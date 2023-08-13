На метеоре

Совместите водную прогулку из центра Петербурга и переправу на другой берег залива. На комфортабельном метеоре с панорамными окнами, минуя стрелку Васильевского острова, несколько мостов и ЗСД, вас доставят в русский Версаль. Всего 40 минут в пути сэкономят ваши время и силы, которые точно понадобятся в Петергофе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут

Метеор отправляется от пристани «Спуск со львами» у Дворцового моста. Затем огибает стрелку Васильевского острова и заходит в Малую Неву. Вы пройдёте под Биржевым и Тучковым мостами, под мостом Бетанкура и ЗСД, после чего окажетесь в Финском заливе. Причаливает метеор прямо к Нижнему парку, с которого и начнётся ваша прогулка.

Особенности скоростных теплоходов

Наши метеоры повышенного комфорт-класса полностью защищают пассажиров от брызг воды и ветра, дают возможность любоваться прекрасными видами благодаря панорамному остеклению. Теплоход оснащён мягкими эргономичными креслами с откидными столиками. Также на борту есть бар и туалет.

Организационные детали

Отправление ежедневно с 10:00 до 19:00 каждые 30 минут из центра Петербурга

Программа не предполагает экскурсионного обслуживания, но на борту будет работать аудиогид

Стоимость зависит от категории выбранного места: