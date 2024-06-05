В Петергоф на автобусе – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 30 экскурсий в категории «В Петергоф на автобусе» в Санкт-Петербурге, цены от 1 320 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
189 отзывов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320 за человека
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
🚗 На машине
Групповая
6 часов
39 отзывов
Популярное предложение
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в мини-группе и наслаждайтесь Петергофом без забот. Трансфер, билеты и гид включены
Начало: На площади Искусств
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за человека
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
19 отзывов
Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами
Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт
Начало: На площади Искусств
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
40 отзывов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 100 за человека
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
258 отзывов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
14 июня в 11:00
48004 320 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3331 отзыв
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700 за человека
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5003 отзыва
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
29 отзывов
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за человека
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
676 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500 за человека
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
5.5 часов
433 отзыва
Дворцы и парки Петергофа с возвращением на метеоре
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950 за человека
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
275 отзывов
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750 за человека
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
77 отзывов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900 за человека
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
132 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
🚌 На автобусе
Групповая
9.5 часов
97 отзывов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по четвергам и субботам в 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
4 300 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
Начало: Пл. Искусств, 3
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2 000 за человека
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7 часов
67 отзывов
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
Автобусная экскурсия в самый известный дворцово-парковый ансамбль в пригороде Петербурга
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30 и 12:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
36003 240 за человека
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
🚀 На метеоре
скидка
10%
Групповая
8 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Посвятить весь день архитектуре и фонтанам на заливе в мини-группе
Начало: На площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
62005 580 за человека
Царское Село и Петергоф в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
8 отзывов
Царское Село и Петергоф в мини-группе
Посетить самые красивые пригороды Петербурга за 1 день
Начало: На площади Островского
10 июня в 09:30
13 июня в 08:00
7 500 за человека
Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
8 отзывов
Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе
Побывать в роскошном дворцово-парковом комплексе с невероятной фонтанной системой
Начало: недалеко от станции метро «Невский проспект»
Расписание: в среду и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
3 300 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
8 отзывов
Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены
Посетить с гидом Нижний парк, Екатерининский корпус и Большой Петергофский дворец
Начало: От Казанского собора
12 июня в 09:00
16 июня в 13:00
3 520 за человека
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
30%
Групповая
10 часов
51 отзыв
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
Увидеть резиденции русских монархов и сравнить три шедевра дворцово-паркового искусства
Начало: На площади Искусств
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
28001 960 за человека
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
Увидеть шедевры парадной архитектуры: императорские резиденции, сады и фонтаны
Начало: Возле площади Искусств
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 950 за человека
Петергоф: фонтанная столица
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Петергоф: фонтанная столица
Автобусная групповая экскурсия с посещением Нижнего парка и Большого петергофского дворца
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
3 448 за человека
К фонтанам Петергофа в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
2 отзыва
К фонтанам Петергофа в группе
Прогуляться по Нижнему парку и услышать историю про солдата, императрицу и рубль
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 950 за человека
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
13 отзывов
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться с главным украшением Нижнего парка и узнать историю петровской резиденции
Начало: М. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
25002 250 за человека
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
52 отзыва
Популярное предложение
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
Посетить Большой дворец и Нижний парк на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
33002 970 за человека
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
13 отзывов
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец
Услышать самое любопытное о дворцовом комплексе и оценить блеск его интерьеров
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
1 900 за человека
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Побывать в русском Версале и отыскать душу Балтийского флота на экскурсии в мини-группе
Начало: На станции метро «Беговая»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 200 за человека
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Начало: У Михайловского театра
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
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    Информация доступна в том числе детям, не говоря о взрослых. Кладезь знаний гида Игоря просто поражает. Нам очень повезло! Организатора просим выразить благодарность гиду и водителю!!! Очень хочется встретится еще!

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
    Очень долго ехали, автобус старенький, кондиционер не справлялся. Экскурсовод по пути рассказывала интересно, но очень много времени заняли орг вопросы. Для прогулки по парку отвелось только 2часа.
  • с
    станислав
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
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    внимательный ко всем участникам группы, коих было 50 человек, разных по возрасту, по интересам. В начале и по ходу экскурсии объяснял все мыслимые и немыслимые организационные вопросы, о которых даже и не догадываешься. Подача материала по экскурсии своеобразная, не знаю как описать, но очень структурирована, понятна, с юмором, легкая и свободная. Поэтому запоминающаяся и создающая приятное настроение и желание общаться, задавать вопросы, что многие делали. И не было не одного вопроса на который Игорь бы не ответил, даже если вопрос выходил за рамки конкретной экскурсии. К моему сожалению, на сайте нет возможности выбрать экскурсию с конкретным экскурсоводом. Мы бы выбирали именно с Игорем. Что касается самой экскурсии, она конечно очень продолжительная и для кого то может быть, по этому утомительной. Она скорее для тех, кто не имеет много времени провести в Санкт Петербурге, а хочется как можно больше посмотреть. А посетить за один день Петергоф и Кронштадт в компании прекрасного экскурсовода Игоря, это круто.

  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
    Экскурсия очень понравилась, остались еще погулять!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
    Все пршло отлично! Спасибо организаторы молодцы! Однозначно рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны
    Очень понравилась экскурсия. Впервые была в Большом Петергофском дворце. Все информативно и интересно. С погодой, к тому же, очень повезло, цветы, фонтаны, солнце - красота!
    Очень понравилась экскурсия. Впервые была в Большом Петергофском дворце. Все информативно и интересно. С погодой, к
  • Е
    Егор
    4 июня 2024
    Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
    Спасибо, гид очень хороший, без очередей и толкучки нас везде провела, ей отдельное спасибо! Автобус комфортабельный, всё чётко по расписанию
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
    Спасибо огромное за прекрасную экскурсию, было очень интересно и познавательно, мы в восторге, однозначно посоветую друзьям и близким!!!
    Спасибо огромное за прекрасную экскурсию, было очень интересно и познавательно, мы в восторге, однозначно посоветую друзьям и близким!!!
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
    Добрый день, были 27 мая 2024 года вдвоем с дочерью 13 лет. Все понравилось от организации до самого Петергофа. Посетили
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    Большой дворец, чудесный Нижний парк с водопадами. Но.. не хватило времени насладиться природой и видом на Финский залив. Хочется вернуться еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Петергоф на автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
  2. Петергоф и Кронштадт: два города за один день
  3. Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
  4. Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)
  5. Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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