Катер без капитана – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Катер без капитана» в Санкт-Петербурге, цены от 4 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
На катере
64 отзыва
1 час
Водная прогулка
Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 00:00
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
5 500 за всё до 3 чел.
Прогулка на катере без капитана с выходом в Финский залив
На катере
42 отзыва
1 час
Водная прогулка
Прогулка на катере без капитана с выходом в Финский залив
Начало: Ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 990 за всё до 4 чел.
Здравствуй Петербург: от классики до современности
На машине
На автобусе
4 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Здравствуй Петербург: от классики до современности
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
11 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Катер без капитана»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
  2. Прогулка на катере без капитана с выходом в Финский залив
  3. Здравствуй Петербург: от классики до современности
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Финский Залив
  7. Петергоф
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Катер без капитана" можно забронировать 3 экскурсии от 4 990 до 11 800. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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