Эта автобусная экскурсия позволяет посетить 2 пригорода за 1 день (экономия времени).
Программа экскурсии: трассовая экскурсия по дороге, посещение Павловского парка и Павловского дворца, экскурсия по Екатерининскому парку, экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Янтарной комнаты.
Программа экскурсии: трассовая экскурсия по дороге, посещение Павловского парка и Павловского дворца, экскурсия по Екатерининскому парку, экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Янтарной комнаты.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45
Описание экскурсии
За один день предоставляется уникальная возможность посмотреть два великолепных пригорода Санкт-Петербурга. Это экономия времени и денег. Отдельно Пушкин и отдельно Павловск значительно дороже - экономия одного дня свободного времени и денег. Продолжительность экскурсии составляет 7 часов. В экскурсию входит: путевая экскурсия по дороге, экскурсия по двум паркам и посещение двух дворцов. В стоимость входит: - путевая экскурсия по дороге - прогулка по двум паркам - посещение двух дворцов Программа экскурсии: трассовая экскурсия по дороге, посещение Павловского парка и Павловского дворца, экскурсия по Екатерининскому парку, экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Янтарной комнаты. Особенности: Эта экскурсия позволяет посетить 2 пригорода за 1 день (экономия времени). Место окончания экскурсии: Московский вокзал При себе обязательно иметь паспорт. Для льготных категорий удостоверяющие документы (студенческий, пенсионный).
Четверг, воскресенье в 8:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|3 720 ₽
|Студенты
|3 480 ₽
|Школьники
|2 700 ₽
|Дошкольники
|1 260 ₽
|Иностранцы
|4 320 ₽
|Пенсионеры
|3 480 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Пушкине:
- Екатерининский парк
- Екатерининский дворец
- Янтарную комнату
- В Павловске:
- Парк - летнюю резиденцию императора Павла I
- Павловский дворец
Что включено
- Экскурсия по дороге
- Прогулка по Екатерининскому и Павловскому паркам
- Посещение двух дворцов
- Посещение Янтарной комнаты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр-т, 47, 3-й этаж, офис 4
Завершение: Лиговский пр-т, 47
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, воскресенье в 8:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
19 июл 2016
Е
Елена
17 июл 2016
В
Валентина
6 июл 2016
Экскурсия очень интересная, хорошо организованная. Спасибо экскурсоводу за интересную и познавательную информацию во время поездки. Очень внимательный и добросовестный экскурсовод, экскурсия закончилась аплодисментами.
Е
Емельянова
4 июл 2016
Экскурсия отличная, Автобус оставляет желать лучшего.
Е
Елена
25 июн 2016
Все замечательно кроме организационных вопросов. Везде экскурсии проходили без очереди, здесь же потратили на это 3 часа времени. Вместо семичасовой экскурсии провели десять часов.
С
Сорокина
25 июн 2016
А
Анна
23 июн 2016
Сама экскурсия очень понравилась. По экскурсоводам чувствовалось, что они отлично разбираются в материале, они сразу предвидят все возникающие вопросы и с легкостью обходят толпы другие группы с иностранцами в тех
Е
Елена
19 июн 2016
Прекрасная возможность объять необъятное, в один день посетить сразу два изумительных места. Это особенно хорошо для туристов у которых мало времени. Отдельное спасибо экскурсоводу, группа была большая и она сумела организовать все очень четко и без заминок. Спасибо вам большое.
М
Марина
19 июн 2016
С
Сергей
16 июн 2016
А
Андрей
30 мая 2016
Е
Елена
19 мая 2016
Д
Дмитрий
18 мая 2016
Огорчила трата времени на покупку билетов в кассах музеев. Я ожидал, что билеты будут предзакуплены. Также в Пушкине была пробка, и мы минут 20 стояли, прежде чем экскурсовод принял (очевидное)
Щ
Щеткова
15 мая 2016
j
john
3 ноя 2015
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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