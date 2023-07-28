Путешествие по Санкт-Петербургу: Полноценный экскурсионный день в Царском селе
На нашей экскурсии у вас будет возможность посетить две императорские резиденции, а также прогуляться по Екатерининскому парку.
Перед вами откроются двери бальных залов и царских покоев, а вместе с ними — дворцовые тайны и тонкости жизни при дворе.
Перед вами откроются двери бальных залов и царских покоев, а вместе с ними — дворцовые тайны и тонкости жизни при дворе.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Царское село
- Екатерининский парк
- Камеронова галерея
- Агатовы комнаты
- Чесменская колонна
- Екатерининский дворец
- Янтарная комната
- Золотая анфилада
- Александровский парк
- Александровский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Уникальная экскурсия с посещением двух царских резиденций за один день — Екатерининского и Александровского дворцов.
Мы покажем вам:
- Екатерининский дворец, который является ярким представителем стиля барокко начала XVIII века.
- Участие в строительстве принимали лучшие русские архитекторы и выдающиеся итальянские зодчие. В 1752 году дворец был перестроен архитектором Ф. Р. Растрелли. Вы увидите его знаменитую "Золотую анфиладу", которая протянулась через весь дворец и объединяет многочисленные внутренние помещения. Внутреннее убранство и залы дворца поражают своим великолепием и произведениями искусства. Трудно себе представить, что во время войны дворец был большей частью разгромлен и разграблен. Потребовались десятки лет на тщательную историческую реконструкцию.
- У вас будет возможность увидеть известную на весь мир Янтарную комнату.
- Во время войны немцы выкрали и вывезли убранство комнаты, но уже в 1979 году начались первые работы по реставрации и к 300-летию Петербурга, знаменитая Янтарная комната вновь открыла свои двери.
- Янтарная комната - «восьмое чудо света», жемчужина Екатерининского дворца.
- Это - особенная историческая ценность, судьба которой окутана тысячами тайн. Её строительством в течение 70 лет занималось несколько поколений монарших особ. Во время Второй мировой войны все убранство украли и вывезли за пределы страны. Воссоздание по оригинальным чертежам и эскизам заняло 24 года рукотворной и кропотливой работы реставраторов.
Согласно календарю
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 58 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно календарюЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- За день придёт смс с именем, телеф. гида, номером автобуса, временем и местом отправления
- Если в 19:00 нет смс, перезвоните на 8812389-44-32. Накануне поездок мы работаем до 21:00
- По форме одежды — удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик
- Обратите внимание, что объекты показа могут меняться местами
- Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией
- При себе нужно иметь паспорт и льготные документы при их наличии, маски и перчатки.
- При постепенном снятии ограничений, обращайте внимание на объекты доступны для посещения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 174 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
28 июля 2023
С
Светлана
28 июля 2023
Экскурсовод Лена очень понравилась. Не смотря на пробки при выезде из города на экскурсиях нам дали всё осмотреть. Понравился Александровский дворец и экскурсия по нему. В Екатериненском дворце экскурсовод попалась неудачная, очень канцелярским тоном выдавала сухие факты.
А
Анна
25 июля 2023
Экскурсия в Александровский дворец очень интересная, но группы слишком большие, половина группы остаётся между залами и не видит о чем рассказывает экскусовод
Д
Дмитрий
25 июля 2023
М
Мария
24 июля 2023
Все, что было запланировано, мы увидели, нас сопровождали гиды не только во дворца, но и в парках. Это была лучшая наша экскурсия, никаких задержек, никаких разводов на покупки, только максимально полезное время и красота. Буду обращаться за другими экскурсиями в вашу фирму и всем советую.
Т
Татьяна
23 июля 2023
M
Mosina_e
23 июля 2023
Посетили экскурсию в Пушкин 22 июля. Были с сыном 14 лет. Остались под большим впечатлением - масштаб восстановительных работ поражает! Экскурсионная группа была около 40 человек. Во дворцах группу делят на две подгруппы, с каждой работает отдельный экскурсовод музея. Выдают хорошее аудио оборудование - слышно замечательно. Отдельное спасибо нашему гиду за интереснейшую путевую информацию, замечательную экскурсию по парку и внимание к гостям! Транспортное обслуживание безукоризненно. Рекомендую!
Г
Галина
22 июля 2023
Л
Лилия
21 июля 2023
Е
Евдокименко
21 июля 2023
О
Ольга
21 июля 2023
Р
Роман
21 июля 2023
Экскурсоводу Елене огромная благодарность. Лучшая экскурсия из всех посещеных.
Экскурсия прводится с использованием гарнитур за счет чего не нужно бежать рядом с гидом чтобы все услышать. Можно задержаться и что то рассмотреть, особено это актуально на экскурсии в парке.
Однозначно советую данную экскурсию.
Экскурсия прводится с использованием гарнитур за счет чего не нужно бежать рядом с гидом чтобы все услышать. Можно задержаться и что то рассмотреть, особено это актуально на экскурсии в парке.
Однозначно советую данную экскурсию.
К
Константин
21 июля 2023
Всё понравилось! Все дисциплинировано организовано и самое главное красиво! Спасибо.
М
Марина
21 июля 2023
Е
Елена
21 июля 2023
Ещё 159 отзывов
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