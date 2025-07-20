Водная прогулка
В Петергоф на метеоре с билетами в Нижний парк
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
Водная прогулка
Метеор в Петергоф и из Петергофа - билет
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
Расписание: Ежедневно. Доступность мест смотрите ниже.
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
1200 ₽ за человека
Водная прогулка
Билет на метеор из Петергофа в Санкт-Петербург
Начало: Кассы №5 и №6 причала Нижнего парка
Расписание: Ежедневно каждые полчаса. Доступность мест смотрите ниже.
Сегодня в 18:30
Завтра в 11:00
от 1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей20 июля 2025Всё было супер!
- ААнна19 июля 2025Очень удобное путешествие, совместили прогулку по воде и посещение Петергофа, ехать удобно, быстро,свежо, гуляли 4 часа,посмотреть успели многое.
- ЕЕкатерина19 июля 2025Все очень понравилось
- ЕЕвгения19 июля 2025Все прошло хорошо. Во время уехали, быстро приехали
- ВВерчинова14 июля 2025Сделка состоялась, все отлично Забронировали билеты, Подошли а кассе - распечатали, Пришли в назначенное время и с комфортом добрались до Питера 🫶🏼 Все супер 🔥😉✅рекомендую ✅😉
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метеор из Петергофа»
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