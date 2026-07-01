Две эпохи, две судьбы и две самые ожидаемые выставки года в Эрмитаже. Мы проследим путь Екатерины I — от Марты Скавронской до российского престола.
Откроем сокровища легендарного собрания Штиглица — золото Трои, шедевры Рене Лалика и другие редкости. Разные истории неожиданно сложатся в яркий рассказ о людях и искусстве Российской империи.
Откроем сокровища легендарного собрания Штиглица — золото Трои, шедевры Рене Лалика и другие редкости. Разные истории неожиданно сложатся в яркий рассказ о людях и искусстве Российской империи.
Описание билета
Выставка «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности»
В Манеже Малого Эрмитажа вы увидите шедевры богатого частного собрания начала прошлого века:
- золото Трои
- шпалеры французской королевской мануфактуры
- мраморные рельефы из палаццо д’Эсте
- изящные работы Рене Лалика
И узнаете:
- как возникла идея создания Центрального училища технического рисования
- кто такая Надежда Июнева и почему её имя важно для Эрмитажа
- какой необычный предмет встречал студентов у входа в библиотеку
- почему в серии шпалер «Времена года» оказалось пять полотен
- из-за чего Александр Половцов отказался покупать золото Трои
- как собрание Базилевского поставило крест на его первоначальном замысле
Выставка «Екатерина I»
Перейдём в Зимний дворец, где развернулась масштабная экспозиция, посвящённая первой российской императрице. Вы проследите путь Марты Скавронской от служанки до супруги Петра I и основательницы новой императорской династии.
Вы услышите:
- почему после Прутского похода Пётр I учредил орден Святой Екатерины
- как собака Петра I по кличке Лизетта спасла человеку жизнь, едва не поплатившись собственной
- кто учил Марту Скавронскую русскому языку и почему она стала Екатериной Алексеевной
- как в петровское время можно было сохранить бороду и дорог ли был царский дукат
Организационные детали
- Дополнительные расходы — входные билеты: стандартный — от 500 до 1200 ₽ в зависимости от дня недели и времени, есть льготы
- Выставка «Екатерина I» продлится до 27 сентября, выставка «Подвиг просвещённой благотворительности» — до 4 октября 2026 года
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Детский
|4000 ₽
|Стандартный
|4334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3686 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
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