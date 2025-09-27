Мои заказы

(Не) церкви: парадный Петербург и его контрасты

Самостоятельно осмотреть 5 храмов разных конфессий и раскрыть невероятные факты о них через чат-бот
Можете представить себе баскетбольное поле в церковном зале, вышку для бассейна в алтаре или общежитие в храме? А кое-какие церкви Петербурга стали … станциями метро! Только представьте: мы используем их повседневно — и даже не замечаем подвоха.

Ещё больше тайн, загадок, мистики и криминала — в самостоятельной экскурсии-квесте по (не)церквям в самом центре города!
5
5 отзывов
(Не) церкви: парадный Петербург и его контрасты© Ксения
(Не) церкви: парадный Петербург и его контрасты© Ксения
(Не) церкви: парадный Петербург и его контрасты© Ксения
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание квеста

Как проходит квест

Вы самостоятельно отправитесь по маршруту, а помогать вам будет ведущий через чат-бот (Телеграм или «ВКонтакте»). Он будет присылать вам координаты точек осмотра. Отвечая на вопросы бота, вы узнаете, зачем в церкви сделали баскетбольное поле, почему в алтаре возвели вышку для прыжков в воду, кто одобрил выставку собачек прямо в соборе и где были спрятаны трупы…

Какие храмы вы увидите

  • Петрикирхе — бассейн в этой церкви стал главным местом притяжения спортсменов советского времени
  • Церковь Святой Екатерины — баскетбольное поле находится в церкви до сих пор, а службы проходят прямо на нём
  • Казанский собор, или Антирелигиозный музей
  • Спас на Крови, удивительным образом «спасённый» благодаря Великой Отечественной войне
  • Церковь Святой Марии и следы её перестройки за 100 лет

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям (6+), подросткам, атеистам и верующим, независимо от конфессии
  • Рекомендую проходить экскурсию-квест утром в субботу или воскресенье: так вы сможете попасть на службы и бесплатно послушать игру на знаменитом органе в Петрикирхе

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный800 ₽
Дети 6-18 лет650 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Студенческий700 ₽
Ксения
Ксения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 4352 туристов
Всем привет! Меня зовут Ксюша, я искусствовед из Петербурга. Своим проектом я стремлюсь вдохновлять людей, зажигать деток интересом к искусству, давать ценные знания интересно, свежо и со вкусом. Как за
читать дальше

нами следят древние мумии? Почему спрятались эрмитажные коты? Где находятся самые страшные картины? Все это вы и ваши дети узнаете на квест-экскурсиях. Я очень стараюсь для вас! Надеюсь, с моим проектом вы получите вдохновение, гармонию и волшебное погружение в мир искусства.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Алиса
27 сен 2025
Было очень интересно, все понравилось! 😊
Н
Наталия
27 сен 2025
Просто замечательная квэст экскурсия! Мы прогулялись по Казанскому собору и другим церквям, очень много интересной информации узнали и даже попали на службу с игрой на органе. Задания квэста интересные, полезная информация и не гигантские, как обычно бывает, тексты. Как для детей так и для взрослых подойдет! Цена полностью оправдывает результат. Спасибо!
Л
Лев
2 апр 2025
Всё понравилось!
А
Алёна
1 апр 2025
Спасибо, было интересно 🫶🏻
В
Вера
1 апр 2025
Спасибо Ксении за интересную квест экскурсию!
Дети и я были в восторге, даже старшая заинтересовалась и выполняла задания))
Увидели церкви города, познакомились с их очень необычной историей, гуляли часа 2 и все рассматривали и читали
Однозначно рекомендую 👍🏻

