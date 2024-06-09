В залах Эрмитажа прячется целая коллекция животных — и вам с детьми нужно их найти! Во время квеста вы прогуляетесь по самым популярным залам музея, рассмотрите произведения искусства разных эпох. Будете решать увлекательные задания и узнаете интересные факты об экспонатах. И конечно, отыщете ответ на вопрос: кто же здесь главный зверь?

Описание квеста

Что вас ожидает

Животные, птицы и насекомые всегда жили бок о бок с нами — и человек охотно изображал их в произведениях искусства. Вместе вы будете искать представителей фауны, среди которых есть даже фантастические существа!

Отвечая на вопросы и разгадывая задания, вы найдёте спрятанных животных — а заодно узнаете много нового об исторических событиях, значимых личностях и произведениях искусства.

Вам предстоит:

угадать, какое существо во многих культурах считается символом верховной власти

выяснить, что за таинственное животное изображено рядом с Петром I

узнать, какая богиня была наполовину женщиной, а наполовину — зверем

и многое другое!

Маршрут начинается с Иорданской лестницы, после чего вы пройдёте через основные залы Зимнего дворца: Лоджии Рафаэля, галереи искусств Древней Греции и Древнего Рима, Египетский зал, Рыцарский и Фельдмаршалский залы и другие.

Организационные детали