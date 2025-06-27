Мои заказы

Китайский "Сад Дружбы" – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Китайский "Сад Дружбы"» в Санкт-Петербурге, цены от 2080 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Парадные кварталы
Пешая
3 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Парадные кварталы
Начало: Михайловский замок
Расписание: Индивидуально под заказ
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Пешая
2 часа
-
20%
14 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Начало: Метро Чернышевская
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
2080 ₽2600 ₽ за человека
Индивидуальный тур в сердце старого Петербурга и квартира Бака
Пешая
2 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный тур в сердце старого Петербурга и квартира Бака
Начало: Метро Чернышевская
Завтра в 19:00
1 сен в 09:00
5400 ₽6000 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    27 июня 2025
    Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Экскурсия очень понравилась, гид-супер! видно, что обожает свое дело! однозначно, рекомендую.
  • В
    Валерия
    16 мая 2025
    Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо нашему гиду Алексею за прекрасную прогулку по улицам Петербурга с интересными рассказами о потрясающих домах нашего
    читать дальше

    города. Посещение квартиры Бака стадо отличным дополнением ко всему, что мы увидели снаружи. Большая благодарность хозяйке квартиры за гостеприимство!
    Рады будем посетить и другие экскурсии от Вашей компании.

  • Ю
    Юлия
    2 марта 2025
    Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии по Непарадному Петербургу с посещением квартиры Бака, которую проводил экскурсовод Алексей.

    Алексей оказался настоящим знатоком
    читать дальше

    своего дела. Его увлекательные рассказы о истории, архитектуре и культуре Петербурга захватили внимание с первых минут. Он умело сочетал интересные факты с личными шутками, что сделало экскурсию живой и запоминающейся.

    Кроме того, Алексей ответил на все наши вопросы и всегда был готов поделиться дополнительной информацией. Он показал нам не только знаменитые парадные, но и укромные уголки, о которых мы не знали. Это позволило нам увидеть город с совершенно другой стороны.

    Экскурсия прошла в дружелюбной атмосфере, и я осталась в полном восторге от увиденного. Рекомендую Алексея всем, кто хочет глубже узнать Санкт-Петербург и насладиться его красотой! Большое спасибо за прекрасное время!

  • А
    Анна
    8 декабря 2024
    Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Экскурсия оставила только положительные эмоции! Экскурсовод Марина поделилась множеством интересных фактов о жизни в центре города, а финал в квартире дома Бака стал настоящим прикосновением к истории. Обязательно вернёмся!
  • Т
    Татьяна
    1 декабря 2024
    Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Интересная экскурсия с доброжелательным и грамотным экскурсоводом. Посещение квартиры оставило яркие впечатления. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    6 ноября 2024
    Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Экскурсия понравилась. Гид Алексей интересно рассказывал, скучно точно не было. Несмотря на непогоду всё успели посмотреть, посетили несколько парадных и,
    читать дальше

    конечно, дом Бака. Было приятно соприкоснуться с историей прошлого и настоящего и заглянуть внутрь. Ведь всегда интересно увидеть не только фасадную часть, но и внутреннюю жизнь. Спасибо хозяевам квартиры, которые предоставляют возможность увидеть красоту начала 20в.
    P.S. И спасибо организаторам экскурсии, что записали меня в последний момент. Давно хотела попасть на эту экскурсию!

  • С
    Соня
    6 ноября 2024
    Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Рекомендую экскурсию! Не просто осмотр квартиры, но и интересный рассказ от гида! Хозяйка квартиры была очаровательна, она очень мило с нами общалась.
  • А
    Анастасия
    29 сентября 2024
    Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Большое спасибо за экскурсию, было супер интересно и вовлекающе! Не ожидали, что нам так сильно понравится. Было очень любопытно послушать про историю домов и его жителей. Большое спасибо организаторам и гиду Алексею: место встречи и весь маршрут были комфортными)
  • М
    Марина
    6 сентября 2024
    Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Очень интересная экскурсия. Алексей прекрасный гид, время пролетело незаметно. Рекомендую как гостям Петербурга, так и жителям нашего неповторимого города.

