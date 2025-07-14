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от станции метро Звенигородская. Комфортабельный,чистый автобус с вежливым водителем Андреем был на месте вовремя. Посадочные места заранее расписаны,что предотвратило лишнюю потерю времени при посадке. Заботливая гид,Наталья Михайловна,сопровождающая нас в поездке,угостила всех туристов чаем/кофе и конфетами,что было очень приятно. Интересный рассказ культурно -исторического содержания скрасил дорогу до места проведения экскурсии. Предложенный комплексный обедочень понравился! Все локации,предложенные по программе,заслуживают внимания! Особо хочется отметить замечательного гида по Великому Новгороду Татьяну! ❤️Увлекательная подача материала,масса интересных фактов и обширная эрудиция не оставили равнодушными ни одного туриста в нашей группе! Желаем вашей компании дальнейшего процветания!