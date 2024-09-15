В какой момент и по чьей воле жители России стали слушать классическую музыку и наслаждаться живописью? Почему начали проводить дуэли по всем канонам? И как родились правила бального этикета для кавалеров и дам? Приглашаю вас прогуляться в поисках ответов по парадному Петербургу и перенестись в эпоху Петра Великого: ведь именно она даст нам ответы на все вопросы.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Идея экскурсии
С своё время для меня стало открытием, что до правления Петра I Россия была совсем другой страной с другими культурными нормами, бытом, отношениями между людьми и мировоззрением. Как же и, главное, почему сформировались устои, которые окружают нас сегодня? Именно в Петровской эпохе мы подберём ключ к пониманию современной русской культуры… и не забудем посмеяться над курьёзными историями.
Что вас ожидает
Аристократический променад по Петербургу
Появление Петербурга в своё время немало сказало о России всему миру — но что именно? Будем разбираться. Шаг за шагом мы охватим главные символы города и выясним, как рождалась высокая культура Российской Империи.
- Начнём у Меньшиковского дворца, где Пётр прививал поданным аглицкий этикет на балах: вы узнаете, как пригласить на танец даму и как обращаться к кавалеру, чтобы избежать конфуза.
- У Кунсткамеры обсудим, откуда в страну пришло современное мировоззрение и каким оно было раньше.
- На Неве, конечно же, устроим дуэль. Поговорим о фехтовании и стрельбе из пистолета, а заодно вспомним о дуэльном кодексе на примерах (увы, трагических) Пушкина и Лермонтова.
- Новомихайловский дворец: здесь разберёмся в учебном расписании и жизни великокняжеских детей.
- Зимний дворец и Главный штаб дадут повод поговорить о роли архитектуры в просвещении россиян.
- У Михайловского дворца послушаем музыку, которую ценили его хозяева, и проследим, как она изменила весь мир.
- А еще дойдём до первой школы Петровской эпохи: здесь вы узнаете об образовании того времени — не только из моего рассказа, но и с помощью картин из прошлого.
Организационные детали
- За время прогулки мы пройдем примерно 4,5 км
- Экскурсия начинается у Меньшиковского дворца и заканчивается у Казанского собора
- По пути предусмотрены остановки в кафе для отдыха
Дополнительные опции
- Для желающих за дополнительную плату я могу организовать видео- и фотосъёмку, а также провести экскурсию в интерактивном театрально-игровом формате (с моментами официального общения 18-19 веков и даже костюмированной дуэлью на пистолетах). Детали уточняйте в переписке при бронировании.
- Для малоподвижных граждан бесплатно предоставляется инвалидное кресло
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Меньшиковского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 880 туристов
Здравствуйте! Я экскурсовод с большим стажем, имею аккредитацию гида, участвую в ТВ-проектах. Благодаря высокой эрудированности легко перехожу на интересную вам тему, сочетая её с основой экскурсии. Рассказ выстраиваю индивидуально под каждого гостя: от классической до неформальной беседы. Однако всегда слежу за вниманием гостя к рассказу, стараясь добавить в него нотки юмора и непринуждённого общения.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
15 сен 2024
Замечательный гид Владимир. Профессионал своего дела. Да и просто очень приятный в общении человек:)
Тема интересная! Мы с подругами, жители Петербурга, много не знали, слушали развесив уши:)))
Прекрасно провели время. Это было начало празднования моего дня рождения. Прогулка выдалась чудесная. Искренне благодарю и рекомендую эту экскурсию.
Тема интересная! Мы с подругами, жители Петербурга, много не знали, слушали развесив уши:)))
Прекрасно провели время. Это было начало празднования моего дня рождения. Прогулка выдалась чудесная. Искренне благодарю и рекомендую эту экскурсию.
А
Анастасия
3 сен 2024
Замечательная экскурсия! Все что заявлено в описании рассказано и даже больше. Владимир прекрасный рассказчик, отлично разбирается в теме, информацию преподносит понятно и с юмором. Большое спасибо за прекрасно проверенное время!
Е
Елена
26 авг 2024
Отличная экскурсия, от души рекомендую, прекрасная подача материала, очень интересно и атмосферно! Владимир, огромное Вам спасибо!
А
Анастасия
18 авг 2024
Владимир - прекрасный рассказчик, время пролетело незаметно! Много новой интересной информации, есть, о чем подумать
И
Ирина
3 авг 2024
Очень профессиональная, живая и эмоциональная подача материала; 4 часа пролетели незаметно. Владимир дает широкий исторический контекст, не перегружая рассказ лишней информацией. С ним мы погрузились в эпоху великих преобразований Петра и совершили историческое иммерсивное путешествие. Однозначно рекомендуем!
Элена
22 июл 2024
Прекрасная экскурсия,знающий мастер своего дела,эрудирован,последователен в изложении информации. Рекомендую однозначно!!!
Кристина
16 июл 2024
Лучшая экскурсия, которую нам проводили в Санкт-Петербурге. Хорошо владеющий речью, эрудированный специалист с ясной логикой повествования.
Ольга
16 июл 2024
Очень интересная экскурсия, узнали много нового о быте и нравах, начиная с допетровских времен и заканчивая временем правления Александра II. Владимир прекрасно разбирается в материале, отличный рассказчик. Экскурсию рекомендую!
О
Ольга
14 июл 2024
Информация подана обьемно и глубоко, но будьте готовы к тому, что экскурсия вместо заявленных 3 часов продлится 4 часа.
Елена
10 июл 2024
Нам понравилось все. Владимир замечательный рассказчик, чувствуется как он любит историю и Петербург. Жалко у нас было мало времени до поезда, так было интересно гулять с Владимиром по Питеру. Он не читает лекцию, а рассказывает все простым понятным языком.
Валентина
2 июл 2024
Было оооочень познавательно 👍 Владимир, спасибо!
О
Оксана
21 июн 2024
Восторг! Интересно, познавательно, неутомительно. Увлекательный исторический экскурс в русскую и петербургскую культуру. Живая, лёгкая подача материала. Расставаться не хотели, настолько захватывающей была программа!
Елена
19 июн 2024
Нам все очень понравилось! Очень интересно и для себя я узнала много нового! Рекомендую!
Ирина
14 июн 2024
Хотела бы еще раз поблагодарить Владимира за потрясающие экскурсии и отличные майские праздники! Было очень интересно и взрослым и детям! Узнали много нового, замечательная подача материала! Даже дождь нам не смог испортить настроение! Очень и очень рекомендую! Спасибо!!!
Д
Дмитрий
9 июн 2024
Один из лучших рассказчиков.
Максимально интереснейшая экскурсия. К посещению - обязательно.
Спасибо огромное за такое отношение к своей работе. 🤝
Максимально интереснейшая экскурсия. К посещению - обязательно.
Спасибо огромное за такое отношение к своей работе. 🤝
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