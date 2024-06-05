1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Ораниенбаум: путешествие к Меншиковскому дворцу
Погрузитесь в мир роскоши и истории, посетив Меншиковский дворец и парки Ораниенбаума. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У метро Московская
28 июня в 09:30
29 июня в 09:30
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
О бальном этикете, дуэлях, перевоспитании бояр и архитектуре на авторской экскурсии с культурологом
Начало: У Меньшиковского дворца
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 399₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Начало: в районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтика и тайны невских берегов
Прогуляться по набережным, раскрыть судьбы горожан и застать закат на Стрелке Васильевского острова
Начало: На Сенатской площади
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 6 200₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600₽ за всё до 7 чел.
Квест
2 часа
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Найти послания от императорской семьи за фасадами дворцов и в памятниках исторического центра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Кронштадт: город маяков и моряков
Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
14 июня в 14:00
3 900₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
Начало: В районе метро Гостиный двор
2 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
- ВВладислав3 июня 2024Здравствуйте. Мы часто посещаем экскурсии в северной столице и конечно ищем что нибудь интересное. Мероприятие, которое нам удалось посетить, целиком
- ЛЛариса31 мая 2024Благодарим Игоря за интересный, научный и познавательный экскурс! Однозначно рекомендуем! Хочется вернуться на другие экскурсии!
- ААнастасия27 мая 2024Великолепный гид! Не только обладает отличными знаниями, но и является потрясающим рассказчиком!
- ННаталья22 мая 2024Экскурсия просто потрясающая. Всю экскурсию слушали с открытыми ртами, настолько интересные и необычные факты допетровской и петровской эпохи были в этой экскурсии. Одна из лучших экскурсий на которых мы были. Очень, очень рекомендую.
- ООльга8 мая 2024Восторг!!!! Игорь это кладезь истории, а не просто замечательный гид! Спасибо за экскурс в историю и замечательно проведенное время!
- ННаталья6 мая 2024Сегодня были на экскурсии с Игорем. Очень понравилось все:прекрасный продуманный маршрут,масса информации,которая изложена интересно и доступно! Большое спасибо,обязательно ещё поедем с вами на экскурсию.
- ООльга5 мая 2024Получили истинное удовольствие от путешествия! Экскурсией это не назовёшь. Настоящее путешествие во времени. Знание предмета, заинтересованность, очень грамотная речь и исключительное внимание к участникам Игорь, благодарим за Ваш рассказ. Надеемся на очередную встречу.
- ННаталья2 мая 2024Игорь - профессиональный историк и прекрасный рассказчик, увлеченный темой экскурсии и историей СПб в целом. Экскурсия отлично организована, все четко и вовремя. Впечатлений море. Обязательно съездим на его другие экскурсии и будем рекомендовать знакомым!
- ЕЕлена1 мая 2024Экскурсия интересная, Владимирский дворец прекрасен. Не понравилось, что начало заявлено в 12-00, а гид в автобусе появился только в 12-15.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворец Меньшикова»
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