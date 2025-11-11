Пройдём по залам, где шумели роскошные балы, решались судьбы страны и личные драмы Екатерины.
Проследим судьбу немецкой принцессы, которая завоевала Крым, провела законодательные реформы и сделала Россию сверхдержавой. Раскроем тайны императрицы, чья страсть к искусству и власти создала шедевр — Эрмитаж.
Проследим судьбу немецкой принцессы, которая завоевала Крым, провела законодательные реформы и сделала Россию сверхдержавой. Раскроем тайны императрицы, чья страсть к искусству и власти создала шедевр — Эрмитаж.
Описание экскурсии
- Мы поднимемся по белоснежным ступеням Иорданской лестницы, на которой Екатерина встречала Новый года, а подданные падали в обморок от страха перед её взглядом
- Прогуляемся по райскому уголку с экзотическими растениями — саду Малого Эрмитажа. Здесь императрица гуляла босиком, мечтая о «Греческом проекте» Потёмкина
- Вы увидите знаменитого Павлина — единственные в мире часы-автоматон, которые до сих пор работают, и поймёте, почему Екатерина называла их победой над временем
- Осмотрите Лоджии Рафаэля, воссоздающие ватиканские фрески. Для императрицы они были личным «окном в Рим», где она пряталась от дворцовых интриг
- Заглянете в Зал Рембрандта и увидите «Возвращение блудного сына» — картину, которую Екатерина называла «исповедью души»
- Пройдёте по залам, где императрица принимала послов и устраивала балы, и выясните, как Зимний дворец стал центром мировой культуры
А ещё вы узнаете:
- как она относилась к масонству
- где тайно встречалась с Потёмкиным
- какие книги перечитывала ночами
- как Вольтер стал её другом по переписке
- зачем она купила библиотеку Дидро
- и как внуки стали её главной надеждой… и разочарованием
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж необходимо купить заранее — 500 ₽ с чел.
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 13 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсию можно провести индивидуально для вашей компании (до 3 человек). Стоимость — 10 500 ₽
во вторник, среду и четверг в 11:30 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и четверг в 11:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 13143 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донестиЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
6650 ₽
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Знакомство с коллекцией Эрмитажа
Откройте для себя уникальные произведения искусства в Эрмитаже. Пройдите по залам Зимнего дворца и Малого Эрмитажа с профессиональным гидом
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
15 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
2800 ₽ за билет
Индивидуальная
до 3 чел.
Эрмитаж классический и тайный
Полюбоваться искусством разных эпох и культур с профессиональным гидом
Начало: В Эрмитаже
Завтра в 11:30
12 ноя в 11:30
7500 ₽ за всё до 3 чел.