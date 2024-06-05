Экскурсии во дворец Меньшикова

Найдено 10 экскурсий в категории «Дворец Меньшикова» в Санкт-Петербурге, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
Таинственная усадьба, роскошный парк и старинный город-порт на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В районе м. Московская
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
17 490 за всё до 4 чел.
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Выбрать один из трёх маршрутов по Петербургу и насладиться индивидуальным путешествием
Начало: В Лопухинском саду
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Из Петербурга - в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Из Петербурга в Ораниенбаум: путешествие к Меншиковскому дворцу
Погрузитесь в мир роскоши и истории, посетив Меншиковский дворец и парки Ораниенбаума. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У метро Московская
28 июня в 09:30
29 июня в 09:30
12 990 за всё до 4 чел.
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
О бальном этикете, дуэлях, перевоспитании бояр и архитектуре на авторской экскурсии с культурологом
Начало: У Меньшиковского дворца
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
4 399 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
15 отзывов
Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
Полюбоваться архитектурой дворцов и пройтись по роскошным залам Владимирского «палаццо»
Начало: в районе станции метро Гостиный двор
Расписание: во вторник и субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
2 000 за человека
Романтика и тайны невских берегов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Романтика и тайны невских берегов
Прогуляться по набережным, раскрыть судьбы горожан и застать закат на Стрелке Васильевского острова
Начало: На Сенатской площади
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 6 200 за всё до 30 чел.
На катере - по Финскому заливу и центру города
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На катере - по Финскому заливу и центру города
Прокатиться на современном катере «Стремительный» и полюбоваться Петербургом с воды
Начало: В районе Лопухинского сада
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
15 600 за всё до 7 чел.
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Квест
2 часа
1 отзыв
Петербург от Петра I до Николая II: детская экскурсия-квест
Найти послания от императорской семьи за фасадами дворцов и в памятниках исторического центра
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Кронштадт: город маяков и моряков
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
3 отзыва
Кронштадт: город маяков и моряков
Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города
Начало: В районе метро «Адмиралтейская»
Завтра в 10:00
14 июня в 14:00
3 900 за человека
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Ораниенбаум, Меншиковский дворец и Морской собор
Пройти по дорожкам парка, впечатлиться изящной архитектурой павильонов и узнать о жизни во дворце
Начало: В районе метро Гостиный двор
2 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
    Ну это что-то просто невероятное! Мы пришли в яхт-клуб и не ожидали, что уйдём оттуда настолько радостные и счастливые. Капитаном
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    у нас была девушка и это просто супер. Она очень внимательная и всегда поворачивалась и проверяла, все ли в порядке и в норме ли мы. Маршрут мы выбирали вместе, непосредственно перед поездкой и нам предложили вариант, на котором мы в итоге и остановились. В общем, мы очень довольны, огромное спасибо!

  • В
    Владислав
    3 июня 2024
    Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
    Здравствуйте. Мы часто посещаем экскурсии в северной столице и конечно ищем что нибудь интересное. Мероприятие, которое нам удалось посетить, целиком
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    отвечало нашим запросам. Интересная тема, прекрасная подача материала, множество фактов из жизни высшего света в период 18-19 веков. Особенно отмечу Владимира (экскурсовод) - глубокое знание материала и очень тактичная манера повествования. Рекомендую всем гостям славного города Санкт-Петербурга!

  • Л
    Лариса
    31 мая 2024
    Из Петербурга - в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
    Благодарим Игоря за интересный, научный и познавательный экскурс! Однозначно рекомендуем! Хочется вернуться на другие экскурсии!
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
    Великолепный гид! Не только обладает отличными знаниями, но и является потрясающим рассказчиком!
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Балы против хамства: как родилась высокая культура Петербурга
    Экскурсия просто потрясающая. Всю экскурсию слушали с открытыми ртами, настолько интересные и необычные факты допетровской и петровской эпохи были в этой экскурсии. Одна из лучших экскурсий на которых мы были. Очень, очень рекомендую.
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
    Восторг!!!! Игорь это кладезь истории, а не просто замечательный гид! Спасибо за экскурс в историю и замечательно проведенное время!
  • Н
    Наталья
    6 мая 2024
    Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
    Сегодня были на экскурсии с Игорем. Очень понравилось все:прекрасный продуманный маршрут,масса информации,которая изложена интересно и доступно! Большое спасибо,обязательно ещё поедем с вами на экскурсию.
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Сергиевка, Ораниенбаум и Кронштадт за 1 день
    Получили истинное удовольствие от путешествия! Экскурсией это не назовёшь. Настоящее путешествие во времени. Знание предмета, заинтересованность, очень грамотная речь и исключительное внимание к участникам Игорь, благодарим за Ваш рассказ. Надеемся на очередную встречу.
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Из Петербурга - в Ораниенбаум и Меншиковский дворец
    Игорь - профессиональный историк и прекрасный рассказчик, увлеченный темой экскурсии и историей СПб в целом. Экскурсия отлично организована, все четко и вовремя. Впечатлений море. Обязательно съездим на его другие экскурсии и будем рекомендовать знакомым!
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Групповая экскурсия «Дворцовый Петербург»
    Экскурсия интересная, Владимирский дворец прекрасен. Не понравилось, что начало заявлено в 12-00, а гид в автобусе появился только в 12-15.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворец Меньшикова»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дворец Меньшикова" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 2 000 до 17 490. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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