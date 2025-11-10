Прогулка по Чернышевской с посещением уникальной квартиры в доме Бака — жемчужины питерских коммуналок, а также знакомство с парадными, дворами и архитектурными шедеврами района.
Описание экскурсииТайны парадных и дворов Петербурга Приглашаю в прогулку по району Чернышевской, где за каждым фасадом — своя история. Это не просто экскурсия, а шанс увидеть место, куда редко попадают даже местные. Главная звезда маршрута — легендарная коммуналка в доме Бака, одна из самых красивых и известных в Петербурге. Это парадная Петербурга во всей красе. Здесь время словно остановилось: лепнина, витражи с ручной росписью, старинные двери и лестницы — всё сохранилось так, как было сто лет назад. Мы пройдём по подвесным галереям, заглянем в коммунальную кухню, сохранившую старые шкафы и печи, и узнаем истории жильцов — от интеллигенции до рабочих. Дальше маршрут поведёт нас к Египетскому дому — фасаду с фараонами, кариатидами и богом Ра. Мы заглянем в тихие дворы, отыщем секретные проходы, пройдём по Саду дружбы и выйдем к Таврическому саду. А в конце — Анненкирхе и ещё пара мест, которые я пока оставлю сюрпризом. Важная информация:
- Экскурсия пешая, в групповом формате (до 15 человек).
- Подходит для взрослых и детей старше 12 лет.
- Можно заказать индивидуальный формат.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Квартира в доме Бака - интерьер, который обычно видят только в фильмах
- Доходный дом Бака (парадная, подвесные галереи)
- Египетский дом (фасад с фараонами и богом Ра)
- Особняк Кельха
- Сад дружбы
- Таврический сад
- Лютеранская церковь Анненкирхе
- Дворы и проходные арки доходных домов
Что включено
- Услуги гида
- Посещение квартиры в доме Бака
- Фото в уникальных интерьерах и во дворах
- Незабываемые впечатления и рассказы
- Парадные и дворы-колодцы Чернышевской
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Чернышевского 20
Завершение: Кирочная, 22
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оливия
10 ноя 2025
Прекрасная экскурсия и вежливый интеллигентный экскурсовод. Узнала для себя много нового. Спасибо.
