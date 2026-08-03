Арендуйте катер и станьте его капитаном, отправившись в невероятное путешествие по Неве с выходом в Финский залив. Откройте для себя красоту города с необычного ракурса с воды!
Описание экскурсии
Маршрут прогулки: За 1,5 часа вы сможете зайти в акваторию Малой, Средней, Большой Невки и выйдите в Финский залив. Таким образом, вы пройдете вдоль Петроградской стороны, а после вокруг Каменноостровского, Каменного и Елагина островов с их зелеными парками и достопримечательностями:
ЦПКи
О и его красивейший Елагин дворец, Газпром Арена, участок ЗСД над заливом, Лахта центр, телевизионную башню, крейсер Аврора. Для нас очень важна безопасность наших клиентов, поэтому перед началом прогулки вы пройдете детальный инструктаж о правилах поведения на воде. В целях техники безопасности мы предоставляем спасательные жилеты. Важно знать:
- Паспорт. При себе необходимо будет иметь оригинал паспорта для заключения договора аренды.
- Залог 10 000 рублей наличными. Денежный залог вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику.
- На причал надо прибыть обязательно за 30 минут до начала катания для прохождения инструктажа.
- К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено.
- К управлению допускаются только лица старше 18 лет. Обязательно возьмите с собой паспорт! В качестве пассажиров допускаются дети старше 3 лет.
- Животные на борт катера не допускаются. Важная информация: Катер без капитана не может выходить в акваторию Невы и в каналы города в связи с ограничениями, введенными Правительством СПб. Рекомендуем придерживаться маршрута, указанного в описании экскурсии - движение вдоль островов (Каменный, Крестовский, Елагин), с выходом в Финский залив.
Ежедневно с 9:00 до 23:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 10 ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ:
- Западная стрелка Елагинного острова со знаменитыми львами
- Восточная стрелка Елагинного острова с белоснежной ротондой
- Елагин дворец
- Зенит Арена
- Лахта центр
- Вантовый мост ЗСД
- Каменноостровский дворец
- Телебашня
- Аврора
- Нахимовское военно-морское училище
Что включено
- Инструктаж 30 минут, не входит во время проката, проводится заранее перед стартом
- Прогулка на катере 90 минут
- Спасательные жилеты, карта
- Пледы на каждого пассажира
- Топливо
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Академика Павлова 11 а
Завершение: Санкт-Петербург, улица академика Павлова 11 а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Катер без капитана не может выходить в акваторию Невы и в каналы города в связи с ограничениями, введенными Правительством СПб
- Рекомендуем придерживаться маршрута, указанного в описании экскурсии - движение вдоль островов (Каменный, Крестовский, Елагин), с выходом в Финский залив
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Отличная компания! Планировали взять у них маленькую лодку без капитана, но как оказалось там есть существенные ограничения по весу - в результате нам без повышения цены предложили быстрый катер с капитаном. Капитан Ильяс прислушивался к нашим желаниям и сделал классный необычный маршрут, было безопасно и красиво, очень советую!
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