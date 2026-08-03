Маршрут прогулки: За 1,5 часа вы сможете зайти в акваторию Малой, Средней, Большой Невки и выйдите в Финский залив. Таким образом, вы пройдете вдоль Петроградской стороны, а после вокруг Каменноостровского, Каменного и Елагина островов с их зелеными парками и достопримечательностями:

ЦПКи

О и его красивейший Елагин дворец, Газпром Арена, участок ЗСД над заливом, Лахта центр, телевизионную башню, крейсер Аврора. Для нас очень важна безопасность наших клиентов, поэтому перед началом прогулки вы пройдете детальный инструктаж о правилах поведения на воде. В целях техники безопасности мы предоставляем спасательные жилеты. Важно знать: