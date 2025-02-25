читать дальше урок истории с перечислением дат, имён и сражений, а живая беседа.



Мы поговорим о том, что было важно для людей в такой непростой период жизни, как дети вмиг становились взрослыми и на какие невероятные подвиги они шли.

Приглашаю поговорить о тяжёлых блокадных временах и осмотреть экспозицию «Блокада Ленинграда» в особняке Румянцева. Вы увидите артефакты тех времён, побываете в комнате блокадника и услышите звуки сирены. Это будет не