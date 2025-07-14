Групповая
В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
Побывать в Юрьевом монастыре, осмотреть детинец и полюбоваться памятниками деревянного зодчества
Начало: У станции метро «Звенигородская»
24 июл в 08:00
27 июл в 08:00
2790 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Господин Великий Новгород - из Петербурга на автомобиле
Познакомиться со второй столицей Древней Руси за 1 день
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
22 июл в 08:00
33 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
Провести день без мирской суеты и посетить тихие старинные обители
Начало: У вашей гостиницы или другого удобного места в пре...
23 июл в 08:00
24 июл в 08:00
27 500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга14 июля 2025Отличная насыщенная поездка. Всё понравилось.
- ННина8 июля 2025Спасибо Светлане за четкое сопровождение до и во время экскурсии. Узнали очень много нового. Не смотря на длительную поездку, благодаря доброжелательности, юмору и знанию Светы, время пролетело незаметно.
- ЕЕлена3 июля 2025Очень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбора группы в 2 мин
- aalan10 марта 2025Было великолепно!!! Василисса бесподобный гид!!!
- ТТатьяна23 января 2025Вчера посещали Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри остались в восторге. Светлана очень замечательный гид. Спасибо ей за экскурсию.
- ММарина4 января 2025Благодарю гида Светлану за содержательную приятную экскурсию в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри. Всё было отлично, и содержание, и комфортные условия, и индивидуальный подход.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Валдай»
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