Вы увидите русский балет таким, каким его не показывают ни в одном театре: изнутри, в лицах и судьбах. Мы проследим, как он прошёл путь от «крепостных балетов» до школы с мировым именем. Разберём повседневную жизнь балетного Петербурга.
Это разговор о городе как сцене, на которой разворачивалась драма длиною в столетия — о страстях, триумфах, интригах и великом искусстве.
Это разговор о городе как сцене, на которой разворачивалась драма длиною в столетия — о страстях, триумфах, интригах и великом искусстве.
Описание экскурсии
- Здание Дирекции императорских театров. Здесь начнём рассказ о том, как формировался петербургский балетный мир — его иерархия, правила и закулисные страсти
- Театральная улица и окрестности. Тут жили и творили те, кто сделал русский балет легендой
- Площадь Искусств. Финальная точка маршрута, где мы вспомним имена, без которых история мирового балета немыслима
Вы узнаете:
- почему иностранные хореографы считали за честь работать в России и как рождался тот самый петербургский стиль
- кто первым бросил венок любимой солистке и чем эта история закончилась
- кто из государей был настолько увлечён балетом, что покидал царскую ложу ради первого ряда
- что ели балерины 19 века. Спойлер — они не голодали, в отличие от современных
- кто с кем делил сцену, а кто кого «заказывал» — и почему некоторые спектакли заканчивались скандалами, а не аплодисментами
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Екатерининском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы, Екатерина и Татьяна, — изыскатели истории Петербурга от основания до НЭПа. Санкт-Петербург для нас — не только парадный проспект и перечень дат. Это живая ткань, в которой переплелись судьбы, вкусы,
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