Трансфер на метеоре — приятный способ быстро попасть в Петергоф. На дорогу из центра Петербурга до города фонтанов уйдет чуть больше 30 минут. Также вы сможете насладиться видами Невы и Финского залива.

В носовой части наших теплоходов расположены комфортабельные панорамные салоны бизнес-класса. Рассадка свободная. Чтобы занять конкретные места, советуем приходить к месту посадки заранее;

Все места расположены на закрытых палубах — плохая погода не сможет испортить вашу поездку;

На борту работает бар 🍹 с алкогольными и безалкогольными напитками и снэками.

Когда Вы доберетесь до Петергофа — Вам не придется стоять в очередях. Входной ваучер включен в стоимость. Вы получите его на электронную почту.

Как выбрать билет?

Выше вы видите форму бронирования с синими полями;

Вы можете выбрать билет 🎫 на любое удобное время из представленных;

Также вы можете выбрать любой из доступных вариантов детского билета (по возрасту, с местом или без). Представлены и льготные билеты;

После оплаты заказа заполните всплывающее окно обязательной информации. Укажите желаемое время обратного отправления в пункте «Время отъезда»;

Важно:

Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе;

При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью);

Поездка может быть отменена организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.

Обратите внимание!

Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);

Стоимость входного ваучера в парк 🌳 у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров;

Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди;

Мы не выкупаем билеты заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.