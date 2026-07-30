Филипп проводит ещё 5 экскурсий

Из барочного европейского Петербурга вы переместитесь в Великий Новгород, окутанный атмосферой Древней Руси. Старинные обычаи новгородцев и легенды о Ярославе Мудром, языческие капища и памятники деревянного зодчества — приготовьтесь ощутить колорит Новгородской земли и погрузиться в её многовековую историю.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Новгородский детинец — сердце города

Мы исследуем один из древнейших памятников русского зодчества — легендарный новгородский Кремль с действующим Боевым ходом. Вся история Новгородской земли раскроется здесь как на ладони: вы узнаете, что новгородцы писали на берестяных грамотах и почему не носили лаптей, зачем нужно было ходить вокруг церкви Параскевы-Пятницы и какие тайны хранит Грановитая палата. А также оцените убранство одного из старейших храмов России — Софийского собора — и архитектуру его Магдебургских врат.

Колорит Ярославова дворища

Вы увидите и второй центр древнего города — Ярославово дворище, где в эпоху Древней Руси шла бойкая торговля и где строились одна за другой невероятные церкви. Узнаете предание о чертогах Ярослава Мудрого, которые затмили все европейские дворцы, и увидите белоснежную аркаду Гостиного двора, пережившую Вторую мировую войну.

Сплетение культур в Юрьевом монастыре

Этот монастырь возведен на месте бывшего языческого капища, где совершались обряды во имя бога-громовержца Перуна. Мы расскажем историю храма, построенного здесь после Крещения Руси и позже разоренного шведами. А вы полюбуетесь дошедшей до наших дней древней церковью Рождества Пресвятой Богородицы.

Монастырь на «худом» месте

Хутынский монастырь известен не только своими чудесами и святынями, но и необыкновенной красотой — сюда стремятся паломники и туристы со всего мира. Вы услышите о его основателе, а также легенду об этом месте, которое находилось во власти злых сил. Осмотрите архитектурный комплекс, прогуляетесь до святой горки и колодца, а еще увидите место, где покоится прах Державина.

Витославлицы: мир деревянного зодчества

В музее под открытым небом вы словно перенесетесь в русское Средневековье, рассматривая сохранившиеся деревянные дома, хозяйственные постройки и аутентичные церкви 12 — 13 веков. Мы заглянем в типичные крестьянские усадьбы, экспозиции которых знакомят с укладом прошлых эпох, полюбуемся исконно русскими пейзажами: березами, склоняющими ветви к старинным церквям, мосточками, которые ведут от бань к берегу реки Волхов. Кроме того, вы сможете поучаствовать в интерактивах: понаблюдать за работой мастеров, воссоздать народные праздники или отыскать беседку со сказочной печью и горячими пирожками.

Программа экскурсии

— отправление из Санкт-Петербурга от станции «Невский проспект»

— Театрализованная экскурсионная программа по Новгородскому Кремлю

— посещение Ярославова дворища, экскурсия в музей Присутственных мест или свободное время для прогулки

— обед в кафе в центре Новгорода (по желанию)

— «Витославлицы» — музей деревянного зодчества под открытым небом (обзорное посещение по желанию, в парке идет реставрация)

— посещение Свято-Юрьева мужского монастыря

— посещение Варлаамо-Хутынского монастыря

— возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

В условиях постепенного ввода ограничений не все объекты программы могут быть доступны для посещения. Уточняйте подробности, мы всегда рады проконсультировать вас, чтобы ожидания и реальность совпадали.

Дополнительные расходы: билеты в музей «Витославлицы» — 400 ₽/взрослые, дети до 14 лет — бесплатно, подростки до 18 лет и пенсионеры — 250 ₽; обед в одном из кафе Новгорода с группой от 650 ₽

Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Мы вернёмся в Санкт-Петербург около 22:00

Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты

Дополнительно можно посетить (по желанию)