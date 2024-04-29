Ребята будут выполнять задания и находить драгоценности из коллекции Шереметевых. Это могут быть корона или жемчужина. Все предметы, словно заколдованные, расскажут интересные истории о своих хозяевах. Нужно только внимательно слушать!
Дерево и его корни
Юные участники увидят родословное дерево Шереметевых. Выяснят, как появилась знаменитая фамилия и какой общий предок породнил графскую семью с императорской.
Театр и драгоценности
Ребята узнают, как простая крепостная актриса Прасковья Жемчугова превратилась в графиню Шереметеву, какая сложная судьба ждала сына графа и крепостной и что стало его спасением.
Интерьеры и шедевры
Убранство Шереметевского дворца прекрасно. Ребята посмотрят и на лепные узоры, и на шёлк, и даже на гостиную, напоминающую античную вазу. Увидят картины и скульптуры, которые богатейший род собирал в свою семейную коллекцию.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты — 400 руб. /для взрослых, 150 руб. /для пенсионеров и детей 7–18 лет
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В фойе Шереметевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6432 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы, читать дальше
но идея у нас общая: исходить из особенностей возраста и потребностей ребёнка, во время экскурсии заинтересовывать, а не заставлять. Слушать, играть, обсуждать и получать удовольствие от посещения музея. О том, кто именно будет встречаться с вами, мы всегда договариваемся заранее.
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Лиза
29 апр 2024
Классная экскурсия! Были разношерстной кампанией: дети разных возрастов от 5 до 11 лет. Остались довольны все! Дети (и взрослые тоже, кстати!) рот открыв слушали - так здорово преподнесена информация: все самое интересное, с эмоциональной подачей и увлекательными игровыми моментами! Большое спасибо экскурсоводу Жанне - более чуткого подхода к детям я не встречала!
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