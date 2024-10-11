Дом Бака — один из самых известных домов Петербурга.
До революции в нём жили военный министр Редигер, нефтепромышленники Гукасовы, художник Бакст и другие известные личности.
На экскурсии вы увидите, как выглядели квартиры в этом легендарном доме, что случилось с некогда роскошными апартаментами в коммунальную эпоху, узнаете биографии и судьбы первых жильцов.
До революции в нём жили военный министр Редигер, нефтепромышленники Гукасовы, художник Бакст и другие известные личности.
На экскурсии вы увидите, как выглядели квартиры в этом легендарном доме, что случилось с некогда роскошными апартаментами в коммунальную эпоху, узнаете биографии и судьбы первых жильцов.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:45
Описание экскурсии
Самая роскошная квартира в доме Бака, где до революции проживали одни из богатейших людей Российской империи — братья Гукасовы, нефтепромышленники, по могуществу не уступавшие Ротшильдам и Нобелям.
Коммунальная квартира. Узкие коридоры и советские антресоли на фоне роскошной лепнины и шикарного паркета.
Вы узнаете:
- о доходных домах Петербурга, их жизни и бытовых условиях в конце 19 — начале 20 века и о том, что с ними происходит сейчас
- об истории и архитектуре, настоящем и прошлом одного из самых престижных районов Петербурга
- о доме Бака, его прошлых и нынешних жителях, об известных людях и исторических событиях, о судьбах, трагедиях и многом другом
Организационные детали
- Экскурсия проходит преимущественно в помещениях. Начинается программа на улице с осмотра фасада дома и небольшой исторической справки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 13:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кирочной улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 388 туристов
Все наши гиды безумно любят Петербург и знают всё самое интересное о нём. Среди нас: искусствоведы, историки, сотрудники МЧС, промышленные альпинисты и просто весёлые ребята:)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
11 окт 2024
Вчера была на экскурсии в доме Бака. Впечатления потрясающие! Самая необычная из моих многочисленных экскурсий. 100-процентное погружение в историю города, в прошлое одновременно с настоящим. Александр- великолепный гид, интересный молодой
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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