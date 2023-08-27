Морская прогулка в Санкт-Петербурге: неповторимые впечатления от Финского залива
Ближайшие даты:
15
сен
сен
16
сен
сен
17
сен
сен
1
окт
окт
Что вас ожидает:
- Достопримечательности:
- Адмиралтейство, Медный Всадник, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Дворцовый мост, Стрелка Васильевского острова
- Парк 300-летия, башня Лахта Центра, стадион «Газпром Арена», ванты Западного скоростного диаметра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем вас в захватывающую двухчасовую морскую прогулку вдоль северной части Петербурга. Лучшие виды открываются с нашего катера, а спрятаться в случае непогоды можно в теплой уютной каюте.
Мы увидим "Зенит арену" и пройдём по Малой Неве под вантами Западного скоростного диаметра.
На 3-х часовой прогулке Вы рассмотрите башню Лахта-Центра! Ловите солнечных зайчиков, отражающихся от зеркальной поверхности небоскреба, делайте умопомрачительные фото!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги капитана
- Пледы
- Бокалы
- Место начала и завершения?
- Набережная реки Фонтанки 112
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Важная информация
- Не допускаются к прогулке на катере лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 3-х лет по согласованию.
- С собой на борт можно проносить напитки и закуски, все кроме красного вина, красных ягод и фруктов.
- Маршрут прогулки обсуждается с капитаном перед выходом на воду и зависит от количества часов аренды катера и погодных условий
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ц
Царев
27 авг 2023
B
Bellromi
22 авг 2023
О
Олег
22 авг 2023
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