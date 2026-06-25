На метеоре

Совместите водную прогулку из центра Петербурга и переправу на другой берег залива. На комфортабельном метеоре с панорамными окнами, минуя стрелку Васильевского острова, несколько мостов и ЗСД, вас доставят в русский Версаль. Всего 45 минут в пути сэкономят ваши время и силы, которые точно понадобятся в Петергофе.

Описание экскурсии

Маршрут

Метеор отправляется от пристани «Спуск со львами» у Дворцового моста. Затем огибает стрелку Васильевского острова и заходит в Малую Неву. Вы пройдёте под Биржевым и Тучковым мостами, под мостом Бетанкура и ЗСД, после чего окажетесь в Финском заливе. Причаливает метеор прямо к Нижнему парку, с которого и начнётся ваша прогулка.

Особенности скоростных теплоходов

Метеоры повышенного комфорт-класса полностью защищают пассажиров от брызг воды и ветра, дают возможность любоваться прекрасными видами благодаря панорамному остеклению. На теплоходе мягкие кресла с откидными столиками. Также на борту есть бар и туалет.

Организационные детали

Отправление ежедневно с 10:00 до 19:00 каждые 30 минут (высокий сезон) и с 10:00 до 16:00 каждый час (низкий сезон)

Программа без экскурсионного обслуживания, но на борту будет работать аудиогид

При бронировании доступен преварительный выбор мест

Стоимость зависит от категории выбранного места: