Дом Бака — один из самых известных домов Петербурга. До революции в нём жили военный министр Редигер, нефтепромышленники Гукасовы, художник Бакст и другие известные личности. На экскурсии вы увидите, как выглядели квартиры в этом легендарном доме, что случилось с некогда роскошными апартаментами в коммунальную эпоху, узнаете биографии и судьбы первых жильцов.

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Александр Ваш представитель в Санкт-Петербурге

Время начала: 13:45

Описание экскурсии

Самая роскошная квартира в доме Бака, где до революции проживали одни из богатейших людей Российской империи — братья Гукасовы, нефтепромышленники, по могуществу не уступавшие Ротшильдам и Нобелям.

Коммунальная квартира. Узкие коридоры и советские антресоли на фоне роскошной лепнины и шикарного паркета.

Вы узнаете:

о доходных домах Петербурга, их жизни и бытовых условиях в конце 19 — начале 20 века и о том, что с ними происходит сейчас

об истории и архитектуре, настоящем и прошлом одного из самых престижных районов Петербурга

о доме Бака, его прошлых и нынешних жителях, об известных людях и исторических событиях, о судьбах, трагедиях и многом другом

Организационные детали