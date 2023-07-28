Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский

Путешествие по Санкт-Петербургу: Полноценный экскурсионный день в Царском селе

4.9
174 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
На нашей экскурсии у вас будет возможность посетить две императорские резиденции, а также прогуляться по Екатерининскому парку.

Перед вами откроются двери бальных залов и царских покоев, а вместе с ними — дворцовые тайны и тонкости жизни при дворе.
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский
Ближайшие даты:
10
авг
11
авг
12
авг
14
авг
17
авг
18
авг
19
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Царское село
  • Екатерининский парк
  • Камеронова галерея
  • Агатовы комнаты
  • Чесменская колонна
  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
  • Золотая анфилада
  • Александровский парк
  • Александровский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Уникальная экскурсия с посещением двух царских резиденций за один день — Екатерининского и Александровского дворцов.

Мы покажем вам:

  • Екатерининский дворец, который является ярким представителем стиля барокко начала XVIII века.
  • Участие в строительстве принимали лучшие русские архитекторы и выдающиеся итальянские зодчие. В 1752 году дворец был перестроен архитектором Ф. Р. Растрелли. Вы увидите его знаменитую "Золотую анфиладу", которая протянулась через весь дворец и объединяет многочисленные внутренние помещения. Внутреннее убранство и залы дворца поражают своим великолепием и произведениями искусства. Трудно себе представить, что во время войны дворец был большей частью разгромлен и разграблен. Потребовались десятки лет на тщательную историческую реконструкцию.
  • У вас будет возможность увидеть известную на весь мир Янтарную комнату.
  • Во время войны немцы выкрали и вывезли убранство комнаты, но уже в 1979 году начались первые работы по реставрации и к 300-летию Петербурга, знаменитая Янтарная комната вновь открыла свои двери.
  • Янтарная комната - «восьмое чудо света», жемчужина Екатерининского дворца.
  • Это - особенная историческая ценность, судьба которой окутана тысячами тайн. Её строительством в течение 70 лет занималось несколько поколений монарших особ. Во время Второй мировой войны все убранство украли и вывезли за пределы страны. Воссоздание по оригинальным чертежам и эскизам заняло 24 года рукотворной и кропотливой работы реставраторов.

Согласно календарю

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 58 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • За день придёт смс с именем, телеф. гида, номером автобуса, временем и местом отправления
  • Если в 19:00 нет смс, перезвоните на 8812389-44-32. Накануне поездок мы работаем до 21:00
  • По форме одежды — удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик
  • Обратите внимание, что объекты показа могут меняться местами
  • Время поездки может корректироваться в связи с дорожной ситуацией
  • При себе нужно иметь паспорт и льготные документы при их наличии, маски и перчатки.
  • При постепенном снятии ограничений, обращайте внимание на объекты доступны для посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 174 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
153
4
14
3
5
2
1
1
1
С
28 июля 2023
С
28 июля 2023
Экскурсовод Лена очень понравилась. Не смотря на пробки при выезде из города на экскурсиях нам дали всё осмотреть. Понравился Александровский дворец и экскурсия по нему. В Екатериненском дворце экскурсовод попалась неудачная, очень канцелярским тоном выдавала сухие факты.
А
25 июля 2023
Экскурсия в Александровский дворец очень интересная, но группы слишком большие, половина группы остаётся между залами и не видит о чем рассказывает экскусовод
Д
25 июля 2023
М
24 июля 2023
Все, что было запланировано, мы увидели, нас сопровождали гиды не только во дворца, но и в парках. Это была лучшая наша экскурсия, никаких задержек, никаких разводов на покупки, только максимально полезное время и красота. Буду обращаться за другими экскурсиями в вашу фирму и всем советую.
Т
23 июля 2023
M
23 июля 2023
Посетили экскурсию в Пушкин 22 июля. Были с сыном 14 лет. Остались под большим впечатлением - масштаб восстановительных работ поражает! Экскурсионная группа была около 40 человек. Во дворцах группу делят на две подгруппы, с каждой работает отдельный экскурсовод музея. Выдают хорошее аудио оборудование - слышно замечательно. Отдельное спасибо нашему гиду за интереснейшую путевую информацию, замечательную экскурсию по парку и внимание к гостям! Транспортное обслуживание безукоризненно. Рекомендую!
Г
22 июля 2023
Л
21 июля 2023
Е
21 июля 2023
О
21 июля 2023
Р
21 июля 2023
Экскурсоводу Елене огромная благодарность. Лучшая экскурсия из всех посещеных.
Экскурсия прводится с использованием гарнитур за счет чего не нужно бежать рядом с гидом чтобы все услышать. Можно задержаться и что то рассмотреть, особено это актуально на экскурсии в парке.
Однозначно советую данную экскурсию.
К
21 июля 2023
Всё понравилось! Все дисциплинировано организовано и самое главное красиво! Спасибо.
М
21 июля 2023
Е
21 июля 2023
Ещё 159 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
На автобусе
Выездные
На весь день
Екатерининский дворец
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
Царское село
Янтарная комната
Пушкин, Павловск и Гатчина
В Екатерининский дворец на автобусе
Екатерининский парк
Александровский дворец
Александровский парк
Интерьерные

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
3386 отзывов
Пушкин (Царское Село) Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната (с билетами)
Сегодня
9 авг
10 авг
11 авг
от 2 900 за человека
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1127 отзывов
Царское село (Пушкин), Павловск и Гатчина - три резиденции за 1 день
пл. Искусств, 3
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
2 200 за человека
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
85 отзывов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
пл. Искусств, 3
11 авг
14 авг
18 авг
21 авг
3 350 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ