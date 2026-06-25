На метеоре

Совместите водную прогулку из центра Петербурга и переправу на другой берег залива.
На комфортабельном метеоре с панорамными окнами, минуя стрелку Васильевского острова, несколько мостов и ЗСД, вас доставят в русский Версаль. Всего 45 минут в пути сэкономят ваши время и силы, которые точно понадобятся в Петергофе.
На комфортабельном метеоре с панорамными окнами, минуя стрелку Васильевского острова, несколько мостов и ЗСД, вас доставят в русский Версаль. Всего 45 минут в пути сэкономят ваши время и силы, которые точно понадобятся в Петергофе.
Описание экскурсии
Маршрут
Метеор отправляется от пристани «Спуск со львами» у Дворцового моста. Затем огибает стрелку Васильевского острова и заходит в Малую Неву. Вы пройдёте под Биржевым и Тучковым мостами, под мостом Бетанкура и ЗСД, после чего окажетесь в Финском заливе. Причаливает метеор прямо к Нижнему парку, с которого и начнётся ваша прогулка.
Особенности скоростных теплоходов
Метеоры повышенного комфорт-класса полностью защищают пассажиров от брызг воды и ветра, дают возможность любоваться прекрасными видами благодаря панорамному остеклению. На теплоходе мягкие кресла с откидными столиками. Также на борту есть бар и туалет.
Организационные детали
- Отправление ежедневно с 10:00 до 19:00 каждые 30 минут (высокий сезон) и с 10:00 до 16:00 каждый час (низкий сезон)
- Программа без экскурсионного обслуживания, но на борту будет работать аудиогид
- При бронировании доступен преварительный выбор мест
Стоимость зависит от категории выбранного места:
- Стандарт (место в салоне на корме)
- Комфорт (в центральном салоне)
- Комфорт+ (в центральном салоне у окна)
- Бизнес (в салоне с панорамным остеклением в носовой части, в стоимость входят чай, кофе или вода на выбор, снэки, а также индивидуальное обслуживание на борту)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Спуск со львами»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5886 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Я остался доволен. Музыка и еда были на высоте, все прошло классно. Круто еще, что билеты взяли со скидкой.
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Н
В целом всё понравилось) Довольно быстро доехала до Петергофа, по дороге виды очень красивые открывались. Мой вылет был около одиннадцати утра из Питера, и оказалось, что прямо в самолёте можно было оформить экскурсию по Петергофу. Гид встретил нас сразу, как только прибыли — очень удобно получилось.
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А
Маршрут экскурсии оказался топ, рассказ информативный, так что потраченные деньги однозначно оправдали себя. Определенно захочу повторить такой опыт в будущем.
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И
всё понравилось, особенно порадовало, что со мной обращались уважительно и без грубости. Прогулка замечательная
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А
Сначала катались на метеоре до Петергофа, а потом наблюдали развод мостов прямо с воды. Очень понравилось,всё началось точно по расписанию, на судне было чисто, а сотрудники очень приветливые и заботливые. Теперь думаем повторить и отправиться в Кронштадт. Благодарны за такой сервис!
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С
Мы решили прокатиться на метеоре в Петергоф и обратно. Персонал был очень дружелюбный и внимательный, что сразу создало приятную атмосферу. По пути шла интересная экскурсия, не давала заскучать. В целом поездка оставила только хорошие впечатления, советую попробовать.
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