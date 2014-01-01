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Детская обзорная экскурсия по Петербургу

ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Детская обзорная экскурсия по Петербургу
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Детская обзорная экскурсия по Петербургу
Детская обзорная экскурсия по Петербургу

Что вы увидите

  • Дворцовая площадь
  • Адмиралтейство
  • Зимний Дворец
  • Атланты
  • Мраморный дворец
  • Памятник Суворову
  • Марсово поле
  • Летний Сад
  • Памятник Крылову
  • Михайловский замок
  • Чижик-пыжик
Приглашаем вас на детскую обзорную экскурсию ⛳ по Санкт-Петербургу для самых любознательных!
Детская экскурсия по Санкт-Петербургу рассчитана на детей 7-12 лет. Мы погуляем по самому центру Санкт-Петербурга – от Дворцовой площади до Марсова поля. А еще мы вспомним греческую мифологию, вспомним мудрого Хроноса и поговорим про эпохи. В веселой компании мы найдем необычные статуи на Зимнем дворце узнаем, почему опасно сидеть под Александровской колонной. Нас ждут волшебные места, где сбываются мечты, и герои басен Крылова.
Может быть, мы даже увидим настоящее привидение! А если даже и нет, то точно поговорим о нем около Михайловского замка. Там же мы найдем Чижика-Пыжика и узнаем, почему же он живет на Фонтанке?
Что входит
  • Маршрутный лист
Что не входит
    Начало
    🚩 Дворцовая площадь, 6
    Место завершения
    🏁 Площадь Труда
    Детская обзорная экскурсия по Петербургу
    Детская обзорная экскурсия по Петербургу
    Детская обзорная экскурсия по Петербургу

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    ПЕШЕХОД Т.
    ПЕШЕХОД Т.
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