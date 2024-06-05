1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в мини-группе и наслаждайтесь Петергофом без забот. Трансфер, билеты и гид включены
Начало: На площади Искусств
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за человека
Групповая
10 часов
Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами
Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт
Начало: На площади Искусств
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 100₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
14 июня в 11:00
48004 320₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Групповая
7 часов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
9.5 часов
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + обед
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по четвергам и субботам в 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
4 300₽ за человека
Групповая
9 часов
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
Начало: Пл. Искусств, 3
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7 часов
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
Автобусная экскурсия в самый известный дворцово-парковый ансамбль в пригороде Петербурга
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30 и 12:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
36003 240₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Посвятить весь день архитектуре и фонтанам на заливе в мини-группе
Начало: На площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
62005 580₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Царское Село и Петергоф в мини-группе
Посетить самые красивые пригороды Петербурга за 1 день
Начало: На площади Островского
10 июня в 09:30
13 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе
Побывать в роскошном дворцово-парковом комплексе с невероятной фонтанной системой
Начало: недалеко от станции метро «Невский проспект»
Расписание: в среду и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
3 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены
Посетить с гидом Нижний парк, Екатерининский корпус и Большой Петергофский дворец
Начало: От Казанского собора
12 июня в 09:00
16 июня в 13:00
3 520₽ за человека
скидка
30%
Групповая
10 часов
Стрельна, Александрия и Ораниенбаум - групповая автобусная экскурсия
Увидеть резиденции русских монархов и сравнить три шедевра дворцово-паркового искусства
Начало: На площади Искусств
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
28001 960₽ за человека
Групповая
9 часов
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
Увидеть шедевры парадной архитектуры: императорские резиденции, сады и фонтаны
Начало: Возле площади Искусств
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 950₽ за человека
Групповая
6 часов
Петергоф: фонтанная столица
Автобусная групповая экскурсия с посещением Нижнего парка и Большого петергофского дворца
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
3 448₽ за человека
Групповая
6 часов
К фонтанам Петергофа в группе
Прогуляться по Нижнему парку и услышать историю про солдата, императрицу и рубль
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться с главным украшением Нижнего парка и узнать историю петровской резиденции
Начало: М. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
25002 250₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Петергоф - жемчужина Российской империи (все билеты включены)
Посетить Большой дворец и Нижний парк на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
33002 970₽ за человека
Групповая
6 часов
Петергоф: групповая экскурсия в Большой дворец
Услышать самое любопытное о дворцовом комплексе и оценить блеск его интерьеров
Начало: В районе м. «Площадь Восстания»
1 900₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Побывать в русском Версале и отыскать душу Балтийского флота на экскурсии в мини-группе
Начало: На станции метро «Беговая»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 200₽ за человека
Групповая
10 часов
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Начало: У Михайловского театра
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
- ННаталья5 июня 2024Очень долго ехали, автобус старенький, кондиционер не справлялся. Экскурсовод по пути рассказывала интересно, но очень много времени заняли орг вопросы. Для прогулки по парку отвелось только 2часа.
- сстанислав5 июня 2024По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
- ККсения5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, остались еще погулять!
- ННаталья5 июня 2024Все пршло отлично! Спасибо организаторы молодцы! Однозначно рекомендую.
- ТТатьяна5 июня 2024Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
- ММарина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Впервые была в Большом Петергофском дворце. Все информативно и интересно. С погодой, к тому же, очень повезло, цветы, фонтаны, солнце - красота!
- ЕЕгор4 июня 2024Спасибо, гид очень хороший, без очередей и толкучки нас везде провела, ей отдельное спасибо! Автобус комфортабельный, всё чётко по расписанию
- ЕЕлена4 июня 2024Спасибо огромное за прекрасную экскурсию, было очень интересно и познавательно, мы в восторге, однозначно посоветую друзьям и близким!!!
- ММария3 июня 2024Добрый день, были 27 мая 2024 года вдвоем с дочерью 13 лет. Все понравилось от организации до самого Петергофа. Посетили
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Петергоф на автобусе»
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