Что вас ожидает

На экскурсии мы:

Пройдём по всем 11 залам экспозиции, посвящённой блокаде Ленинграда, и восстановим хронологию событий — от начала войны до полного освобождения города.

Рассмотрим подлинные документы, фотографии, личные вещи участников событий, дневник Тани Савичевой, предметы блокадного быта, диорамы, световые карты, обезвреженные авиабомбы и другие редкие экспонаты.

Заглянем в реконструированную блокадную комнату, услышим звук метронома и сигнал воздушной тревоги, чтобы лучше представить повседневную жизнь осаждённого города.

Поговорим о тяжёлой зиме 1941–1942 годов, карточной системе, голоде, холоде, работе Дороги жизни, героизме жителей и защитников Ленинграда.

Обсудим, как весной 1942 года город постепенно возвращался к жизни: жители убирали улицы, разбивали огороды, посещали театры и библиотеки, а в Ленинграде вновь зазвучала музыка.

Проследим события операции «Искра», прорыва блокады, строительства Дороги Победы и окончания битвы за Ленинград.

Организационные детали