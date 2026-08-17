В особняке Румянцева находится самая большая блокадная выставка города, насчитывающая более 2000 экспонатов. Мы пройдём по 11 тематическим залам, где собраны документы, личные вещи, фотографии и предметы быта.
Шаг за шагом восстановим события тех лет — от первых дней войны до полного освобождения города — и поговорим, как ленинградцы пережили одно из самых тяжёлых испытаний в своей истории.
Шаг за шагом восстановим события тех лет — от первых дней войны до полного освобождения города — и поговорим, как ленинградцы пережили одно из самых тяжёлых испытаний в своей истории.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии мы:
Пройдём по всем 11 залам экспозиции, посвящённой блокаде Ленинграда, и восстановим хронологию событий — от начала войны до полного освобождения города.
Рассмотрим подлинные документы, фотографии, личные вещи участников событий, дневник Тани Савичевой, предметы блокадного быта, диорамы, световые карты, обезвреженные авиабомбы и другие редкие экспонаты.
Заглянем в реконструированную блокадную комнату, услышим звук метронома и сигнал воздушной тревоги, чтобы лучше представить повседневную жизнь осаждённого города.
Поговорим о тяжёлой зиме 1941–1942 годов, карточной системе, голоде, холоде, работе Дороги жизни, героизме жителей и защитников Ленинграда.
Обсудим, как весной 1942 года город постепенно возвращался к жизни: жители убирали улицы, разбивали огороды, посещали театры и библиотеки, а в Ленинграде вновь зазвучала музыка.
Проследим события операции «Искра», прорыва блокады, строительства Дороги Победы и окончания битвы за Ленинград.
Организационные детали
- Билеты в музей не включены в стоимость: взрослые — 400 ₽, пенсионеры и другие льготные категории — 250 ₽. Также отдельно оплачивается экскурсионное обслуживание — 200 ₽ за чел.
- Дата посещения должна быть согласована с музеем, поэтому рекомендуем бронировать экскурсию заранее.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У особняка Румянцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3862 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
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