Из Петербурга в Комарово: обитель муз и гениев (в уютной мини группе)
Отправиться в дачный посёлок на берегу Финского залива и услышать истории его знаменитых жителей
Комарово — место, о котором сложено немало воспоминаний и поэтических строк.
Мы подышим целебным воздухом, проникнемся благостной атмосферой, почитаем стихи и поговорим о судьбах известных людей, которые здесь жили и создавали неповторимую творческую энергию.
Вы узнаете о первом и втором дачных бумах, прикоснётесь к прошлому посёлка и посетите все его знаковые места.
Описание экскурсии
История посёлка
Вы посетите музей «Келломяки-Комарово», где познакомитесь с тремя главными периодами в истории посёлка: Серебряный век, Финская эмигрантская эпоха и Советское время. А также услышите о знаменитых личностях, которые здесь жили, дружили, общались и творили. Среди них: Шостакович, Ахматова, Соловьев-Седой, Шварц, Лихачёв, Бродский и другие. Раскроете, какие совместные проекты у них возникали, какая атмосфера здесь царила и какие интересные идеи рождались.
Комаровский некрополь, Щучье озеро и старинные дачи
Мы увидим «будку» Анны Ахматовой — так она называла дачный домик, ставший её единственным собственным жилищем. Ведь почти всю жизнь она провела в скитаниях. А также посетите Комаровский некрополь, где покоятся многие известные люди. Прогуляетесь по берегу Щучьего озера, отыщете старинную дачу Чирикова и сфотографируетесь у колоритной дачи инженера Лумберга, построенной в духе финского национального романтизма.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость. За доплату можем провести экскурсию для большего количества человек на минивэне
По запросу мы можем добавить в программу прогулку по круговой экотропе (4 км) и посещение Константино-Еленинского женского монастыря. Детали уточняйте в личном сообщении
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ст. метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 10132 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях.
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
