Билеты в Гатчинский дворец

Найдено 3 экскурсии в категории «Билеты в Гатчинский дворец» в Санкт-Петербурге, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Гатчина: Гатчинский и Приоратский дворцы
На автобусе
159 отзывов
6 часов
Групповая
Гатчина: Гатчинский и Приоратский дворцы
Начало: Ул. Думская, д. 2
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 11:15
6 дек в 11:15
8 дек в 11:15
от 2 700 за человека
Гатчинский дворец: билеты и аудиотур по резиденции Павла I
Пешая
2 отзыва
4 часа
Билеты
Гатчинский дворец: билеты и аудиотур по резиденции Павла I
Начало: Красноармейский проспект, 1, Гатчина
Расписание: ВТ- ВС с 10:00 до 18:00 (вход во дворец до 17:00)
Завтра в 00:00
6 дек в 00:00
1 290 за билет
Гатчинский дворец: билеты с аудиоэкскурсией по резиденции императора Павла I
Пешая
1 час
Билеты
Гатчинский дворец: билеты с аудиоэкскурсией по резиденции императора Павла I
Начало: Красноармейский проспект, 1, Гатчина
Расписание: ВТ- ВС с 10:00 до 18:00 (вход во дворец до 17:00)
Завтра в 00:00
6 дек в 00:00
1 290 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Розалия
    22 ноября 2024
    Гатчина: Гатчинский и Приоратский дворцы
    Мы посетили Большой Гатчинский дворец и Приоратский дворец. Выехали из Санкт-Петербурга, сопровождал нас гид-экскурсовод Виктор. Очень интересно рассказывал, мы и не
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    заметили как оказались уже у Большого Гатчинского дворца. Экскурсии по дворцам провёл гид Василий. . Было очень интересно, узнали много нового. В следующий раз посетим эти дворцы летом или ранней осенью. Буду рекомендовать своим друзьям. Большая благодарность гидам Виктору и Василию.

  • В
    Валентин
    18 ноября 2024
    Гатчина: Гатчинский и Приоратский дворцы
    Интересный памятник архитектуры, особенно Приоратский дворец, выполненный по уникальной технологии.
  • В
    Валерий
    7 августа 2023
    Гатчинский дворец: билеты и аудиотур по резиденции Павла I
    Ауди гил отлично, выше всех похвал. Сама резиденция не впечатлила. Серенький. Много ещё надо восстанавливать и воссоздать. Один раз посетить достаточно, это не Петродворец куда можно приезжать и восхищаться увидинным не первый раз. Хорошо бы восстановить потешный флот.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Билеты в Гатчинский дворец»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2024
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