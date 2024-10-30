Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 4854 туристов

Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.