Музей в особняке Румянцева, на мой взгляд, куда более полно и упорядоченно освещает историю Блокады, чем официальный музей в Соляном переулке. В 12 залах музея вы узнаете о жизни Ленинграда в страшную зиму 1941-1942 годов, о подвигах на Дороге Жизни, о планах Гитлера и решениях Сталина. И в итоге ответите на важнейшие вопросы, которые часто обходят стороной на других экскурсиях.

Описание экскурсии

Судьба блокадного Ленинграда: глубокий взгляд

Эта экскурсия — последовательный рассказ о событиях блокады Ленинграда. На маршруте сделаю акцент на военных действиях по обороне города, прорыву и снятии блокады, а также на Дороге Жизни.

Разберёмся:

почему немцы не решились штурмовать Ленинград

почему ни в коем случае нельзя было сдавать город

где проходила Дорога Жизни и в чём заключалась сложность её организации

и какие попытки предпринимала Красная Армия для освобождения города

Хроники и быт блокады

Вначале мы поговорим о подготовке Ленинграда к обороне, на большой карте проследим, как сжималось вокруг него кольцо окружения, и обсудим, какими были планы Гитлера в отношении города. Вы увидите обезвреженные бомбы и снаряды, узнаете о работе сапёров. Каждый из залов музея раскроет новые страницы истории блокады:

В зале, который посвящен выживанию горожан в смертную зиму 1941-1942 годов, мы увидим блокадный хлеб и копию дневника Тани Савичевой, печки-буржуйки и другие предметы той эпохи. Я расскажу о «блокадном шоколаде», столярном клее и дуранде, а потом мы постоим в комнате блокадника под вой сирены из радиоприёмника

На электрифицированной карте проследим путь конвоев с продовольствием по льду Ладожского озера и вспомним о подвигах шофёров, лётчиков и моряков

В зале весны 1942 года вы представите себе «большую чистку» Ленинграда и посадки овощей в парках и садах

В зале экспозиции битвы за Ленинград я расскажу о попытках прорыва блокады, об операции «Искра» в январе 1943 года и о том, почему Дорога Победы именовалась «Дорогой Смерти»

А в последнем зале затронем тему снятия блокады: в каком состоянии были к этому моменту город и его жители и как сохраняется историческая память о самой большой трагедии в истории Ленинграда

Организационные детали