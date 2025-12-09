Павловск — это не только царский дворец и живописный парк, но и живой город с уникальным характером и своей историей. Я покажу и расскажу вам то, чего не бывает на классических экскурсиях.
О бриллиантовом князе, Штраусе, внебрачных детях, владельцах и обитателях Павловска — об этом пойдёт наш разговор.
Описание экскурсии
Проходя мимо замка Бип, дачи Брюллова, великолепных храмов, деревянных и каменных особняков и значимых построек города, мы с вами:
- Вспомним имена трёх великих женщин, которым Павловск обязан своим существованием
- Разберёмся, кто такой солёный мужик и как вальсы Иоганна Штрауса зазвучали на берегах реки Славянки
- Побеседуем о художниках, архитекторах, купцах и внебрачных детях
- Упомянём русских поэтов, чья жизнь прямо или косвенно связана с Павловском и чьи стихи и по сей день звучат здесь
- Поговорим о строительстве железных дорог, а ещё о том, как в начале 20 века хранили продукты
И многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mazda 3. Дорога от Петербурга до Павловска занимает 1–1,5 часа (из-за этого продолжительность экскурсии может меняться в пределах 30 минут)
- Путешественниц просим взять платки на голову: во время экскурсии мы заглянем в один или два православных храма
- Экскурсия стоит дешевле, если вас двое — 12 900 ₽, для одного — 11 900 ₽
Ответы на вопросы
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я покажу вам город волшебный, неповторимый. Средоточие культуры и искусства, концентрацию жизни, столицу империи. Покажу таким, каким его вижу я. Вы, возможно, сможете из него уехать, но уже точно никогда
