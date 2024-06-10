Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

читать дальше водных прогулок и слежу за состояниями катеров. У меня не всегда получается лично проводить экскурсии. Но в нашей команде работают замечательные капитаны и гиды, которые покажут и расскажут вам всё самое интересное по выбранному маршруту.

Здравствуйте! Меня зовут Антон. Я основатель судоходной компании. Мы проводим замечательные экскурсии по рекам и каналам Петербурга на комфортабельных индивидуальных катерах. Вот уже более 15 лет я лично занимаюсь организацией ваших