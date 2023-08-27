Приглашаем вас в захватывающую двухчасовую морскую прогулку вдоль северной части Петербурга. Лучшие виды открываются с нашего катера, а спрятаться в случае непогоды можно в теплой уютной каюте.

Мы увидим "Зенит арену" и пройдём по Малой Неве под вантами Западного скоростного диаметра.

На 3-х часовой прогулке Вы рассмотрите башню Лахта-Центра! Ловите солнечных зайчиков, отражающихся от зеркальной поверхности небоскреба, делайте умопомрачительные фото!