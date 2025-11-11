Мои заказы

Екатерина II, Золотой век и тайны Эрмитажа

Увидеть музей не просто как коллекцию искусства, а как памятник амбициям великой императрицы
Пройдём по залам, где шумели роскошные балы, решались судьбы страны и личные драмы Екатерины.

Проследим судьбу немецкой принцессы, которая завоевала Крым, провела законодательные реформы и сделала Россию сверхдержавой. Раскроем тайны императрицы, чья страсть к искусству и власти создала шедевр — Эрмитаж.
Екатерина II, Золотой век и тайны Эрмитажа© Тася
Екатерина II, Золотой век и тайны Эрмитажа© Тася
Екатерина II, Золотой век и тайны Эрмитажа© Тася
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя18
ноя19
ноя20
ноя25
ноя
Время начала: 11:30, 15:00

Описание экскурсии

  • Мы поднимемся по белоснежным ступеням Иорданской лестницы, на которой Екатерина встречала Новый года, а подданные падали в обморок от страха перед её взглядом
  • Прогуляемся по райскому уголку с экзотическими растениями — саду Малого Эрмитажа. Здесь императрица гуляла босиком, мечтая о «Греческом проекте» Потёмкина
  • Вы увидите знаменитого Павлина — единственные в мире часы-автоматон, которые до сих пор работают, и поймёте, почему Екатерина называла их победой над временем
  • Осмотрите Лоджии Рафаэля, воссоздающие ватиканские фрески. Для императрицы они были личным «окном в Рим», где она пряталась от дворцовых интриг
  • Заглянете в Зал Рембрандта и увидите «Возвращение блудного сына» — картину, которую Екатерина называла «исповедью души»
  • Пройдёте по залам, где императрица принимала послов и устраивала балы, и выясните, как Зимний дворец стал центром мировой культуры

А ещё вы узнаете:

  • как она относилась к масонству
  • где тайно встречалась с Потёмкиным
  • какие книги перечитывала ночами
  • как Вольтер стал её другом по переписке
  • зачем она купила библиотеку Дидро
  • и как внуки стали её главной надеждой… и разочарованием

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж необходимо купить заранее — 500 ₽ с чел.
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 13 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсию можно провести индивидуально для вашей компании (до 3 человек). Стоимость — 10 500 ₽

во вторник, среду и четверг в 11:30 и 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и четверг в 11:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 13143 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
читать дальше

сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
2 часа
-
5%
483 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Эрмитаж: экскурсия в мир искусства
Получить эстетическое удовольствие и услышать самое интересное об экспонатах, художниках и музее
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
6650 ₽7000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с коллекцией Эрмитажа в мини-группе (билеты включены)
2.5 часа
78 отзывов
Билеты
Знакомство с коллекцией Эрмитажа
Откройте для себя уникальные произведения искусства в Эрмитаже. Пройдите по залам Зимнего дворца и Малого Эрмитажа с профессиональным гидом
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
15 ноя в 12:00
16 ноя в 12:00
2800 ₽ за билет
Эрмитаж классический и тайный
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Эрмитаж классический и тайный
Полюбоваться искусством разных эпох и культур с профессиональным гидом
Начало: В Эрмитаже
Завтра в 11:30
12 ноя в 11:30
7500 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге