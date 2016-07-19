Автобусная экскурсия в Пушкин и Павловск (2 дворца,2 парка)

Автобусная экскурсия в Пушкин и Павловск
Эта автобусная экскурсия позволяет посетить 2 пригорода за 1 день (экономия времени).

Программа экскурсии: трассовая экскурсия по дороге, посещение Павловского парка и Павловского дворца, экскурсия по Екатерининскому парку, экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Янтарной комнаты.
4.59
17 отзывов
Автобусная экскурсия в Пушкин и Павловск (2 дворца,2 парка)
Автобусная экскурсия в Пушкин и Павловск (2 дворца,2 парка)
Автобусная экскурсия в Пушкин и Павловск (2 дворца,2 парка)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45

Описание экскурсии

За один день предоставляется уникальная возможность посмотреть два великолепных пригорода Санкт-Петербурга. Это экономия времени и денег. Отдельно Пушкин и отдельно Павловск значительно дороже - экономия одного дня свободного времени и денег. Продолжительность экскурсии составляет 7 часов. В экскурсию входит: путевая экскурсия по дороге, экскурсия по двум паркам и посещение двух дворцов. В стоимость входит: - путевая экскурсия по дороге - прогулка по двум паркам - посещение двух дворцов Программа экскурсии: трассовая экскурсия по дороге, посещение Павловского парка и Павловского дворца, экскурсия по Екатерининскому парку, экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Янтарной комнаты. Особенности: Эта экскурсия позволяет посетить 2 пригорода за 1 день (экономия времени). Место окончания экскурсии: Московский вокзал При себе обязательно иметь паспорт. Для льготных категорий удостоверяющие документы (студенческий, пенсионный).

Четверг, воскресенье в 8:45

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые3 720 ₽
Студенты3 480 ₽
Школьники2 700 ₽
Дошкольники1 260 ₽
Иностранцы4 320 ₽
Пенсионеры3 480 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • В Пушкине:
  • Екатерининский парк
  • Екатерининский дворец
  • Янтарную комнату
  • В Павловске:
  • Парк - летнюю резиденцию императора Павла I
  • Павловский дворец
Что включено
  • Экскурсия по дороге
  • Прогулка по Екатерининскому и Павловскому паркам
  • Посещение двух дворцов
  • Посещение Янтарной комнаты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр-т, 47, 3-й этаж, офис 4
Завершение: Лиговский пр-т, 47
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, воскресенье в 8:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
7
3
2
1
В
19 июл 2016
Е
17 июл 2016
В
6 июл 2016
Экскурсия очень интересная, хорошо организованная. Спасибо экскурсоводу за интересную и познавательную информацию во время поездки. Очень внимательный и добросовестный экскурсовод, экскурсия закончилась аплодисментами.
Е
4 июл 2016
Экскурсия отличная, Автобус оставляет желать лучшего.
Е
25 июн 2016
Все замечательно кроме организационных вопросов. Везде экскурсии проходили без очереди, здесь же потратили на это 3 часа времени. Вместо семичасовой экскурсии провели десять часов.
С
25 июн 2016
А
23 июн 2016
Сама экскурсия очень понравилась. По экскурсоводам чувствовалось, что они отлично разбираются в материале, они сразу предвидят все возникающие вопросы и с легкостью обходят толпы другие группы с иностранцами в тех
читать дальше

местах, где мы останавливаемся. Но что омрачает всё приятное впечатление от экскурсии, так это посадка на автобус. Как-то неорганизованно все. Мы пришли к месту сбора почти за два часа, но в автобус сели только на второй, да и то где-то в середине, а вся толпа, что пришла после нас, я думала, затопчет контролера билетов, да и автобус чуть не свернули. Просто хотелось бы посоветовать пропечатывать номера посадочных мест на билетах или создавать какую-нибудь очередь, ведь толпа создаёт хаос и отнимает много времени!

Е
19 июн 2016
Прекрасная возможность объять необъятное, в один день посетить сразу два изумительных места. Это особенно хорошо для туристов у которых мало времени. Отдельное спасибо экскурсоводу, группа была большая и она сумела организовать все очень четко и без заминок. Спасибо вам большое.
М
19 июн 2016
С
16 июн 2016
А
30 мая 2016
Е
19 мая 2016
Д
18 мая 2016
Огорчила трата времени на покупку билетов в кассах музеев. Я ожидал, что билеты будут предзакуплены. Также в Пушкине была пробка, и мы минут 20 стояли, прежде чем экскурсовод принял (очевидное)
читать дальше

решение пройти до Екатерининского пешком.
Я не жалуюсь на адскую очередь в Екатерининский - на нее, очевидно, повлиять нельзя. Из-за этого голосованием группа приняла решение пройти по сокращенному маршруту, куда очереди не было. Ан еще один минус небольшой экскурсоводу - она словно не знала о нем и ходила про него "узнать" (опять же, трата времени). Но может и так быть, что ходила она узнавать, есть ли очередь или нет.
В остальном все хорошо!

Щ
15 мая 2016
j
3 ноя 2015

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеНа весь деньПаркиПрирода и пейзажи

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Пешая
скидка
10%
63 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
27 авг в 12:00
28 авг в 09:30
от 35003 150 за всё до 2 чел.
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
На автобусе
1516 отзывов
10 часов
Групповая
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
Начало: Площадь Островского, 6, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
2 300 за человека
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
На автобусе
377 отзывов
5 часов
Групповая
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно
Завтра в 12:30
22 авг в 11:00
от 2 700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам