, мистики и криминала — в самостоятельной экскурсии-квесте по (не)церквям в самом центре города!
Описание квеста
Как проходит квест
Вы самостоятельно отправитесь по маршруту, а помогать вам будет ведущий через чат-бот (Телеграм или «ВКонтакте»). Он будет присылать вам координаты точек осмотра. Отвечая на вопросы бота, вы узнаете, зачем в церкви сделали баскетбольное поле, почему в алтаре возвели вышку для прыжков в воду, кто одобрил выставку собачек прямо в соборе и где были спрятаны трупы…
Какие храмы вы увидите
- Петрикирхе — бассейн в этой церкви стал главным местом притяжения спортсменов советского времени
- Церковь Святой Екатерины — баскетбольное поле находится в церкви до сих пор, а службы проходят прямо на нём
- Казанский собор, или Антирелигиозный музей
- Спас на Крови, удивительным образом «спасённый» благодаря Великой Отечественной войне
- Церковь Святой Марии и следы её перестройки за 100 лет
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям (6+), подросткам, атеистам и верующим, независимо от конфессии
- Рекомендую проходить экскурсию-квест утром в субботу или воскресенье: так вы сможете попасть на службы и бесплатно послушать игру на знаменитом органе в Петрикирхе
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Дети 6-18 лет
|650 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Студенческий
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 4352 туристов
Всем привет! Меня зовут Ксюша, я искусствовед из Петербурга. Своим проектом я стремлюсь вдохновлять людей, зажигать деток интересом к искусству, давать ценные знания интересно, свежо и со вкусом. Как заЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
27 сен 2025
Было очень интересно, все понравилось! 😊
Н
Наталия
27 сен 2025
Просто замечательная квэст экскурсия! Мы прогулялись по Казанскому собору и другим церквям, очень много интересной информации узнали и даже попали на службу с игрой на органе. Задания квэста интересные, полезная информация и не гигантские, как обычно бывает, тексты. Как для детей так и для взрослых подойдет! Цена полностью оправдывает результат. Спасибо!
Л
Лев
2 апр 2025
Всё понравилось!
А
Алёна
1 апр 2025
Спасибо, было интересно 🫶🏻
В
Вера
1 апр 2025
Спасибо Ксении за интересную квест экскурсию!
Дети и я были в восторге, даже старшая заинтересовалась и выполняла задания))
Увидели церкви города, познакомились с их очень необычной историей, гуляли часа 2 и все рассматривали и читали
Однозначно рекомендую 👍🏻
Дети и я были в восторге, даже старшая заинтересовалась и выполняла задания))
Увидели церкви города, познакомились с их очень необычной историей, гуляли часа 2 и все рассматривали и читали
Однозначно рекомендую 👍🏻
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Контрасты Петербурга: дворы и парадные
Отыскать интересные здания и проникнуть в места, где царит особая питерская атмосфера
Начало: У метро «Владимирская»
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:30
5605 ₽
5900 ₽ за всё до 3 чел.
-
50%
Групповая
до 20 чел.
Петербург с высоты + парадные и дворы-колодцы
Увидеть Северную столицу сверху и заглянуть внутрь старинных дворов и парадных
Начало: У СТ.М. «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:00
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:30
999 ₽
1998 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 8 чел.
Фейк или Факт: 12 невероятных историй Петербурга
Вычислить два поддельных факта о городе и его главных символах на авторской экскурсии-игре
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Расписание: в понедельник в 12:00, в четверг в 11:00, в пятницу и субботу в 14:00
Завтра в 12:00
13 ноя в 11:00
1955 ₽
2300 ₽ за человека