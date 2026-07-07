Заморозьте время в стекле! Попробуйте себя в роли стеклодува на мастер-классе по созданию стакана с эффектом треснувшего льда. Вы научитесь работать с горячим материалом и добавите изделию индивидуальности с помощью яркой цветной крошки.

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Можно с детьми

Описание мастер-класса

Знакомство со ремеслом. Мастер расскажет об основных этапах работы со стеклом и познакомит вас с инструментами, которые используют стеклодувы.

Процесс создания. Под руководством мастера вы наберёте расплавленное стекло на стеклодувную трубку, поработаете с формой изделия и увидите, как горячее стекло превращается в стакан.

Главная особенность изделия — необычная фактура, напоминающая лёд с сетью тонких трещин. Вы также сможете добавить цветную стеклянную крошку и сделать стакан ещё более выразительным.

Во время мастер-класса угостим вас чаем/кофе и сладостями.

Организационные детали