Это самая полная интерьерная экскурсия по Юсуповскому дворцу с посещением всех доступных залов. Мы будем уделять особое внимание необычным деталям, например камину, который менял цвет, и потайной комнате, где нашли клад. Я расскажу о судьбе рода Юсуповых, Рембрандтах в изгнании, политическом убийстве и многом другом.

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по саду, который был частью огромной Юсуповской усадьбы. А войдя внутрь, окажемся в окружении невиданной роскоши.

Поднявшись по главной мраморной лестнице, пройдём анфиладой парадных гостиных и бальных залов, сохранивших великолепное убранство 19 века.

В картинной галерее поговорим о многовековой истории рода Юсуповых, благородных князьях и ослепительных княгинях.

В выставочных залах вспомним об уникальной коллекции произведений искусства, некогда хранившейся в этом доме.

Окажемся в жемчужине дворцовой архитектуры — домашнем театре. Представим себя гостями, которые пришли на представление по личному приглашению князей.

Побываем в жилых комнатах, где протекала повседневная жизнь семьи: в жилых покоях старого князя, будуарах княгини и покоях молодых, созданных для последнего поколения владельцев дворца — князя Феликса и его супруги Ирины.

И напоследок посетим часть дома, где зимой 1916 года произошла трагедия, всколыхнувшая всю империю, — убийство Григория Распутина. Восстановим хронологию громкого преступления, познакомимся с предполагаемыми участниками и обсудим разные версии резонансного дела, которое повлекло за собой роковые последствия для страны.

Организационные детали