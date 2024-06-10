Кто на Фонтанке живёт: семейная экскурсия-прогулка

Познакомиться с Петербургом с помощью животных, обитающих на прибрежных улицах
На этой прогулке будет весело и интересно! Вы увидите знаменитый цирк, Елисеевский магазин, Чижика-Пыжика, прогуляетесь по Караванной, заглянете в итальянский дворик и узнаете множество интересных фактов о Петербурге. А расскажут о них животные — кошки Василиса и Елисей, бульдог фотографа, слоны, львы и лошади.
Кто на Фонтанке живёт: семейная экскурсия-прогулка
Кто на Фонтанке живёт: семейная экскурсия-прогулка
Кто на Фонтанке живёт: семейная экскурсия-прогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Елисеевский универмаг — кто охраняет удивительный памятник модерна? Конечно, кошки! Елисей и Василиса расскажут, что интересного есть в магазине, и как живётся кошкам в Петербурге.

Памятник фотографу. Вы узнаете, как первая фотография связана с котиками. Выясните, кто из Романовых любил дурачиться на фото. А бульдог рядом с фотографом поведает нам о самых знаменитых собаках — любимцах Петра I, Екатерины II и Николая II.

Итальянский дворик. Вспомним о символах Италии, поговорим о главных архитекторах Петербурга и выясним, почему многие из них были итальянцами.

Караванная улица. Найдём ответы на вопросы: почему она перестала быть Каравайной, куда по ней ходили слоны — и откуда они вообще взялись в Петербурге.

Цирк Чинизелли. Поделюсь историей о том, какой долгий путь преодолевали слоны, подаренные иностранными императорами. И расскажу, почему лошади жили ничуть не хуже петербургской аристократии.

Чижик-Пыжик. Узнаете, как птичка оказалась на берегу Фонтанки (и причём здесь Чайковский), почему студентов-правоведов называли «чижиками». А ещё посчитаем, сколько раз памятник воровали.

Кому подойдёт экскурсия

Семьям с детьми младшего и среднего возраста. Тем, кто в Петербурге уже не в первый раз и местным жителям. Даже если вы — бывалый путешественник и много знаете о городе, поверьте, я найду чем вас удивить!

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст детей — от 5 лет
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Елисеевского универмага
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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