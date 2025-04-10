Контрасты дореволюционного Петрограда: мобильный квест

Узнать, как жили простые люди, ощутить дух времени и понять, что способствовало началу революции
Петроград накануне революции — перенаселённый мегаполис, во дворы которого, как селёдки в бочку, набивались несчастные люди.

Антисанитария и ужасные условия существовали всего в нескольких шагах от роскошных квартир состоятельных горожан.

Выполняя интерактивные задания, вы погуляете по Петроградской стороне и посмотрите на город глазами простого человека, который оказался здесь в поисках заработка.
Контрасты дореволюционного Петрограда: мобильный квест
Контрасты дореволюционного Петрограда: мобильный квест
Контрасты дореволюционного Петрограда: мобильный квест
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Вы прогуляетесь по Петроградскому острову и заглянете в его дворы. Узнаете обратную сторону домов с красивыми фасадами. Откроете любопытные факты о городе дореволюционной эпохи и интересные места для фотосессий.

В программе квеста:

  • часовня Александра Невского на Петроградской стороне
  • богатые доходные дома: дом Н. С. Занина с шикарным входом на парадную лестницу, дом Г. Ф. Ульянова в удивительном архитектурном стиле — необарокко
  • дворы и улицы Петроградки
  • доходные дома, в которых жили рабочие бедняки
  • доходный дом Е. П. Михайлова
  • Пушкарский сад
  • здание детского приюта Братства во имя Царицы Небесной

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Программа подходит для детей 12+

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Блохина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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