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Экскурсии на Валдай из Великого Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Валдай» в Санкт-Петербурге, цены от 2790 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
На автобусе
13 часов
2 отзыва
Групповая
В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
Побывать в Юрьевом монастыре, осмотреть детинец и полюбоваться памятниками деревянного зодчества
Начало: У станции метро «Звенигородская»
24 июл в 08:00
27 июл в 08:00
2790 ₽ за человека
Господин Великий Новгород - из Петербурга на автомобиле
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Господин Великий Новгород - из Петербурга на автомобиле
Познакомиться со второй столицей Древней Руси за 1 день
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
22 июл в 08:00
33 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
Провести день без мирской суеты и посетить тихие старинные обители
Начало: У вашей гостиницы или другого удобного места в пре...
23 июл в 08:00
24 июл в 08:00
27 500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    14 июля 2025
    В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
    Отличная насыщенная поездка. Всё понравилось.
  • Н
    Нина
    8 июля 2025
    Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
    Спасибо Светлане за четкое сопровождение до и во время экскурсии. Узнали очень много нового. Не смотря на длительную поездку, благодаря доброжелательности, юмору и знанию Светы, время пролетело незаметно.
  • Е
    Елена
    3 июля 2025
    В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
    Очень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбора группы в 2 мин
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    от станции метро Звенигородская. Комфортабельный,чистый автобус с вежливым водителем Андреем был на месте вовремя. Посадочные места заранее расписаны,что предотвратило лишнюю потерю времени при посадке. Заботливая гид,Наталья Михайловна,сопровождающая нас в поездке,угостила всех туристов чаем/кофе и конфетами,что было очень приятно. Интересный рассказ культурно -исторического содержания скрасил дорогу до места проведения экскурсии. Предложенный комплексный обедочень понравился! Все локации,предложенные по программе,заслуживают внимания! Особо хочется отметить замечательного гида по Великому Новгороду Татьяну! ❤️Увлекательная подача материала,масса интересных фактов и обширная эрудиция не оставили равнодушными ни одного туриста в нашей группе! Желаем вашей компании дальнейшего процветания!

    Очень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбораОчень благодарны вашей компании за прекрасно организованную экскурсионную программу в Великий Новгород! Удачно выбрано место сбора
  • a
    alan
    10 марта 2025
    Господин Великий Новгород - из Петербурга на автомобиле
    Было великолепно!!! Василисса бесподобный гид!!!
  • Т
    Татьяна
    23 января 2025
    Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
    Вчера посещали Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри остались в восторге. Светлана очень замечательный гид. Спасибо ей за экскурсию.
    Вчера посещали Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри остались в восторге. Светлана очень замечательный гид. Спасибо ей за экскурсию
  • М
    Марина
    4 января 2025
    Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
    Благодарю гида Светлану за содержательную приятную экскурсию в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри. Всё было отлично, и содержание, и комфортные условия, и индивидуальный подход.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Валдай»

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  1. В Великий Новгород и окрестности из Петербурга на автобусе
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  3. Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
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  10. Финский Залив
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Валдай" можно забронировать 3 экскурсии от 2790 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Валдай», 6 ⭐ отзывов, цены от 2790₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь