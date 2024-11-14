Храмы Петербурга — хранители истории города. Многие из них были основаны первыми российскими императорами и являются уникальными памятниками архитектуры. Вы посетите православные жемчужины, удивительные по красоте и сути — три особенно почитаемых храма в центре Санкт-Петербурга. А также подниметесь на колокольню, чтобы полюбоваться городом с высоты.

Описание экскурсии

Казанский собор. Это он раскинулся грандиозной колоннадой на Невском и, словно обнимая, приглашает вас зайти внутрь. А внутри — чудотворная Казанская икона Богородицы.

Николо-Богоявленский морской собор. Вы оцените великолепное елизаветинское барокко в храмовой архитектуре. Здесь сохранились резные иконостасы 18 века с иконами. Верхний храм собора поразит вас своим благолепием. Попасть туда можно только с лицензированным гидом — и у вас будет эта возможность.

Владимирская церковь — один из немногих сохранившихся памятников второй трети 18 века. Изящный ансамбль находится в самом сердце Петербурга, рядом с Невским проспектом. На колокольню этого храма мы и поднимемся (по желанию). Здесь одна из самых высоких смотровых площадок в центре, с которой открывается прекрасный вид на основные достопримечательности.

Вы узнаете:

какой собор был построен по велению императрицы Елизаветы и почему он никогда не закрывался — даже в годы блокады

где отпевали няню Пушкина — Арину Родионовну и друга поэта — Антона Антоновича Дельвига

прихожанами какого храма были Достоевский, Римский-Корсаков, Куприн

о чём говорят названия улиц и переулков в центре города — Поварской, Кузнечный и Свечной переулок, Стремянная улица

какой храм, построенный крепостным мастером, стал кафедральным собором

в каком соборе хранились знамёна и ключи от захваченных городов

где можно увидеть греческую икону Николая Чудотворца 17 века, хранящую частицу его мощей, а где — чудотворный список Казанской иконы Божьей Матери

в каком соборе похоронен Кутузов, а в каком находятся мемориальные доски с именами погибших экипажей подводных лодок и кораблей

Организационные детали