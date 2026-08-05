Приготовим мини-пиццу с нуля и узнаем, чем русская пицца отличается от классической итальянской.
На мастер-классе вы замесите тесто, выберете начинку, испечёте свою пиццу, а затем попробуете её за чашкой чая – с пылу с жару!
На мастер-классе вы замесите тесто, выберете начинку, испечёте свою пиццу, а затем попробуете её за чашкой чая – с пылу с жару!
Описание мастер-класса
- Научитесь готовить мягкое кефирное тесто без дрожжей
- Раскатаете тесто, выберете начинку и соберёте мини-пиццу по вкусу
- После выпечки вас ждёт дегустация за чашкой чая
Поговорим о происхождении блюда и о том, какие варианты пиццы популярны в разных странах.
Организационные детали
- Мастер-класс подходит для взрослых и детей старше 7 лет
- Каждый участник самостоятельно приготовит одну мини-пиццу. Есть все продукты и кухонный инвентарь
- С вами будет повар из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ТРК «Великан-Парк»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1576 туристов
Посещение нашей фабрики мороженого станет незабываемым досугом для всей семьи. Экскурсия будет полна радости, веселья и, конечно же, восхитительного мороженого!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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