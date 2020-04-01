Филипп проводит ещё 5 экскурсий

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За один день проникнуться богатой историей, шедеврами зодчества и преданиями Новгородской земли

Филипп
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Филипп – экскурсионное агентство
Из барочного европейского Петербурга вы переместитесь в Великий Новгород, окутанный атмосферой Древней Руси.

Старинные обычаи новгородцев и легенды о Ярославе Мудром, языческие капища и памятники деревянного зодчества — приготовьтесь ощутить колорит Новгородской земли и погрузиться в её многовековую историю.
3090 ₽
2009 за человека
скидка35%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Московская
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Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород
Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород

Что вас ожидает

Новгородский детинец — сердце города
Мы исследуем один из древнейших памятников русского зодчества — легендарный новгородский Кремль с действующим Боевым ходом. Вся история Новгородской земли раскроется здесь как на ладони: вы узнаете, что новгородцы писали на берестяных грамотах и почему не носили лаптей, зачем нужно было ходить вокруг церкви Прасковье Пятнице и какие тайны хранит Грановитая палата. А также оцените убранство одного из старейших храмов России — Софийского собора — и архитектуру его Магдебургских врат.

Колорит Ярославова дворища
Вы увидите и второй центр древнего города — Ярославово дворище, где в эпоху Древней Руси шла бойкая торговля и где строились одна за другой невероятные церкви. Вы услышите предание о чертогах Ярослава Мудрого, которые затмили все европейские дворцы, и увидите белоснежную аркаду Гостиного двора, пережившую Вторую мировую войну.

Сплетение культур в Юрьевом монастыре
Вы посетите монастырь, возведенный на месте бывшего языческого капища, где совершались обряды во имя бога-громовержца Перуна. Услышите историю храма, построенного здесь после Крещения Руси и позже разоренного шведами. И полюбуетесь дошедшей до наших дней древней церковью Рождества Пресвятой Богородицы.

Витославицы: мир деревянного зодчества
В музее под открытым небом вы словно перенесетесь в русское Средневековье, рассматривая сохранившиеся деревянные дома, хозяйственные постройки и аутентичные церкви 12 — 13 веков. Мы заглянем в типичные крестьянские усадьбы, экспозиции которых знакомят с укладом прошлых эпох, полюбуемся исконно русскими пейзажами: березами, склоняющими ветви к старинным церквям, мосточками, которые ведут от бань к берегу реки Волхов. Кроме того, вы сможете поучаствовать в интерактивах: понаблюдать за работой мастеров, воссоздать народные праздники или отыскать беседку со сказочной печью и горячими пирожками.

Тайминг экскурсии
8.00 — отправление из Санкт-Петербурга от станции «Московская»
12.00 — посещение Юрьева монастыря
13.00 — 14.00 — экскурсия в Витославлицах
14.30 — обед в кафе в центре Новгорода
15.30 — посещение Ярославова дворища
16.30 — экскурсия по Новгородскому Кремлю
19.00 — свободное время
22.00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы: билеты в музей «Витославлицы» — 170 руб./взрослые, дети до 16 лет — бесплатно, подростки до 18 лет и пенсионеры — 100 руб.

Дополнительно можно посетить (по желанию)

  • Музей утюга в Витославлицах: взрослые — 50 руб., дети — 20 руб.
  • Грановитая палата: взрослые — 150 руб., дети до 16 лет — бесплатно, подростки до 18 лет и пенсионеры — 100 руб.
  • Боевой ход Кремля: взрослые — 100 руб., дети — бесплатно, подростки с 16 до 18 лет и пенсионеры — 50 руб.
  • Троицкий археологический раскоп: взрослые — 50 руб., дети до 16 лет — бесплатно
  • Музей художественной культуры Новгородской земли: взрослые — 80 руб., учащиеся — 50 руб.
Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород
Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород
Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород
Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород
Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород
Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород
Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород
Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород
Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород
Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород
Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород
Экскурсия из Петербурга в Великий Новгород

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Московская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Филипп
Филипп
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже 3 года проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
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