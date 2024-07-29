1 час
Водная прогулка
Прогулка на катере Толстый с капитаном - комфортно и недорого
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 00:00
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
5 500₽ за всё до 3 чел.
1 час
Водная прогулка
Прогулка на катере без капитана с выходом в Финский залив
Начало: Ул. Академика Павлова, 11а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 990₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Здравствуй Петербург: от классики до современности
Начало: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
11 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 июля 2024Очень все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Катер без капитана»
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