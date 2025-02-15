На экскурсии я подстроюсь под ваш темп и интересы. Заранее обсудим, какие темы вам близки.
Тяготеете к искусству — побеседуем о живописи и скульптуре, интересует история — поделюсь фактами об императорской семье и их вкусах. Хотите узнать больше о самом Эрмитаже — расскажу, как формировался музей. Выстроим маршрут так, чтобы охватить то, что нужно именно вам.
Тяготеете к искусству — побеседуем о живописи и скульптуре, интересует история — поделюсь фактами об императорской семье и их вкусах. Хотите узнать больше о самом Эрмитаже — расскажу, как формировался музей. Выстроим маршрут так, чтобы охватить то, что нужно именно вам.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Мы посетим:
- Зимний дворец
- Малый Эрмитаж
- Большой Эрмитаж
- Новый Эрмитаж
- вестибюль Эрмитажного театра
После экскурсии оставлю вас гулять по Эрмитажу, подскажу, куда направиться в соответствии с вашими пожеланиями и настроением.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты, в том числе для гида — 500 ₽ за взрослого
- Приобрести их необходимо заранее на официальном сайте музея или на Трипстере: купить билет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Светлана, и я аккредитованный на территории Санкт-Петербурга экскурсовод. В сфере туризма я уже далеко не первый год и могу организовать для вас как одну экскурсию, так и целуюЗадать вопрос
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