Дворы и парадные: легендарная квартира в доме Бака и секреты Чернышевской

Прогулка по Чернышевской с посещением уникальной квартиры в доме Бака — жемчужины питерских коммуналок, а также знакомство с парадными, дворами и архитектурными шедеврами района.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Тайны парадных и дворов Петербурга Приглашаю в прогулку по району Чернышевской, где за каждым фасадом — своя история. Это не просто экскурсия, а шанс увидеть место, куда редко попадают даже местные. Главная звезда маршрута — легендарная коммуналка в доме Бака, одна из самых красивых и известных в Петербурге. Это парадная Петербурга во всей красе. Здесь время словно остановилось: лепнина, витражи с ручной росписью, старинные двери и лестницы — всё сохранилось так, как было сто лет назад. Мы пройдём по подвесным галереям, заглянем в коммунальную кухню, сохранившую старые шкафы и печи, и узнаем истории жильцов — от интеллигенции до рабочих. Дальше маршрут поведёт нас к Египетскому дому — фасаду с фараонами, кариатидами и богом Ра. Мы заглянем в тихие дворы, отыщем секретные проходы, пройдём по Саду дружбы и выйдем к Таврическому саду. А в конце — Анненкирхе и ещё пара мест, которые я пока оставлю сюрпризом. Важная информация:
  • Экскурсия пешая, в групповом формате (до 15 человек).
  • Подходит для взрослых и детей старше 12 лет.
  • Можно заказать индивидуальный формат.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Квартира в доме Бака - интерьер, который обычно видят только в фильмах
  • Доходный дом Бака (парадная, подвесные галереи)
  • Египетский дом (фасад с фараонами и богом Ра)
  • Особняк Кельха
  • Сад дружбы
  • Таврический сад
  • Лютеранская церковь Анненкирхе
  • Дворы и проходные арки доходных домов
Что включено
  • Услуги гида
  • Посещение квартиры в доме Бака
  • Фото в уникальных интерьерах и во дворах
  • Незабываемые впечатления и рассказы
  • Парадные и дворы-колодцы Чернышевской
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Чернышевского 20
Завершение: Кирочная, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешая, в групповом формате (до 15 человек)
  • Подходит для взрослых и детей старше 12 лет
  • Можно заказать индивидуальный формат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Оливия
10 ноя 2025
Прекрасная экскурсия и вежливый интеллигентный экскурсовод. Узнала для себя много нового. Спасибо.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

