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В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей

4.1
28 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Вы отправитесь в резиденцию русских царей самым быстрым и удобным транспортом — на «Метеоре».

Дорога займет чуть больше 30 минут.

Гуляя по Петергофу, вы поймете, почему это место так любили в древности и так обожают сейчас, вдохновитесь лучшими панорамами, а также посетите живописный Нижний парк 🌳 с фонтанами.

Ваше путешествие начнется уже на борту «Метеора» — за окном откроется прекрасный вид на Петербург, Неву и Финский залив.

В стоимость экскурсии 🧭 входит ваучер в Нижний парк, поэтому вам не придется стоять в очереди — это экономия времени и нервов.

Ваучер придет вам на электронную почту.

А на метеоре мы будем рады угостить вас чашечкой горячего чая.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🎫Онлайн билеты

  • 1 400 ₽ за человека

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В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей

Что вы увидите

  • Нева
  • Финский залив
  • Петергоф
Трансфер на метеоре — приятный способ быстро попасть в Петергоф. На дорогу из центра Петербурга до города фонтанов уйдет чуть больше 30 минут. Также вы сможете насладиться видами Невы и Финского залива.
  • В носовой части наших теплоходов расположены комфортабельные панорамные салоны бизнес-класса. Рассадка свободная. Чтобы занять конкретные места, советуем приходить к месту посадки заранее;
  • Все места расположены на закрытых палубах — плохая погода не сможет испортить вашу поездку;
  • На борту работает бар 🍹 с алкогольными и безалкогольными напитками и снэками.
  • Когда Вы доберетесь до Петергофа — Вам не придется стоять в очередях. Входной ваучер включен в стоимость. Вы получите его на электронную почту.
Как выбрать билет?
  • Выше вы видите форму бронирования с синими полями;
  • Вы можете выбрать билет 🎫 на любое удобное время из представленных;
  • Также вы можете выбрать любой из доступных вариантов детского билета (по возрасту, с местом или без). Представлены и льготные билеты;
  • После оплаты заказа заполните всплывающее окно обязательной информации. Укажите желаемое время обратного отправления в пункте «Время отъезда»;

Важно:

  • Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе;
  • При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью);
  • Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
Обратите внимание!
Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
Стоимость входного ваучера в парк 🌳 у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров;
Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди;
Мы не выкупаем билеты заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
  • Возможность добраться до Петергофа быстро и с комфортом
  • Билет на «Метеор» по выбранному маршруту
  • Уютная и дружеская атмосфера на борту
  • Входной ваучер в Нижний парк.
Что не входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • На борту работает бар с алкогольными и безалкогольными напитками и снэками
  • Личные расходы туриста
  • Услуги гида.
Начало и место завершения
🚩 Адмиралтейская наб., д. 2
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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28 отзывов оставили туристы

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