На индивидуальном катере - по водам города Петра

Познакомиться с парадным Петербургом и отдохнуть на волнах Невы
Посмотреть на Северную столицу с воды — это то, что должно входить в обязательную программу каждого гостя города.

Без суеты и пробок вы полюбуетесь знаменитыми архитектурными ансамблями, окунётесь в эпоху Золотого и Серебряного веков России и расслабитесь на комфортабельном катере.
На индивидуальном катере - по водам города Петра
На индивидуальном катере - по водам города Петра
На индивидуальном катере - по водам города Петра
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете о дворцах, домах, реках и мостах города Петра. Увидите дома знаменитых жителей — как прошлого, так и современности. И с воды полюбуетесь достопримечательностями, среди которых:

  • Главный императорский дворец — Зимний
  • Домик Петра — первая постройка Петербурга
  • Петропавловская крепость — старейший памятник архитектуры города
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Исаакиевский собор — самый большой православный храм Петербурга
  • Крейсер «Аврора» — один из символов Октябрьской революции

И многие другие!

Организационные детали

  • На катере есть пледы и тент от дождя и ветра
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковЛетниеРомантическиеДворцы, замки и особнякиПетропавловская крепостьПопулярные местаКрейсер АврораИсаакиевский соборМузеиСвятые местаРечные прогулкиНа катереМедный всадникДомик Петра IСамое главное

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
🛥 На яхте
🚤 На катере
Аудиогид
1 час
5 отзывов
Прогулка на яхте «Вальяжная» по парадному Петербургу
Начало: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова 11 а
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 23:00
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
10 000 за всё до 8 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Прокатиться по рекам и каналам Северной Венеции в компании опытного капитана
Начало: На набережной Фонтанки
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:30
6 500 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам