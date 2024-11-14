Три храма Петербурга - с подъёмом на колокольню (по желанию)

Казанский и Николо-Богоявленский морской соборы, изящный ансамбль Владимирской церкви и вид с высоты
Храмы Петербурга — хранители истории города.

Многие из них были основаны первыми российскими императорами и являются уникальными памятниками архитектуры.

Вы посетите православные жемчужины, удивительные по красоте и сути — три особенно почитаемых храма в центре Санкт-Петербурга. А также подниметесь на колокольню, чтобы полюбоваться городом с высоты.
Три храма Петербурга - с подъёмом на колокольню (по желанию)
Три храма Петербурга - с подъёмом на колокольню (по желанию)
Три храма Петербурга - с подъёмом на колокольню (по желанию)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Казанский собор. Это он раскинулся грандиозной колоннадой на Невском и, словно обнимая, приглашает вас зайти внутрь. А внутри — чудотворная Казанская икона Богородицы.

Николо-Богоявленский морской собор. Вы оцените великолепное елизаветинское барокко в храмовой архитектуре. Здесь сохранились резные иконостасы 18 века с иконами. Верхний храм собора поразит вас своим благолепием. Попасть туда можно только с лицензированным гидом — и у вас будет эта возможность.

Владимирская церковь — один из немногих сохранившихся памятников второй трети 18 века. Изящный ансамбль находится в самом сердце Петербурга, рядом с Невским проспектом. На колокольню этого храма мы и поднимемся (по желанию). Здесь одна из самых высоких смотровых площадок в центре, с которой открывается прекрасный вид на основные достопримечательности.

Вы узнаете:

  • какой собор был построен по велению императрицы Елизаветы и почему он никогда не закрывался — даже в годы блокады
  • где отпевали няню Пушкина — Арину Родионовну и друга поэта — Антона Антоновича Дельвига
  • прихожанами какого храма были Достоевский, Римский-Корсаков, Куприн
  • о чём говорят названия улиц и переулков в центре города — Поварской, Кузнечный и Свечной переулок, Стремянная улица
  • какой храм, построенный крепостным мастером, стал кафедральным собором
  • в каком соборе хранились знамёна и ключи от захваченных городов
  • где можно увидеть греческую икону Николая Чудотворца 17 века, хранящую частицу его мощей, а где — чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери
  • в каком соборе похоронен Кутузов, а в каком находятся мемориальные доски с именами погибших экипажей подводных лодок и кораблей

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительные расходы: пожертвование за посещение Верхнего храма в Николо-Богоявленском соборе — 250 ₽ за чел. или 1000 ₽ за группу, если она небольшая (детали раскроем в переписке)
  • Колокольня Владимирского собора со смотровой площадкой — 200 ₽ (по желанию)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского Собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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