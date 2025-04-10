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Петроград накануне революции — перенаселённый мегаполис, во дворы которого, как селёдки в бочку, набивались несчастные люди.



Антисанитария и ужасные условия существовали всего в нескольких шагах от роскошных квартир состоятельных горожан.



Выполняя интерактивные задания, вы погуляете по Петроградской стороне и посмотрите на город глазами простого человека, который оказался здесь в поисках заработка.