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местах, где мы останавливаемся. Но что омрачает всё приятное впечатление от экскурсии, так это посадка на автобус. Как-то неорганизованно все. Мы пришли к месту сбора почти за два часа, но в автобус сели только на второй, да и то где-то в середине, а вся толпа, что пришла после нас, я думала, затопчет контролера билетов, да и автобус чуть не свернули. Просто хотелось бы посоветовать пропечатывать номера посадочных мест на билетах или создавать какую-нибудь очередь, ведь толпа создаёт хаос и отнимает много времени!