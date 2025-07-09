Мои заказы

Дневная прогулка по рекам и каналам Петербурга

Отдохнуть семьёй или с близкими друзьями на борту катера «Катюша» и полюбоваться городом с воды
Гранитные набережные и мосты обрамляют нарядные берега Северной Венеции.

Вы с нового ракурса увидите Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Летний сад, Михайловский замок и другие архитектурные доминанты.

На уютном и тёплом катере можно устроить шумную вечеринку или романтичную прогулку — в любом формате поездка будет комфортной и красивой.
Описание водной прогулки

  • Перед отплытием я проведу инструктаж по технике безопасности.
  • Мы отправимся в путь, и вы увидите: Зимний дворец — Петропавловскую крепость — Мраморный дворец — Летний сад — Летний дворец Петра I — чижика-пыжика — Михайловский замок — Зимнюю канавку.
  • В вашем распоряжении будет открытая палуба с подогревом и тентом от солнца и дождя, а также уютная каюта со всеми удобствами.
  • Традиционной экскурсии не будет, но я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы об акватории, знаках и правилах движения судов.

Организационные детали

  • Катер рассчитан на 6 пассажиров, возрастных ограничений нет.
  • На борту есть профессиональная аудиосистема и светомузыка, а также светодиодная подсветка, бокалы и стаканы. Для всех пассажиров предусмотрены спасжилеты.
  • При желании мы согласуем увеличение длительности прогулки или изменение маршрута, чтобы пройти мимо других достопримечательностей, например, крейсера «Аврора» и стрелки Васильевского острова.
  • Можем договориться об организации ночной прогулки на развод мостов.
  • За штурвалом буду я сам.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я профессиональный капитан катера в Петербурге. У меня оформлена лицензия для работы с путешественниками, нужные допуски, страховка. На катере есть всё необходимое. Я очень общителен и с огромным удовольствием поддержу любую беседу.

Отзывы и рейтинг

Алина
Алина
9 июл 2025
Все очень понравилось, капитан доброжелательный и открытый. Прогулка прошла с комфортом.

