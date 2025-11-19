Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Мы погуляем по рождественским ярмаркам и украшенным улицам.



Я расскажу о новогодних традициях на Руси и о том, когда отмечали Новый год в нашей стране до реформ Петра Великого. Вспомним о праздничных днях в императорской семье и о самом необычном подарке для цесаревны. А ещё вы погрузитесь в историю создания города, его архитектурных ансамблей и главных зодчих.