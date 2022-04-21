Билет на метеор Петергоф - Кронштадт

Электронный билет позволяет вам добраться на метеоре из Петергофа в Кронштадт

Билет на борт
Электронный билет позволяет вам добраться на метеоре из Петергофа в Кронштадт.

Вам не понадобится приходить на пристань за час до отправления, стоять в очереди в кассу, и места не закончатся у вас на глазах.

Это возможность спланировать наиболее комфортный путь в Кронштадт заранее.
Билет на метеор Петергоф - Кронштадт
Билет на метеор Петергоф - Кронштадт
Билет на метеор Петергоф - Кронштадт
Билет на метеор Петергоф - Кронштадт
Билет на метеор Петергоф - Кронштадт
Билет на метеор Петергоф - Кронштадт

Что вас ожидает 🤩

  • Финский залив
  • Петергоф
  • Кронштадт
  • Морской собор Николая Чудотворца
  • Кронштадтский футшток
  • Памятный знак блокадной колюшке и др
Билет на быстроходное судно "Метеор" с сообщением Санкт-Петербург - Петергоф. Вы можете выбрать как билет в одну сторону, так и в обе стороны.
Трансфер на метеоре - самый быстрый способ добраться до Петергофа - в обход всех автомобильных пробок и городской суеты. В пути вы насладитесь видами Невы и Финского залива!
В носовой части наших теплоходов расположены комфортабельные панорамные салоны бизнес-класса. На борту судна есть буфет. Действует свободная рассадка. Все места расположены на закрытых палубах — во время поездки вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды.
Время в пути в одну сторону составляет 45 минут.
Вы можете выбрать удобное время рейсов в обе стороны, чтобы успеть насладиться посещением музея-заповедника "Петергоф" или иных мест.
Важно: После оплаты заказа заполните всплывающее окно обязательной информации. При бронировании билетов туда-обратно, укажите желаемое время обратного отправления в пункте "Время отъезда".
Важно: Если вы не указали причал отправления в комментарии к заказу (строка "задать дополнительный вопрос"), заказ будет автоматически оформлен с отправлением СПб-Петергоф.
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе. При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.
Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
Билет на метеор не включает экскурсию или билеты в музеи и парки. Попасть в парк и дворцы Петергофа вы можете самостоятельно, купив билеты на причале.
Важно: этот билет можно полностью оплатить на причале. Чтобы гарантировать наличие для вас места на судне - забронируйте его у нас на сайте и придите на причал в стеклянный офис за 1 час до отправления метеора!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на «Метеор» по выбранному маршруту
Что не входит
  • Личные расходы (снеки, напитки на борту)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петергоф, Причал №5 (касса № 6)
Завершение: Кронштадт
Когда и сколько длится
Когда: С четверга по воскресенье в 15:10
Экскурсия длится около 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Пассажирам, не получившим посадочный талон в кассе на причале за 5 минут до отправления, в посадке будет отказано. Рекомендуем приходить за 20 минут до отправления.
  • Места на судно выкупаются автоматически в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Мы не можем гарантировать, что все кресла будут расположены рядом.
  • Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак)
  • На территории Нижнего парка Петергофа могут не приниматься к оплате банковские карты
  • При посадке на борт необходимо предъявить документы, подтверждающие льготу
  • Посадка осуществляется при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе
  • Компания оставляет за собой право изменения маршрута в связи с погодными условиями
  • Попасть в парк Петродворца вы можете самостоятельно, купив билеты на причале
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С четверга по воскресенье в 15:10

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