В Эрмитаже более 300 залов и 1000 комнат. Впечатляет? Без помощи знатока тут точно не обойтись. Мы посетим наиболее значимые экспозиции музейного комплекса.
Рассмотрим шедевры Эрмитажа и поговорим о роскошных балах, императорских подарках, царских буднях и многом другом.
Рассмотрим шедевры Эрмитажа и поговорим о роскошных балах, императорских подарках, царских буднях и многом другом.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
- Мы побываем в главном зале Российской Империи.
- Осмотрим Малахитовый и Павильонный залы, Белую столовую, будуар императрицы, галерею 1812 года, церковь Зимнего дворца, мемориальные комнаты.
- Посетим «квартиру» Николая II и императрицы Александры Фёдоровны.
- Увидим шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Караваджо, Рубенса, Ремрандта, Ван Дейка и многих других.
Вы узнаете:
- Какие правила посещения Эрмитажа были во времена Екатерины II.
- Какие подарки дарили цари императрицам.
- Сколько гостей посещало царские балы.
- Как проводили время члены царской семьи.
- Что за картина является образом морали.
- Как шедевр Леонардо связан с рыцарями Мальтийского ордена.
- Сколько времени потребуется на изучение всего Эрмитажа, если каждому шедевру посвящать только 10 секунд своего внимания.
Организационные детали
- Билет в музейный комплекс оплачивается дополнительно для себя и гида — 500 ₽ за человека. Поможем заказать билеты с отдельного входа без очереди.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4854 туристов
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.Задать вопрос
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