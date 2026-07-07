Заморозьте время в стекле! Попробуйте себя в роли стеклодува на мастер-классе по созданию стакана с эффектом треснувшего льда.
Вы научитесь работать с горячим материалом и добавите изделию индивидуальности с помощью яркой цветной крошки.
Вы научитесь работать с горячим материалом и добавите изделию индивидуальности с помощью яркой цветной крошки.
Описание мастер-класса
Знакомство со ремеслом. Мастер расскажет об основных этапах работы со стеклом и познакомит вас с инструментами, которые используют стеклодувы.
Процесс создания. Под руководством мастера вы наберёте расплавленное стекло на стеклодувную трубку, поработаете с формой изделия и увидите, как горячее стекло превращается в стакан.
Главная особенность изделия — необычная фактура, напоминающая лёд с сетью тонких трещин. Вы также сможете добавить цветную стеклянную крошку и сделать стакан ещё более выразительным.
Во время мастер-класса угостим вас чаем/кофе и сладостями.
Организационные детали
- Все материалы входят в стоимость
- Высота готового изделия — до 8 см
- Срок изготовления — от 1 недели. Готовое изделие хранится в мастерской в течение месяца
- Стакан подходит только для холодных напитков. Рекомендуется ручная мойка
- Самостоятельное участие возможно с 14 лет. Дети от 12 лет — при сопровождении родителя (сопровождающий присутствует бесплатно, без участия в мастер-классе)
- С вами будет мастер из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Севкабель-порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы — сеть творческих студий и лекторий в центре Петербурга. Ежедневно проводим мастер-классы по рисованию и живописи, керамике и гончарному делу, стеклодувные и декоративные мастер-классы, а также лекции по истории, культуре и искусству. Окунитесь в мир творчества и красоты, расслабьтесь и переключитесь на позитив!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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