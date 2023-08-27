Двухчасовая прогулка на яхте Ларсон с выходом в Финский залив

Морская прогулка в Санкт-Петербурге: неповторимые впечатления от Финского залива

5
3 оценки
Описание
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Ответы на вопросы
Двухчасовая прогулка на яхте Ларсон с выходом в Финский залив
Двухчасовая прогулка на яхте Ларсон с выходом в Финский залив
Двухчасовая прогулка на яхте Ларсон с выходом в Финский залив
Двухчасовая прогулка на яхте Ларсон с выходом в Финский залив
Двухчасовая прогулка на яхте Ларсон с выходом в Финский залив
Двухчасовая прогулка на яхте Ларсон с выходом в Финский залив
Двухчасовая прогулка на яхте Ларсон с выходом в Финский залив
Ближайшие даты:
15
сен
16
сен
17
сен
1
окт

Что вас ожидает:

  • Достопримечательности:
  • Адмиралтейство, Медный Всадник, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Дворцовый мост, Стрелка Васильевского острова
  • Парк 300-летия, башня Лахта Центра, стадион «Газпром Арена», ванты Западного скоростного диаметра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем вас в захватывающую двухчасовую морскую прогулку вдоль северной части Петербурга. Лучшие виды открываются с нашего катера, а спрятаться в случае непогоды можно в теплой уютной каюте.
Мы увидим "Зенит арену" и пройдём по Малой Неве под вантами Западного скоростного диаметра.
На 3-х часовой прогулке Вы рассмотрите башню Лахта-Центра! Ловите солнечных зайчиков, отражающихся от зеркальной поверхности небоскреба, делайте умопомрачительные фото!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги капитана
  • Пледы
  • Бокалы
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки 112
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Не допускаются к прогулке на катере лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 3-х лет по согласованию.
  • С собой на борт можно проносить напитки и закуски, все кроме красного вина, красных ягод и фруктов.
  • Маршрут прогулки обсуждается с капитаном перед выходом на воду и зависит от количества часов аренды катера и погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ц
27 авг 2023
B
22 авг 2023
О
22 авг 2023

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