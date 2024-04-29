Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»

Побывать в гостях у одной из самых знаменитых и влиятельных семей Российской империи - Шереметевых
В лёгком и интересном формате ребята познакомятся с могущественной дворянской династией. В их родовом гнезде — Фонтанном доме — по карте отыщут настоящие сокровища.

Мы не будем вдаваться в сложные подробности истории рода Шереметевых, но вспомним самые значимые события из жизни этого дома.
5
1 отзыв
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание квеста

Что вас ожидает

Квест и говорящие помощники

Ребята будут выполнять задания и находить драгоценности из коллекции Шереметевых. Это могут быть корона или жемчужина. Все предметы, словно заколдованные, расскажут интересные истории о своих хозяевах. Нужно только внимательно слушать!

Дерево и его корни

Юные участники увидят родословное дерево Шереметевых. Выяснят, как появилась знаменитая фамилия и какой общий предок породнил графскую семью с императорской.

Театр и драгоценности

Ребята узнают, как простая крепостная актриса Прасковья Жемчугова превратилась в графиню Шереметеву, какая сложная судьба ждала сына графа и крепостной и что стало его спасением.

Интерьеры и шедевры

Убранство Шереметевского дворца прекрасно. Ребята посмотрят и на лепные узоры, и на шёлк, и даже на гостиную, напоминающую античную вазу. Увидят картины и скульптуры, которые богатейший род собирал в свою семейную коллекцию.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — 400 руб. /для взрослых, 150 руб. /для пенсионеров и детей 7–18 лет
  • Квест проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Дети до 12 лет1 200 ₽
Взрослые600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В фойе Шереметевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лиза
29 апр 2024
Классная экскурсия! Были разношерстной кампанией: дети разных возрастов от 5 до 11 лет. Остались довольны все! Дети (и взрослые тоже, кстати!) рот открыв слушали - так здорово преподнесена информация: все самое интересное, с эмоциональной подачей и увлекательными игровыми моментами! Большое спасибо экскурсоводу Жанне - более чуткого подхода к детям я не встречала!

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