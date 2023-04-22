Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе

Побывать в роскошном дворцово-парковом комплексе с невероятной фонтанной системой

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Кто бы мог подумать, что Версаль вдохновит на создание парка, который превзойдёт его? Но именно это и произошло: Пётр I решил построить усадьбу, которая стала непревзойдённой резиденцией императоров.

Здесь поражает всё — размах, великолепие дворцов, многообразие фонтанов… Вы прогуляетесь по территории Петергофа, не пропустите самые интересные объекты и узнаете про него больше.
Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе
Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе
Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе
Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе
Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Что представляет из себя Петергоф?

Более 100 фонтанов, мраморная скульптура, парковые павильоны, дворцы и масса тропинок, петляющих по тенистым аллеям. Петергоф — это история, трагедия судеб, шутихи Петра и труд тысяч людей, восстанавливавших ансамбль после Великой Отечественной войны. Об этом всём мы поговорим в ходе экскурсии.

Что вы узнаете

  • Где проходил Императорский тракт, соединявший Северную столицу с летней резиденцией русских императоров;
  • С какими сложностями пришлось столкнуться при строительстве Петергофа и почему изначально дворцово-парковый ансамбль планировали построить в Стрельне, но не стали;
  • Как фонтанная система более 300 лет работает без помп и насосов;
  • Какие истории стоят за фонтанами, ведь, по замыслу Петра, каждый фонтан должен был чему-то учить и о чём-то повествовать;
  • Кем и как строился Большой дворец, почему Пётр I не любил в нём находиться и откуда взялось название Монплезир у малого морского дворца на берегу залива;
  • Какие изысканные кушанья подавали приближённым императорской семьи в павильоне «Эрмитаж» и как гости попадали на его второй этаж;
  • И многое другое!

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на микроавтобусе и полное сопровождение гида
  • Это экскурсия без посещения дворцов и музеев
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в среду и субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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