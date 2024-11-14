Казанский собор. Это он раскинулся грандиозной колоннадой на Невском и, словно обнимая, приглашает вас зайти внутрь. А внутри — чудотворная Казанская икона Богородицы.
Николо-Богоявленский морской собор. Вы оцените великолепное елизаветинское барокко в храмовой архитектуре. Здесь сохранились резные иконостасы 18 века с иконами. Верхний храм собора поразит вас своим благолепием. Попасть туда можно только с лицензированным гидом — и у вас будет эта возможность.
Владимирская церковь — один из немногих сохранившихся памятников второй трети 18 века. Изящный ансамбль находится в самом сердце Петербурга, рядом с Невским проспектом. На колокольню этого храма мы и поднимемся (по желанию). Здесь одна из самых высоких смотровых площадок в центре, с которой открывается прекрасный вид на основные достопримечательности.
Вы узнаете:
какой собор был построен по велению императрицы Елизаветы и почему он никогда не закрывался — даже в годы блокады
где отпевали няню Пушкина — Арину Родионовну и друга поэта — Антона Антоновича Дельвига
прихожанами какого храма были Достоевский, Римский-Корсаков, Куприн
о чём говорят названия улиц и переулков в центре города — Поварской, Кузнечный и Свечной переулок, Стремянная улица
какой храм, построенный крепостным мастером, стал кафедральным собором
в каком соборе хранились знамёна и ключи от захваченных городов
где можно увидеть греческую икону Николая Чудотворца 17 века, хранящую частицу его мощей, а где — чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери
в каком соборе похоронен Кутузов, а в каком находятся мемориальные доски с именами погибших экипажей подводных лодок и кораблей
Организационные детали
В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на комфортабельном автомобиле
Дополнительные расходы: пожертвование за посещение Верхнего храма в Николо-Богоявленском соборе — 250 ₽ за чел. или 1000 ₽ за группу, если она небольшая (детали раскроем в переписке)
Колокольня Владимирского собора со смотровой площадкой — 200 ₽ (по желанию)
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4546 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует читать дальше
уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.