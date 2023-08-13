На метеоре

Добраться до дворцово-паркового комплекса по воде всего за 40 минут
Совместите водную прогулку из центра Петербурга и переправу на другой берег залива.
На комфортабельном метеоре с панорамными окнами, минуя стрелку Васильевского острова, несколько мостов и ЗСД, вас доставят в русский Версаль. Всего 40 минут в пути сэкономят ваши время и силы, которые точно понадобятся в Петергофе.
На комфортабельном метеоре с панорамными окнами, минуя стрелку Васильевского острова, несколько мостов и ЗСД, вас доставят в русский Версаль. Всего 40 минут в пути сэкономят ваши время и силы, которые точно понадобятся в Петергофе.
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Маршрут
Метеор отправляется от пристани «Спуск со львами» у Дворцового моста. Затем огибает стрелку Васильевского острова и заходит в Малую Неву. Вы пройдёте под Биржевым и Тучковым мостами, под мостом Бетанкура и ЗСД, после чего окажетесь в Финском заливе. Причаливает метеор прямо к Нижнему парку, с которого и начнётся ваша прогулка.
Особенности скоростных теплоходов
Наши метеоры повышенного комфорт-класса полностью защищают пассажиров от брызг воды и ветра, дают возможность любоваться прекрасными видами благодаря панорамному остеклению. Теплоход оснащён мягкими эргономичными креслами с откидными столиками. Также на борту есть бар и туалет.
Организационные детали
- Отправление ежедневно с 10:00 до 19:00 каждые 30 минут из центра Петербурга
- Программа не предполагает экскурсионного обслуживания, но на борту будет работать аудиогид
Стоимость зависит от категории выбранного места:
- Standard (место в салоне на корме)
- Comfort (в центральном салоне)
- Comfort+ (в центральном салоне у окна)
- Business Class (в салоне с панорамным остеклением в носовой части, в стоимость входят чай, кофе или вода на выбор, снэки, а также индивидуальное обслуживание на борту)
ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Спуск со львами»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходные прогулки — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 295 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
13 авг 2023
Быстро, качественно и с комфортом за 30 минут доехали до пристани Петергофа.
Москаленко
12 авг 2023
Поездка хорошая, быстро, красиво. Места нужно брать у окна, внутри ничего не видно. Фото - бесплатно, но фотографии платно. Делают хорошо, в красивой рамочке.
Рекомендую.
Рекомендую.
О
Оксана
11 авг 2023
Отличное приложение, дешевле на 300 руб, прочитала отзывы, сделала вывод брать комфорт +. Так же учли все пожелания)
Елена
4 авг 2023
Доехали хорошо. Но если вы взяли билеты Стандарт за 1100, то не рассчитывайте что то увидеть. Кресла и окна расположены так, что удовольствия от самого процесса прогулки вы не получите.
в
вера
28 июля 2023
Отвратительно. Один плюс- недорого получается. Но нет возможности выбрать места при покупке. И до посадки места неизвестны
Теплоходные прогулки
Ответ организатора:
Сожалеем, что вам не понравилось. Билеты приобретались на сайте Трипстер, на котором технически нет доступа выбрать место. При покупке билетов это можно заметить.
Е
Елена
24 июля 2023
Всё понравилось. Немного запуталась с номерами отправленными до оплаты и после оплаты, поэтому понервничала, при распечатки билетов)))) номера заказа не оказалось в базе))), до отправления 15 минут, а билета нет))) Но все разрешилось, оказалось, что номер заказа -это не основной номер))) После оплаты приходит 6-тизначный номер, который и есть главный😅 спасибо за приятное путешествие. Быстро, удобно, комфортно
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