Комарово — место, о котором сложено немало воспоминаний и поэтических строк. Мы подышим целебным воздухом, проникнемся благостной атмосферой, почитаем стихи и поговорим о судьбах известных людей, которые здесь жили и создавали неповторимую творческую энергию. Вы узнаете о первом и втором дачных бумах, прикоснётесь к прошлому посёлка и посетите все его знаковые места.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

История посёлка

Вы посетите музей «Келломяки-Комарово», где познакомитесь с тремя главными периодами в истории посёлка: Серебряный век, Финская эмигрантская эпоха и Советское время. А также услышите о знаменитых личностях, которые здесь жили, дружили, общались и творили. Среди них: Шостакович, Ахматова, Соловьев-Седой, Шварц, Лихачёв, Бродский и другие. Раскроете, какие совместные проекты у них возникали, какая атмосфера здесь царила и какие интересные идеи рождались.

Комаровский некрополь, Щучье озеро и старинные дачи

Мы увидим «будку» Анны Ахматовой — так она называла дачный домик, ставший её единственным собственным жилищем. Ведь почти всю жизнь она провела в скитаниях. А также посетите Комаровский некрополь, где покоятся многие известные люди. Прогуляетесь по берегу Щучьего озера, отыщете старинную дачу Чирикова и сфотографируетесь у колоритной дачи инженера Лумберга, построенной в духе финского национального романтизма.

Организационные детали