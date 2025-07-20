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Метеор из Петергофа – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Метеор из Петергофа» в Санкт-Петербурге, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
В Петергоф на метеоре с билетами в Нижний парк
На метеоре
5 часов
2933 отзыва
Водная прогулка
В Петергоф на метеоре с билетами в Нижний парк
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
Метеор в Петергоф и из Петергофа - билет
На метеоре
45 минут
4796 отзывов
Водная прогулка
Метеор в Петергоф и из Петергофа - билет
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
Расписание: Ежедневно. Доступность мест смотрите ниже.
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
1200 ₽ за человека
Билет на метеор из Петергофа в Санкт-Петербург
На метеоре
45 минут
26 отзывов
Водная прогулка
Билет на метеор из Петергофа в Санкт-Петербург
Начало: Кассы №5 и №6 причала Нижнего парка
Расписание: Ежедневно каждые полчаса. Доступность мест смотрите ниже.
Сегодня в 18:30
Завтра в 11:00
от 1600 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Метеор из Петергофа»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Метеор из Петергофа" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 1600. Туристы уже оставили гидам 7755 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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