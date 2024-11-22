Мы посетили Большой Гатчинский дворец и Приоратский дворец. Выехали из Санкт-Петербурга, сопровождал нас гид-экскурсовод Виктор. Очень интересно рассказывал, мы и не

заметили как оказались уже у Большого Гатчинского дворца. Экскурсии по дворцам провёл гид Василий. . Было очень интересно, узнали много нового. В следующий раз посетим эти дворцы летом или ранней осенью. Буду рекомендовать своим друзьям. Большая благодарность гидам Виктору и Василию.

В Валерий

Гатчинский дворец: билеты и аудиотур по резиденции Павла I

Ауди гил отлично, выше всех похвал. Сама резиденция не впечатлила. Серенький. Много ещё надо восстанавливать и воссоздать. Один раз посетить достаточно, это не Петродворец куда можно приезжать и восхищаться увидинным не первый раз. Хорошо бы восстановить потешный флот.