Большая прогулка по Неве и Финскому заливу на катере без капитана

Большая прогулка по Неве и Финскому заливу на катере без капитана
Большая прогулка по Неве и Финскому заливу на катере без капитана
Большая прогулка по Неве и Финскому заливу на катере без капитана
Большая прогулка по Неве и Финскому заливу на катере без капитана
Большая прогулка по Неве и Финскому заливу на катере без капитана
Большая прогулка по Неве и Финскому заливу на катере без капитана
Большая прогулка по Неве и Финскому заливу на катере без капитана

Что вас ожидает 🤩

  • 10 ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ:
  • Западная стрелка Елагинного острова со знаменитыми львами
  • Восточная стрелка Елагинного острова с белоснежной ротондой
  • Елагин дворец
  • Зенит Арена
  • Лахта центр
  • Вантовый мост ЗСД
  • Каменноостровский дворец
  • Телебашня
  • Аврора
  • Нахимовское военно-морское училище
Арендуйте катер и станьте его капитаном, отправившись в невероятное путешествие по Неве с выходом в Финский залив. Откройте для себя красоту города с необычного ракурса с воды!
За 1,5 часа вы сможете зайти в акваторию Малой, Средней, Большой Невки и выйдите в Финский залив. Таким образом, вы пройдете вдоль Петроградской стороны, а после вокруг Каменноостровского, Каменного и Елагина островов с их зелеными парками и достопримечательностями: ЦПКиО и его красивейший Елагин дворец, Газпром Арена, участок ЗСД над заливом, Лахта центр, телевизионную башню, крейсер Аврора.
Для нас очень важна безопасность наших клиентов, поэтому перед началом прогулки вы пройдете детальный инструктаж о правилах поведения на воде. В целях техники безопасности мы предоставляем спасательные жилеты.
Совершить незабываемую прогулку возможно на катере "Шустрый".
Катер Шустрый — это небольшой катер с двумя мягкими диванами и брызгозащитным стеклом для комфортного путешествия компанией до 4 человек (общий вес пассажиров не более 300 кг). Наличие прав ГИМС не требуется. С управлением катера справиться каждый: простое рулевое управление без сложных манипуляций, а скорость регулируется одной лишь только ручкой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктаж 30 минут, не входит во время проката
  • Прогулка на катере 90 минут
  • Спасательные жилеты, карта
  • Пледы на каждого пассажира
  • Топливо
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Академика Павлова 11 а
Завершение: Санкт-Петербург, улица академика Павлова 11 а
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Условия аренды:
  • 1. Паспорт. При себе необходимо будет иметь оригинал паспорта для заключения договора аренды.
  • 2. Залог 10 000 рублей наличными.
  • Денежный залог вынужденная страховка при прокате дорогостоящего катера. После проката мы вернем вам деньги, а вы нам технику.
  • 3. На причал надо прибыть обязательно за 30 минут до начала катания для прохождения инструктажа.
  • 4. К прогулке допускаются только трезвые граждане. Компания «На катере» рада всем желающим, но если вы немного расслабились и выпили, то приходите к нам в следующий раз. Брать с собой алкоголь на борт катера строго запрещено.
  • 5. К управлению допускаются только лица старше 18 лет - обязательно возьмите с собой паспорт, дети допускаются пассажирами только если они старше 3 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩ИндивидуальныеВодные⚙️НеобычныеКатер без капитанаФинский залив🗽ДостопримечательностиПрокат и аренда

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
1 час
Индивидуальная
Николай
Нет отзывов
Индивидуальная прогулка на 9-местном катере
Прогулка на катере по Неве и городским каналам - один из лучших способов увидеть центр Петербурга
Сегодня
Завтра
21 мая
8 000 за 1-6 чел.
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
1 час
Индивидуальная
Sputnik
4.9
16 отзывов
Индивидуальная прогулка на 6-ти местном катере
Прогулка на катере по Неве и городским каналам - один из лучших способов увидеть центр Петербурга
Завтра
21 мая
22 мая
от 6 000 за 1-6 чел.
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
1 час
Индивидуальная
Александр
4.4
78 отзывов
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
На водной прогулке вас ждет экскурсия от капитана катера, теплые пледы, тент от дождя
Сегодня
Завтра
21 мая
от 7 000 за 1-8 чел.
Прогулка на катере «Византия»
1 час
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
Бухта
Нет отзывов
Прогулка на катере «Византия»
Если вы в поисках красивого катера для приятной прогулки с высоким уровнем сервиса на борту, «Византия» - то, что вы
23 мая
24 мая
25 мая
10 625 за 1-10 чел.
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
1 час
Индивидуальная
Светлана
5
1 отзыв
Индивидуальная прогулка на скоростном катере Спутник
Совершите прогулку на одном из самых мощных в линейке боурайдеров (имеющих открытую палубу на носу) катере
2 июня
3 июня
4 июня
от 15 000 за 1-12 чел.
Прогулка под парусом по Финскому заливу
3 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
Sputnik
4.9
33 отзыва
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Хотите разнообразить встречи с друзьями и ресторанные посиделки
1 июня
15 000 за 1 человека
Прогулка на катере на развод мостов
1.5 часа
Мини-группа
Афина
4.4
39 отзывов
Прогулка на катере на развод мостов
Увидеть вблизи, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, и проплыть по ночной Неве в мини-группе
21 мая
22 мая
23 мая
1 450 за 1 человека
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
2 часа
🎶 Музыкальные теплоходы
🛳 Круизы
Круиз
Катер
5
1 отзыв
Прогулка по рекам и каналам на катере Новик
Круизный катер "Новик" относится к классу "Адмиралтеец" проект 371 - является командирским катером
Сегодня
Завтра
от 8 750 за 1-11 чел.
Классика Петербурга: прогулка на катере с аудиогидом
1.5 часа
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
Афина
Нет отзывов
Классика Петербурга: прогулка на катере с аудиогидом
Проплыть по каналу Грибоедова, Фонтанке и Неве и перенестись на страницы «Преступления и наказания»
21 мая
24 мая
25 мая
13 000 за 1-11 чел.
Большая прогулка по Комарово
3.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Татьяна
4.9
14 отзывов
Большая прогулка по Комарово
Пройти по экотропе, рассмотреть старинные дачи и полюбоваться Финским заливом
21 мая
22 мая
23 мая
950 за 1 человека
Настоящая Карелия: фьорды, викинги и прогулка на катере
13 часов
Групповая
Анна
Нет отзывов
Настоящая Карелия: фьорды, викинги и прогулка на катере
Провести день среди карельских озер и лесов, высадиться на острове и посетить колоритные музеи
25 мая
1 июня
8 июня
4 800 за 1 человека
Петербург до Петербурга: Большая Охта
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Никита
Нет отзывов
Петербург до Петербурга: Большая Охта
Во время трехчасовой прогулки по Большой Охте, с тихой зелёной окраины охраняемого кладбища мы попадем
1 400 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ