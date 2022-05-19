Арендуйте катер и станьте его капитаном, отправившись в невероятное путешествие по Неве с выходом в Финский залив. Откройте для себя красоту города с необычного ракурса с воды!

За 1,5 часа вы сможете зайти в акваторию Малой, Средней, Большой Невки и выйдите в Финский залив. Таким образом, вы пройдете вдоль Петроградской стороны, а после вокруг Каменноостровского, Каменного и Елагина островов с их зелеными парками и достопримечательностями: ЦПКиО и его красивейший Елагин дворец, Газпром Арена, участок ЗСД над заливом, Лахта центр, телевизионную башню, крейсер Аврора.

Для нас очень важна безопасность наших клиентов, поэтому перед началом прогулки вы пройдете детальный инструктаж о правилах поведения на воде. В целях техники безопасности мы предоставляем спасательные жилеты.

Совершить незабываемую прогулку возможно на катере "Шустрый".

Катер Шустрый — это небольшой катер с двумя мягкими диванами и брызгозащитным стеклом для комфортного путешествия компанией до 4 человек (общий вес пассажиров не более 300 кг). Наличие прав ГИМС не требуется. С управлением катера справиться каждый: простое рулевое управление без сложных манипуляций, а скорость регулируется одной лишь только ручкой.