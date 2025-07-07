У городов, как и у людей, тоже есть ангелы-хранители. С историей Санкт-Петербурга — не очень долгой, но бурной и порой трагической — связан целый сонм святых. Вы узнаете, кто защищает наш город и где находятся места почитания его небесных покровителей. Побываете в часовне блаженной Ксении Петербургской, Александро-Невской лавре и неовизантийском монастыре Иоанна Кронштадтского.

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Описание экскурсии

Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище

Это одно из самых известных мест силы в Санкт-Петербурге. Хотя достоверных сведений о происхождении святой не сохранилось, но легенд о Ксении Блаженной великое множество — гид поделится самыми необычными. Вы услышите о предсказаниях блаженной и её добрых делах. А затем сможете попросить о помощи и заступничестве у её могилы.

Александро-Невская лавра

Это мужской монастырь, основанный в 1710 году по велению императора Петра I на предполагаемом месте Невской битвы, в конце 18 столетия получил высший церковный статус лавры. В 1724 году монастырь обрёл свою реликвию — мощи святого благоверного князя Александра Невского. Они и сейчас хранятся в Троицком соборе лавры. Православный гид расскажет вам об истории и значении лавры в жизни города и России, чтимых святых и чудотворных иконах, её подвижниках и настоятелях, современном состоянии монастыря.

Монастырь Иоанна Кронштадского

Основана в начале 20 века. В храме-усыпальнице покоятся мощи святого, а ещё есть небольшой музей, посвящённый Иоанну Кронштадтскому и истории монастыря.

Другие достопримечательности на маршруте

Невский проспект

Казанский собор

Князь-Владимирский собор

Монастырь Иоанна Кронштадтского

Успенское подворье Оптиной пустыни

Смоленская церковь

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