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индивидуальную программу. Свою профессию я выбрала не просто так: я очень люблю историю, тем более что у нас она невероятно богатая и нам есть чем гордиться. Я обожаю свой город и не только потому, что я петербурженка уже не в первом поколении. Я убеждена, что живу в самом красивом и многоликом городе со своей собственной, очень индивидуальной атмосферой. Я научу вас, как почувствовать её — ту особенную среду, которой пропитан прекрасный город на Неве!