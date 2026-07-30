Филипп проводит ещё 5 экскурсий

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Автобусная экскурсия из СПб в Великий Новгород

Проникнуться историей, зодчеством и преданиями Новгородской земли в автобусном однодневном туре
Из барочного европейского Петербурга вы переместитесь в Великий Новгород, окутанный атмосферой Древней Руси.

Старинные обычаи новгородцев и легенды о Ярославе Мудром, языческие капища и памятники деревянного зодчества — приготовьтесь ощутить колорит Новгородской земли и погрузиться в её многовековую историю.
4.7
43 отзыва
Автобусная экскурсия из СПб в Великий Новгород
Автобусная экскурсия из СПб в Великий Новгород
Автобусная экскурсия из СПб в Великий Новгород

Описание экскурсии

Новгородский детинец — сердце города

Мы исследуем один из древнейших памятников русского зодчества — легендарный новгородский Кремль с действующим Боевым ходом. Вся история Новгородской земли раскроется здесь как на ладони: вы узнаете, что новгородцы писали на берестяных грамотах и почему не носили лаптей, зачем нужно было ходить вокруг церкви Параскевы-Пятницы и какие тайны хранит Грановитая палата. А также оцените убранство одного из старейших храмов России — Софийского собора — и архитектуру его Магдебургских врат.

Колорит Ярославова дворища

Вы увидите и второй центр древнего города — Ярославово дворище, где в эпоху Древней Руси шла бойкая торговля и где строились одна за другой невероятные церкви. Узнаете предание о чертогах Ярослава Мудрого, которые затмили все европейские дворцы, и увидите белоснежную аркаду Гостиного двора, пережившую Вторую мировую войну.

Сплетение культур в Юрьевом монастыре

Этот монастырь возведен на месте бывшего языческого капища, где совершались обряды во имя бога-громовержца Перуна. Мы расскажем историю храма, построенного здесь после Крещения Руси и позже разоренного шведами. А вы полюбуетесь дошедшей до наших дней древней церковью Рождества Пресвятой Богородицы.

Монастырь на «худом» месте

Хутынский монастырь известен не только своими чудесами и святынями, но и необыкновенной красотой — сюда стремятся паломники и туристы со всего мира. Вы услышите о его основателе, а также легенду об этом месте, которое находилось во власти злых сил. Осмотрите архитектурный комплекс, прогуляетесь до святой горки и колодца, а еще увидите место, где покоится прах Державина.

Витославлицы: мир деревянного зодчества

В музее под открытым небом вы словно перенесетесь в русское Средневековье, рассматривая сохранившиеся деревянные дома, хозяйственные постройки и аутентичные церкви 12 — 13 веков. Мы заглянем в типичные крестьянские усадьбы, экспозиции которых знакомят с укладом прошлых эпох, полюбуемся исконно русскими пейзажами: березами, склоняющими ветви к старинным церквям, мосточками, которые ведут от бань к берегу реки Волхов. Кроме того, вы сможете поучаствовать в интерактивах: понаблюдать за работой мастеров, воссоздать народные праздники или отыскать беседку со сказочной печью и горячими пирожками.

Программа экскурсии

— отправление из Санкт-Петербурга от станции «Невский проспект»
— Театрализованная экскурсионная программа по Новгородскому Кремлю
— посещение Ярославова дворища, экскурсия в музей Присутственных мест или свободное время для прогулки
— обед в кафе в центре Новгорода (по желанию)
— «Витославлицы» — музей деревянного зодчества под открытым небом (обзорное посещение по желанию, в парке идет реставрация)
— посещение Свято-Юрьева мужского монастыря
— посещение Варлаамо-Хутынского монастыря
— возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • В условиях постепенного ввода ограничений не все объекты программы могут быть доступны для посещения. Уточняйте подробности, мы всегда рады проконсультировать вас, чтобы ожидания и реальность совпадали.
  • Дополнительные расходы: билеты в музей «Витославлицы» — 400 ₽/взрослые, дети до 14 лет — бесплатно, подростки до 18 лет и пенсионеры — 250 ₽; обед в одном из кафе Новгорода с группой от 650 ₽
  • Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы вернёмся в Санкт-Петербург около 22:00
  • Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты

Дополнительно можно посетить (по желанию)

  • Музей утюга в Витославлицах: взрослые — 100 ₽, дети — 30 ₽
  • Грановитую палату: взрослые — 400 ₽, дети до 14 лет — бесплатно, подростки до 18 лет и пенсионеры — 250 ₽
  • Боевой ход Кремля (закрыт на зимний период): взрослые — 300 ₽, дети — бесплатно, подростки с 14 до 18 лет и пенсионеры — 200 ₽.
  • Троицкий археологический раскоп: взрослые — 60 ₽, дети до 16 лет — бесплатно, учащиеся — 40 ₽.
  • Музей художественной культуры Новгородской земли: взрослые — 100 ₽, школьники, пенсионеры — 50 ₽.
  • Экспозиция в музее Присутственных мест: взрослые — 300 ₽, дети до 14 лет — бесплатно, учащиеся — 200 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3058 ₽
Дети до 14 лет3000 ₽
Пенсионеры3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп
Филипп — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 63692 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже более 5 лет проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
7
3
2
2
2
1
А
Мы влюбились в Великий Новгород: жаль, что многое утрачено, но и то, что осталось великолепно! А природа просто невероятная 💕
Мы влюбились в Великий Новгород: жаль, что многое утрачено, но и то, что осталось великолепно! А природа просто невероятная 💕
Мы влюбились в Великий Новгород: жаль, что многое утрачено, но и то, что осталось великолепно! А природа просто невероятная 💕
Мы влюбились в Великий Новгород: жаль, что многое утрачено, но и то, что осталось великолепно! А природа просто невероятная 💕
Мы влюбились в Великий Новгород: жаль, что многое утрачено, но и то, что осталось великолепно! А природа просто невероятная 💕
Мы влюбились в Великий Новгород: жаль, что многое утрачено, но и то, что осталось великолепно! А природа просто невероятная 💕
Мы влюбились в Великий Новгород: жаль, что многое утрачено, но и то, что осталось великолепно! А природа просто невероятная 💕
Мы влюбились в Великий Новгород: жаль, что многое утрачено, но и то, что осталось великолепно! А природа просто невероятная 💕
Мы влюбились в Великий Новгород: жаль, что многое утрачено, но и то, что осталось великолепно! А природа просто невероятная 💕+1
Мы влюбились в Великий Новгород: жаль, что многое утрачено, но и то, что осталось великолепно! А природа просто невероятная 💕
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Наталья
Наша экскурсия проходила 28.06.2026,нашим экскурсоводом был Герман. Замечательный знаток своего дела, всё доступно нам рассказал, совсем некогда было скучать. Спасибо Герману и организаторам!!! Экскурсия нам очень понравилась!!! Рекомендуем😊
Наша экскурсия проходила 28.06.2026,нашим экскурсоводом был Герман. Замечательный знаток своего дела, всё доступно нам рассказал, совсем
Наша экскурсия проходила 28.06.2026,нашим экскурсоводом был Герман. Замечательный знаток своего дела, всё доступно нам рассказал, совсем
Наша экскурсия проходила 28.06.2026,нашим экскурсоводом был Герман. Замечательный знаток своего дела, всё доступно нам рассказал, совсем
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С
Очень понравилось путешествие! Гид и экскурсовод Герман всё очень интересно рассказывал! Весь наш путь от посадки в автобус до возвращения был насыщен интересными фактами и полезной информацией. Вся поездка хорошо
читать дальшеуменьшить

организована. Величественные храмы древней Руси и подворья, история местности и происходящих событий в разные времена, монастырская выпечка и свежий воздух, природа и пение птиц - всё это приятные моменты нашей поездки! Информации было очень много, ходить очень много - всё интересно, духовно и познавательно.
Обед в кафе хороший, не пожалела что включила в стоимость.
Сувениров много разных.
Остались самые приятные впечатления от поездки, всем рекомендую!
Фото в отзыв почему-то не загружаются.

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Виктория
Отличная экскурсия для первого ознакомления с Великим Новгородом, или если хочется после сразу несколько мест в один день. Отдельное огромное спасибо гиду Татьяне - отличная организация группы на протяжении всего дня, и за экскурсии!
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Е
Спасибо водителю Сергею за профессиональное, комфортное вождение, доброжелательность. Экскурсия очень интересная, положительных впечатлений много.
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Galina
Добрый день, отдельно заказывала билеты детям, поэтому 2 отзыва), всё отлично, время пролетело незаметно, местный экскурсовод в Кремле очень интересно и познавательно всё рассказала, отдельно удалила внимание детям ❤️, что из всей поездки её рассказ больше всего им и запомнился, музей деревянного зодчества - восторг для детей, столько впечатлений. Время рассчитано отлично, большое спасибо ❤️
Добрый день, отдельно заказывала билеты детям, поэтому 2 отзыва), всё отлично, время пролетело незаметно, местный экскурсовод
Добрый день, отдельно заказывала билеты детям, поэтому 2 отзыва), всё отлично, время пролетело незаметно, местный экскурсовод
Добрый день, отдельно заказывала билеты детям, поэтому 2 отзыва), всё отлично, время пролетело незаметно, местный экскурсовод
Добрый день, отдельно заказывала билеты детям, поэтому 2 отзыва), всё отлично, время пролетело незаметно, местный экскурсовод
Добрый день, отдельно заказывала билеты детям, поэтому 2 отзыва), всё отлично, время пролетело незаметно, местный экскурсовод
Добрый день, отдельно заказывала билеты детям, поэтому 2 отзыва), всё отлично, время пролетело незаметно, местный экскурсовод
Добрый день, отдельно заказывала билеты детям, поэтому 2 отзыва), всё отлично, время пролетело незаметно, местный экскурсовод
Добрый день, отдельно заказывала билеты детям, поэтому 2 отзыва), всё отлично, время пролетело незаметно, местный экскурсовод+1
Добрый день, отдельно заказывала билеты детям, поэтому 2 отзыва), всё отлично, время пролетело незаметно, местный экскурсовод
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