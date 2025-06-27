читать дальше

своего дела. Его увлекательные рассказы о истории, архитектуре и культуре Петербурга захватили внимание с первых минут. Он умело сочетал интересные факты с личными шутками, что сделало экскурсию живой и запоминающейся.



Кроме того, Алексей ответил на все наши вопросы и всегда был готов поделиться дополнительной информацией. Он показал нам не только знаменитые парадные, но и укромные уголки, о которых мы не знали. Это позволило нам увидеть город с совершенно другой стороны.



Экскурсия прошла в дружелюбной атмосфере, и я осталась в полном восторге от увиденного. Рекомендую Алексея всем, кто хочет глубже узнать Санкт-Петербург и насладиться его красотой! Большое спасибо за прекрасное время!