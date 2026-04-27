Музей в особняке Румянцева, на мой взгляд, куда более полно и упорядоченно освещает историю Блокады, чем официальный музей в Соляном переулке.
В 12 залах музея вы узнаете о жизни Ленинграда в страшную зиму 1941-1942 годов, о подвигах на Дороге Жизни, о планах Гитлера и решениях Сталина. И в итоге ответите на важнейшие вопросы, которые часто обходят стороной на других экскурсиях.
Описание экскурсии
Судьба блокадного Ленинграда: глубокий взгляд
Эта экскурсия — последовательный рассказ о событиях блокады Ленинграда. На маршруте сделаю акцент на военных действиях по обороне города, прорыву и снятии блокады, а также на Дороге Жизни.
Разберёмся:
- почему немцы не решились штурмовать Ленинград
- почему ни в коем случае нельзя было сдавать город
- где проходила Дорога Жизни и в чём заключалась сложность её организации
- и какие попытки предпринимала Красная Армия для освобождения города
Хроники и быт блокады
Вначале мы поговорим о подготовке Ленинграда к обороне, на большой карте проследим, как сжималось вокруг него кольцо окружения, и обсудим, какими были планы Гитлера в отношении города. Вы увидите обезвреженные бомбы и снаряды, узнаете о работе сапёров. Каждый из залов музея раскроет новые страницы истории блокады:
- В зале, который посвящен выживанию горожан в смертную зиму 1941-1942 годов, мы увидим блокадный хлеб и копию дневника Тани Савичевой, печки-буржуйки и другие предметы той эпохи. Я расскажу о «блокадном шоколаде», столярном клее и дуранде, а потом мы постоим в комнате блокадника под вой сирены из радиоприёмника
- На электрифицированной карте проследим путь конвоев с продовольствием по льду Ладожского озера и вспомним о подвигах шофёров, лётчиков и моряков
- В зале весны 1942 года вы представите себе «большую чистку» Ленинграда и посадки овощей в парках и садах
- В зале экспозиции битвы за Ленинград я расскажу о попытках прорыва блокады, об операции «Искра» в январе 1943 года и о том, почему Дорога Победы именовалась «Дорогой Смерти»
- А в последнем зале затронем тему снятия блокады: в каком состоянии были к этому моменту город и его жители и как сохраняется историческая память о самой большой трагедии в истории Ленинграда
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входят билеты в музей: взрослые — 400 ₽, учащиеся и студенты ВУЗов — 400 ₽, пенсионеры РФ — 250 ₽
- Экскурсия не адаптирована для детей младшего школьного возраста и не содержит квестовых/аниматорских элементов, хотя я стараюсь сделать её понятной для разных возрастов
- Так как это авторская экскурсия и её время ограничено, я делаю акценты именно на тех людях и событиях, которые считаю важным для общего понимания событий блокады
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети 13-18 лет
|1500 ₽
|Дети до 12 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У особняка Румянцева
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 3685 туристов
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я родился и вырос в Петербурге. С 2014 года провожу экскурсии для русских и иностранных путешественников по своему любимому городу и его окрестностям.
Г
Были на экскурсии у Александра 25 апреля, прекрасный рассказчик, всё понятно и очень интересно слушать. Обязательно буду рекомендовать знакомым)
