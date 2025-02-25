«Истории блокадных дневников»: экспозиция в особняке Румянцева

Узнать о жизни ленинградцев в годы Великой Отечественной войны
Приглашаю поговорить о тяжёлых блокадных временах и осмотреть экспозицию «Блокада Ленинграда» в особняке Румянцева. Вы увидите артефакты тех времён, побываете в комнате блокадника и услышите звуки сирены. Это будет не
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урок истории с перечислением дат, имён и сражений, а живая беседа.

Мы поговорим о том, что было важно для людей в такой непростой период жизни, как дети вмиг становились взрослыми и на какие невероятные подвиги они шли.

«Истории блокадных дневников»: экспозиция в особняке Румянцева
«Истории блокадных дневников»: экспозиция в особняке Румянцева
«Истории блокадных дневников»: экспозиция в особняке Румянцева
Ближайшие даты:
25
фев27
фев28
фев1
мар2
мар3
мар4
мар
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Вы осмотрите экспозицию «Блокада Ленинграда», включающую подлинные документы и фотографии, оружие и обмундирование, предметы быта, произведения живописи и графики. Я расскажу:

  • о людях, продолжавших проводить экскурсии в опустевших музеях
  • детях, которые входили в составы МПВО и обезвреживали бомбы
  • молодых лётчиках — героях Советского союза
  • девочках-подростках, которые спасали маленьких детей и ничего не боялись
  • дороге жизни и острове Сухо, на который до сих пор можно попасть
  • дневниках Тани Савичевой и Ирины Богдановой

По желанию вы сможете поделиться своими историями и дополнить мой рассказ.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — 350 ₽ взрослые, 200 ₽ дети
  • Для удобства в залах мы будем сидеть

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В особняке Румянцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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