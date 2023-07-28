Все, что было запланировано, мы увидели, нас сопровождали гиды не только во дворца, но и в парках. Это была лучшая наша экскурсия, никаких задержек, никаких разводов на покупки, только максимально полезное время и красота. Буду обращаться за другими экскурсиями в вашу фирму и всем советую.