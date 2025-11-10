Ощутить себя почётными гостями княжеской семьи и заглянуть в прошлое, полное удивительных тайн
Это самая полная интерьерная экскурсия по Юсуповскому дворцу с посещением всех доступных залов.
Мы будем уделять особое внимание необычным деталям, например камину, который менял цвет, и потайной комнате, где нашли клад. Я расскажу о судьбе рода Юсуповых, Рембрандтах в изгнании, политическом убийстве и многом другом.
Мы прогуляемся по саду, который был частью огромной Юсуповской усадьбы. А войдя внутрь, окажемся в окружении невиданной роскоши.
Поднявшись по главной мраморной лестнице, пройдём анфиладой парадных гостиных и бальных залов, сохранивших великолепное убранство 19 века.
В картинной галерее поговорим о многовековой истории рода Юсуповых, благородных князьях и ослепительных княгинях.
В выставочных залах вспомним об уникальной коллекции произведений искусства, некогда хранившейся в этом доме.
Окажемся в жемчужине дворцовой архитектуры — домашнем театре. Представим себя гостями, которые пришли на представление по личному приглашению князей.
Побываем в жилых комнатах, где протекала повседневная жизнь семьи: в жилых покоях старого князя, будуарах княгини и покоях молодых, созданных для последнего поколения владельцев дворца — князя Феликса и его супруги Ирины.
И напоследок посетим часть дома, где зимой 1916 года произошла трагедия, всколыхнувшая всю империю, — убийство Григория Распутина. Восстановим хронологию громкого преступления, познакомимся с предполагаемыми участниками и обсудим разные версии резонансного дела, которое повлекло за собой роковые последствия для страны.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям старшего школьного возраста
В стоимость экскурсии включена экскурсионная путёвка с входными билеты для всех путешественников стоимостью 12 000 ₽. Её нужно купить не позднее чем за 3 дня до экскурсии — мы напишем, как перевести средства на неё. При отмене заказа цена путёвки не возвращается
Маршрут и время (но не более 2,5 часа) экскурсии можно скорректировать по предварительной договорённости
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 11% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 563 туристов
Мы команда профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков с большим опытом работы. Мы разные. Среди нас есть историки, искусствоведы, преподаватели. Кто-то родился и вырос в Петербурге, кто-то приехал сюда учиться и остался. Прожив здесь достаточно долго, мы всё ещё продолжаем изучать и открывать для себя этот удивительный город. С радостью поделимся своими знаниями и эмоциями!