Посмотреть на Северную столицу с воды — это то, что должно входить в обязательную программу каждого гостя города.
Без суеты и пробок вы полюбуетесь знаменитыми архитектурными ансамблями, окунётесь в эпоху Золотого и Серебряного веков России и расслабитесь на комфортабельном катере.
Без суеты и пробок вы полюбуетесь знаменитыми архитектурными ансамблями, окунётесь в эпоху Золотого и Серебряного веков России и расслабитесь на комфортабельном катере.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете о дворцах, домах, реках и мостах города Петра. Увидите дома знаменитых жителей — как прошлого, так и современности. И с воды полюбуетесь достопримечательностями, среди которых:
- Главный императорский дворец — Зимний
- Домик Петра — первая постройка Петербурга
- Петропавловская крепость — старейший памятник архитектуры города
- Памятник Петру I «Медный всадник»
- Исаакиевский собор — самый большой православный храм Петербурга
- Крейсер «Аврора» — один из символов Октябрьской революции
И многие другие!
Организационные детали
- На катере есть пледы и тент от дождя и ветра
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Антон. Я основатель судоходной компании. Мы проводим замечательные экскурсии по рекам и каналам Петербурга на комфортабельных индивидуальных катерах. Вот уже более 15 лет я лично занимаюсь организацией вашихЗадать вопрос
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