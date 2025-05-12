Вы посетите сразу два мастер-класса — «Угадай аромат» и «Шоколадные конфеты», на которых вы узнаете историю шоколада и приготовите собственный набор конфет, а также угадаете 14 источников запахов и сделаете собственный арома-амулет.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание мастер-классаМастер-класс «Угадай аромат» Играем в арома-лото и угадываем 14 источников запаха. В процессе игры Вы узнаете как характер влияет на обоняние. На память о музее у вас останется арома-амулет, на который вы нанесете эфирное масло. Мастер-класс «Шоколадные конфеты» В интерактивной форме Вы узнаете историю шоколада, создадите дизайн для своих шоколадных конфет (6 штук) и в подарочной коробочке заберете с собой не только конфеты, но еще и отличное настроение! Организационные детали:
- Очередность программ определяет организатор;
- Каждый мастер-класс длится 45 минут;
- Арома-амулет и 6 шоколадных конфет в подарочной упаковке можно забрать с собой.
Ежедневно, с 10:00 до 18:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс «Угадай аромат»
- Мастер-класс «Шоколадные конфеты».
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Галерная ул., 20-22
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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