Прогуливаясь по центру Санкт-Петербурга, не перестаешь любоваться домами; куда не глянь, каждый со своим «лицом», индивидуальными чертами, не похожими на другие. Герой фильма «Питер FM» говорит: «Дома, как …., ну как люди… родные и близкие, можно договориться. Иногда такое расскажут, можно тома писать…».

Действительно, у зданий, как у людей, есть своя судьба, своя биография, являющаяся отражением личностей и биографии их хозяев, их вкусов и предпочтений, а также исторических и политических событий.

Я предлагаю Вам прогуляться 👣 по маршруту, соединяющему старейшие исторические кварталы центра Санкт-Петербурга с очень живописным и богемным районом Коломны.

Во время приятной пешей прогулки вы увидите много шедевров архитектуры Санкт-Петербурга, некоторые из которых широко известны, другие, вполне возможно, будут для Вас открытием, узнаете интересные факты из истории 📖 этих знаний и их владельцев, знаменитых петербуржцев.