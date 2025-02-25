Приглашаю поговорить о тяжёлых блокадных временах и осмотреть экспозицию «Блокада Ленинграда» в особняке Румянцева. Вы увидите артефакты тех времён, побываете в комнате блокадника и услышите звуки сирены. Это будет не
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы осмотрите экспозицию «Блокада Ленинграда», включающую подлинные документы и фотографии, оружие и обмундирование, предметы быта, произведения живописи и графики. Я расскажу:
- о людях, продолжавших проводить экскурсии в опустевших музеях
- детях, которые входили в составы МПВО и обезвреживали бомбы
- молодых лётчиках — героях Советского союза
- девочках-подростках, которые спасали маленьких детей и ничего не боялись
- дороге жизни и острове Сухо, на который до сих пор можно попасть
- дневниках Тани Савичевой и Ирины Богдановой
По желанию вы сможете поделиться своими историями и дополнить мой рассказ.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 350 ₽ взрослые, 200 ₽ дети
- Для удобства в залах мы будем сидеть
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В особняке Румянцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 30 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Я веду свой проект, посвящённый истории искусств для детей. В его рамках создаю театрализованные квесты, на которых буду рада увидеться с вами! Также провожу другие тематические экскурсии.Задать вопрос
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