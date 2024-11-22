6 часов
Групповая
Гатчина: Гатчинский и Приоратский дворцы
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 11:15
6 дек в 11:15
8 дек в 11:15
от 2 700₽ за человека
4 часа
Билеты
Гатчинский дворец: билеты и аудиотур по резиденции Павла I
Начало: Красноармейский проспект, 1, Гатчина
Расписание: ВТ- ВС с 10:00 до 18:00 (вход во дворец до 17:00)
Завтра в 00:00
6 дек в 00:00
1 290₽ за билет
1 час
Билеты
Гатчинский дворец: билеты с аудиоэкскурсией по резиденции императора Павла I
Начало: Красноармейский проспект, 1, Гатчина
Расписание: ВТ- ВС с 10:00 до 18:00 (вход во дворец до 17:00)
Завтра в 00:00
6 дек в 00:00
1 290₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- РРозалия22 ноября 2024Мы посетили Большой Гатчинский дворец и Приоратский дворец. Выехали из Санкт-Петербурга, сопровождал нас гид-экскурсовод Виктор. Очень интересно рассказывал, мы и не
- ВВалентин18 ноября 2024Интересный памятник архитектуры, особенно Приоратский дворец, выполненный по уникальной технологии.
- ВВалерий7 августа 2023Гатчинский дворец: билеты и аудиотур по резиденции Павла IАуди гил отлично, выше всех похвал. Сама резиденция не впечатлила. Серенький. Много ещё надо восстанавливать и воссоздать. Один раз посетить достаточно, это не Петродворец куда можно приезжать и восхищаться увидинным не первый раз. Хорошо бы восстановить потешный флот.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Билеты в Гатчинский дворец»
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