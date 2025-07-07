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Часовня Ксении Петербургской и Александро-Невская лавра

Побывать в главных местах почитания небесных покровителей Петербурга
У городов, как и у людей, тоже есть ангелы-хранители.

С историей Санкт-Петербурга — не очень долгой, но бурной и порой трагической — связан целый сонм святых. Вы узнаете, кто защищает наш город и где находятся места почитания его небесных покровителей.

Побываете в часовне блаженной Ксении Петербургской, Александро-Невской лавре и неовизантийском монастыре Иоанна Кронштадтского.
5
1 отзыв
Часовня Ксении Петербургской и Александро-Невская лавра
Часовня Ксении Петербургской и Александро-Невская лавра
Часовня Ксении Петербургской и Александро-Невская лавра

Описание экскурсии

Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище

Это одно из самых известных мест силы в Санкт-Петербурге. Хотя достоверных сведений о происхождении святой не сохранилось, но легенд о Ксении Блаженной великое множество — гид поделится самыми необычными. Вы услышите о предсказаниях блаженной и её добрых делах. А затем сможете попросить о помощи и заступничестве у её могилы.

Александро-Невская лавра

Это мужской монастырь, основанный в 1710 году по велению императора Петра I на предполагаемом месте Невской битвы, в конце 18 столетия получил высший церковный статус лавры. В 1724 году монастырь обрёл свою реликвию — мощи святого благоверного князя Александра Невского. Они и сейчас хранятся в Троицком соборе лавры. Православный гид расскажет вам об истории и значении лавры в жизни города и России, чтимых святых и чудотворных иконах, её подвижниках и настоятелях, современном состоянии монастыря.

Монастырь Иоанна Кронштадского

Основана в начале 20 века. В храме-усыпальнице покоятся мощи святого, а ещё есть небольшой музей, посвящённый Иоанну Кронштадтскому и истории монастыря.

Другие достопримечательности на маршруте

  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Князь-Владимирский собор
  • Монастырь Иоанна Кронштадтского
  • Успенское подворье Оптиной пустыни
  • Смоленская церковь

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Во время экскурсии будут 3 остановки с выходом из автобуса: Смоленское кладбище, набережная Карповки и площадь Александра Невского (в зависимости от дорожной ситуации)
  • В стоимость включено: транспортное обслуживание, посещение монастыря Иоанна Кронштадского, экскурсия по территории Александро-Невской лавры с местным экскурсоводом, экскурсия по территории Смоленского кладбища с нашим гидом

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Льготный2200 ₽
Школьник (7-17 лет)2000 ₽
Дошкольник1500 ₽
Стандартный билет2240 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 5771 туриста
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Отличная экскурсия, везде без очередей.
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