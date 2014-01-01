Приглашаем вас на детскую обзорную экскурсию ⛳ по Санкт-Петербургу для самых любознательных!

Детская экскурсия по Санкт-Петербургу рассчитана на детей 7-12 лет. Мы погуляем по самому центру Санкт-Петербурга – от Дворцовой площади до Марсова поля. А еще мы вспомним греческую мифологию, вспомним мудрого Хроноса и поговорим про эпохи. В веселой компании мы найдем необычные статуи на Зимнем дворце узнаем, почему опасно сидеть под Александровской колонной. Нас ждут волшебные места, где сбываются мечты, и герои басен Крылова.

Может быть, мы даже увидим настоящее привидение! А если даже и нет, то точно поговорим о нем около Михайловского замка. Там же мы найдем Чижика-Пыжика и узнаем, почему же он живет на Фонтанке?