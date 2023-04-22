Побывать в роскошном дворцово-парковом комплексе с невероятной фонтанной системой
Кто бы мог подумать, что Версаль вдохновит на создание парка, который превзойдёт его? Но именно это и произошло: Пётр I решил построить усадьбу, которая стала непревзойдённой резиденцией императоров.
Здесь поражает всё — размах, великолепие дворцов, многообразие фонтанов… Вы прогуляетесь по территории Петергофа, не пропустите самые интересные объекты и узнаете про него больше.
Здесь поражает всё — размах, великолепие дворцов, многообразие фонтанов… Вы прогуляетесь по территории Петергофа, не пропустите самые интересные объекты и узнаете про него больше.
Ближайшие даты:
22
апр
апр
26
апр
апр
29
апр
апр
3
мая
мая
6
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Что представляет из себя Петергоф?
Более 100 фонтанов, мраморная скульптура, парковые павильоны, дворцы и масса тропинок, петляющих по тенистым аллеям. Петергоф — это история, трагедия судеб, шутихи Петра и труд тысяч людей, восстанавливавших ансамбль после Великой Отечественной войны. Об этом всём мы поговорим в ходе экскурсии.
Что вы узнаете
- Где проходил Императорский тракт, соединявший Северную столицу с летней резиденцией русских императоров;
- С какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа и почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировали построить в Стрельне, но не стали;
- Как фонтанная система более 300 лет работает без помп и насосов;
- Какие истории стоят за фонтанами, ведь, по замыслу Петра, каждый фонтан должен был чему-то учить и о чём-то повествовать;
- Кем и как строился Большой дворец, почему Пётр I не любил в нём находиться и откуда взялось название Монплезир у малого морского дворца на берегу залива;
- Какие изысканные кушанья подавали приближённым императорской семьи в павильоне «Эрмитаж» и как гости попадали на его второй этаж;
- И многое другое!
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида
- Это экскурсия без посещения дворцов и музеев
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в среду и субботу в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от станции метро «Невский проспект»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и субботу в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 239 экскурсий для 509 туристов
Я аккредитованный гид-переводчик по Петербургу и пригородам. В туризме работаю уже 7 лет и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мне отдаться делу не на 100, а на 200%. Я увлекаюсь историей прекрасного города и живших в нем людей. И именно изучение особенностей жизни 18-20 вв. позволяет мне создать уникальные экскурсии, а также привнести новое в уже, казалось бы, хорошо известное и знакомое. Я работаю с командой гидов. Это проверенные, аккредитованные Правительством Санкт-Петербурга, ответственные коллеги, который помогут вам покорить наш прекрасный город.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Групповые
На машине
Можно с детьми
Выездные
Петергоф
Популярные места
Водные развлечения
Усадьбы и дворцы
Парки
Природа и пейзажи
В Петергоф на автобусе
Фонтаны в Петергофе
На микроавтобусе
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
2.5 часа
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Решить задания и услышать интересные истории на прогулке по достопримечательностям Нижнего парка
у турникетов на входе в Нижний парк
Завтра
21 апр
24 апр
25 апр
6 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Петергоф (фонтаны) и обзорная по Петербургу
пл. Искусств, 3
29 апр
30 апр
1 мая
6 мая
2 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф без спешки: Большой Дворец, парк, Малый дворец
пл. Искусств, 3
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
2 990₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании