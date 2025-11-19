Мы погуляем по рождественским ярмаркам и украшенным улицам.
Я расскажу о новогодних традициях на Руси и о том, когда отмечали Новый год в нашей стране до реформ Петра Великого. Вспомним о праздничных днях в императорской семье и о самом необычном подарке для цесаревны. А ещё вы погрузитесь в историю создания города, его архитектурных ансамблей и главных зодчих.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Невский проспект — главную магистраль города.
- Манежную площадь с прекрасной рождественской ярмаркой.
- Александринский театр, памятник Екатерине Великой и Елисеевский магазин.
- Гостиный Двор, «Пассаж» и Спас на Крови.
- Дворцовую площадь и главную новогоднюю красавицу Петербурга.
- Набережную Невы.
Вы услышите:
- как менялась дата празднования Нового года в России.
- почему только мы празднуем старый Новый год.
- как появилась Снегурочка.
- кто такой Дед Мороз и почему раньше его боялись.
- где можно встретить ёлку, подвешенную к потолку.
- о самой рекордной продаже шампанского «Вдова Клико» и о том, почему на бутылках этой марки появился петербургский якорь.
Организационные детали
- Авторская экскурсия проводится только в преддверии Нового года и на январских каникулах.
- По необходимости мы будем делать остановки на маршруте и заходить погреться.
- Согревающие напитки в стоимость экскурсии не входят.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 578 туристов
Всем привет, меня зовут Аида. Аккредитованный гид-переводчик по Санкт-Петербургу и пригородам. Я организую индивидуальные и групповые экскурсии. Со мной вы сможете полюбоваться Северной столицей с земли, воды или воздуха. Я провожу как классические экскурсии, так и авторские. Опыт работы гидом около 10 лет.Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
