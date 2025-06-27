Водная прогулка
Парадные кварталы
Начало: Михайловский замок
Расписание: Индивидуально под заказ
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Групповая
до 15 чел.
Комбо-тур по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Начало: Метро Чернышевская
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
2080 ₽
2600 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный тур в сердце старого Петербурга и квартира Бака
Начало: Метро Чернышевская
Завтра в 19:00
1 сен в 09:00
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия27 июня 2025Экскурсия очень понравилась, гид-супер! видно, что обожает свое дело! однозначно, рекомендую.
- ВВалерия16 мая 2025Очень понравилась экскурсия! Спасибо нашему гиду Алексею за прекрасную прогулку по улицам Петербурга с интересными рассказами о потрясающих домах нашего
- ЮЮлия2 марта 2025Хочу поделиться своими впечатлениями от экскурсии по Непарадному Петербургу с посещением квартиры Бака, которую проводил экскурсовод Алексей.
Алексей оказался настоящим знатоком
- ААнна8 декабря 2024Экскурсия оставила только положительные эмоции! Экскурсовод Марина поделилась множеством интересных фактов о жизни в центре города, а финал в квартире дома Бака стал настоящим прикосновением к истории. Обязательно вернёмся!
- ТТатьяна1 декабря 2024Интересная экскурсия с доброжелательным и грамотным экскурсоводом. Посещение квартиры оставило яркие впечатления. Рекомендую!
- ЕЕкатерина6 ноября 2024Экскурсия понравилась. Гид Алексей интересно рассказывал, скучно точно не было. Несмотря на непогоду всё успели посмотреть, посетили несколько парадных и,
- ССоня6 ноября 2024Рекомендую экскурсию! Не просто осмотр квартиры, но и интересный рассказ от гида! Хозяйка квартиры была очаровательна, она очень мило с нами общалась.
- ААнастасия29 сентября 2024Большое спасибо за экскурсию, было супер интересно и вовлекающе! Не ожидали, что нам так сильно понравится. Было очень любопытно послушать про историю домов и его жителей. Большое спасибо организаторам и гиду Алексею: место встречи и весь маршрут были комфортными)
- ММарина6 сентября 2024Очень интересная экскурсия. Алексей прекрасный гид, время пролетело незаметно. Рекомендую как гостям Петербурга, так и жителям нашего неповторимого города.
