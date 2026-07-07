И кружку слепить, и фильм посмотреть — на нашем мастер-классе можно успеть всё! Лепим и залипаем на любимом фильме, жуём попкорн и забираем керамику, сделанную своими руками. Ну чем не киношный счастливый финал?
Описание мастер-класса
- Сначала мастер расскажет, как из обычного куска глины родится ваша уникальная вещица — кружка для кофе, тарелка для особенных завтраков или миска для любимого рамена.
- А потом… начнётся магия кино! Под любимые кадры вы слепите изделие, раскрасите его и придадите характер. Мастер всегда будет рядом, чтобы помочь.
- В итоге целый вечер в атмосфере вдохновения. И керамика, и кино, и удовольствие от процесса!
- Через 5 недель после мастер-класса — после всех обжигов — вы получите изделие собственного дизайна, полностью функциональное и готовое к применению.
Организационные детали
- Изделие можно забрать через 4-5 недель.
- С вами будет мастер из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кожевенной линии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — сеть творческих студий и лекторий в центре Петербурга. Ежедневно проводим мастер-классы по рисованию и живописи, керамике и гончарному делу, стеклодувные и декоративные мастер-классы, а также лекции по истории, культуре и искусству. Окунитесь в мир творчества и красоты, расслабьтесь и переключитесь на позитив!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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