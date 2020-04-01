Филипп проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Новгородский детинец — сердце города

Мы исследуем один из древнейших памятников русского зодчества — легендарный новгородский Кремль с действующим Боевым ходом. Вся история Новгородской земли раскроется здесь как на ладони: вы узнаете, что новгородцы писали на берестяных грамотах и почему не носили лаптей, зачем нужно было ходить вокруг церкви Прасковье Пятнице и какие тайны хранит Грановитая палата. А также оцените убранство одного из старейших храмов России — Софийского собора — и архитектуру его Магдебургских врат.

Колорит Ярославова дворища

Вы увидите и второй центр древнего города — Ярославово дворище, где в эпоху Древней Руси шла бойкая торговля и где строились одна за другой невероятные церкви. Вы услышите предание о чертогах Ярослава Мудрого, которые затмили все европейские дворцы, и увидите белоснежную аркаду Гостиного двора, пережившую Вторую мировую войну.

Сплетение культур в Юрьевом монастыре

Вы посетите монастырь, возведенный на месте бывшего языческого капища, где совершались обряды во имя бога-громовержца Перуна. Услышите историю храма, построенного здесь после Крещения Руси и позже разоренного шведами. И полюбуетесь дошедшей до наших дней древней церковью Рождества Пресвятой Богородицы.

Витославицы: мир деревянного зодчества

В музее под открытым небом вы словно перенесетесь в русское Средневековье, рассматривая сохранившиеся деревянные дома, хозяйственные постройки и аутентичные церкви 12 — 13 веков. Мы заглянем в типичные крестьянские усадьбы, экспозиции которых знакомят с укладом прошлых эпох, полюбуемся исконно русскими пейзажами: березами, склоняющими ветви к старинным церквям, мосточками, которые ведут от бань к берегу реки Волхов. Кроме того, вы сможете поучаствовать в интерактивах: понаблюдать за работой мастеров, воссоздать народные праздники или отыскать беседку со сказочной печью и горячими пирожками.

Тайминг экскурсии

8.00 — отправление из Санкт-Петербурга от станции «Московская»

12.00 — посещение Юрьева монастыря

13.00 — 14.00 — экскурсия в Витославлицах

14.30 — обед в кафе в центре Новгорода

15.30 — посещение Ярославова дворища

16.30 — экскурсия по Новгородскому Кремлю

19.00 — свободное время

22.00 — возвращение в Санкт-Петербург