В лёгком и интересном формате ребята познакомятся с могущественной дворянской династией. В их родовом гнезде — Фонтанном доме — по карте отыщут настоящие сокровища. Мы не будем вдаваться в сложные подробности истории рода Шереметевых, но вспомним самые значимые события из жизни этого дома.

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Описание квеста

Что вас ожидает

Квест и говорящие помощники

Ребята будут выполнять задания и находить драгоценности из коллекции Шереметевых. Это могут быть корона или жемчужина. Все предметы, словно заколдованные, расскажут интересные истории о своих хозяевах. Нужно только внимательно слушать!

Дерево и его корни

Юные участники увидят родословное дерево Шереметевых. Выяснят, как появилась знаменитая фамилия и какой общий предок породнил графскую семью с императорской.

Театр и драгоценности

Ребята узнают, как простая крепостная актриса Прасковья Жемчугова превратилась в графиню Шереметеву, какая сложная судьба ждала сына графа и крепостной и что стало его спасением.

Интерьеры и шедевры

Убранство Шереметевского дворца прекрасно. Ребята посмотрят и на лепные узоры, и на шёлк, и даже на гостиную, напоминающую античную вазу. Увидят картины и скульптуры, которые богатейший род собирал в свою семейную коллекцию.

Организационные детали