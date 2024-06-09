В залах Эрмитажа прячется целая коллекция животных — и вам с детьми нужно их найти! Во время квеста вы прогуляетесь по самым популярным залам музея, рассмотрите произведения искусства разных эпох. Будете решать увлекательные задания и узнаете интересные факты об экспонатах. И конечно, отыщете ответ на вопрос: кто же здесь главный зверь?
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Животные, птицы и насекомые всегда жили бок о бок с нами — и человек охотно изображал их в произведениях искусства. Вместе вы будете искать представителей фауны, среди которых есть даже фантастические существа!
Отвечая на вопросы и разгадывая задания, вы найдёте спрятанных животных — а заодно узнаете много нового об исторических событиях, значимых личностях и произведениях искусства.
Вам предстоит:
- угадать, какое существо во многих культурах считается символом верховной власти
- выяснить, что за таинственное животное изображено рядом с Петром I
- узнать, какая богиня была наполовину женщиной, а наполовину — зверем
- и многое другое!
Маршрут начинается с Иорданской лестницы, после чего вы пройдёте через основные залы Зимнего дворца: Лоджии Рафаэля, галереи искусств Древней Греции и Древнего Рима, Египетский зал, Рыцарский и Фельдмаршалский залы и другие.
Организационные детали
- Игра подходит для детей 7-13 лет и их родителей
- Квест проходит без гида на платформе 12codes — для прохождения достаточно смартфона или другого устройства с выходом в интернет
- Оставшуюся часть стоимости нужно перевести организатору до начала экскурсии — после этого вы получите ссылку с доступом к квесту
- Один квест рассчитан на 5 устройств: учитывайте это, если вас больше 5 человек
- Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Вам нужно купить их самостоятельно на официальном сайте или на Трипстере: купить билет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы петербургская компания, которая с 2009 года делает квесты для коллективов, семей и компаний друзей. В 2019 году мы запустили квест-экскурсии, которые можно пройти самостоятельно. Для этого достаточно взять сЗадать вопрос
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