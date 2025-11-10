Мои заказы

Дворец Юсуповых в деталях и интересных фактах

Ощутить себя почётными гостями княжеской семьи и заглянуть в прошлое, полное удивительных тайн
Это самая полная интерьерная экскурсия по Юсуповскому дворцу с посещением всех доступных залов.

Мы будем уделять особое внимание необычным деталям, например камину, который менял цвет, и потайной комнате, где нашли клад. Я расскажу о судьбе рода Юсуповых, Рембрандтах в изгнании, политическом убийстве и многом другом.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по саду, который был частью огромной Юсуповской усадьбы. А войдя внутрь, окажемся в окружении невиданной роскоши.

Поднявшись по главной мраморной лестнице, пройдём анфиладой парадных гостиных и бальных залов, сохранивших великолепное убранство 19 века.

В картинной галерее поговорим о многовековой истории рода Юсуповых, благородных князьях и ослепительных княгинях.

В выставочных залах вспомним об уникальной коллекции произведений искусства, некогда хранившейся в этом доме.

Окажемся в жемчужине дворцовой архитектуры — домашнем театре. Представим себя гостями, которые пришли на представление по личному приглашению князей.

Побываем в жилых комнатах, где протекала повседневная жизнь семьи: в жилых покоях старого князя, будуарах княгини и покоях молодых, созданных для последнего поколения владельцев дворца — князя Феликса и его супруги Ирины.

И напоследок посетим часть дома, где зимой 1916 года произошла трагедия, всколыхнувшая всю империю, — убийство Григория Распутина. Восстановим хронологию громкого преступления, познакомимся с предполагаемыми участниками и обсудим разные версии резонансного дела, которое повлекло за собой роковые последствия для страны.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям старшего школьного возраста
  • В стоимость экскурсии включена экскурсионная путёвка с входными билеты для всех путешественников стоимостью 12 000 ₽. Её нужно купить не позднее чем за 3 дня до экскурсии — мы напишем, как перевести средства на неё. При отмене заказа цена путёвки не возвращается
  • Маршрут и время (но не более 2,5 часа) экскурсии можно скорректировать по предварительной договорённости
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 11% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 563 туристов
Мы команда профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков с большим опытом работы. Мы разные. Среди нас есть историки, искусствоведы, преподаватели. Кто-то родился и вырос в Петербурге, кто-то приехал сюда учиться и остался. Прожив здесь достаточно долго, мы всё ещё продолжаем изучать и открывать для себя этот удивительный город. С радостью поделимся своими знаниями и эмоциями!
