Приглашаем в залы Зимнего дворца на масштабную выставку «Екатерина I», которая приурочена к 300-летию правления этой незаурядной женщины. Познакомим поближе с судьбой первой правительницы Российской империи, сумевшей продолжить многие начинания Петра Великого.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Маршрут

В Аванзале Зимнего дворца мы познакомимся с Мартой Скавронской и проследим, как стремительно развивались события её жизни: плен при взятии русскими войсками Мариенбурга, свадьба с Петром I, коронация в Москве, смерть супруга и двухлетнее единоличное правление Российской империей.

В Николаевском зале нас ждут артефакты эпохи невероятной красоты, часть из которых демонстрируется впервые: эффектная коронационная карета, заказанная Петром I во Франции, огромные шпалеры, золотые украшения и элегантные костюмы, резные кабинеты и обои в китайском стиле, гравюры и ордена. Отдельный раздел выставки посвящён пригородным резиденциям, где жила первая императрица.

Темы

Мы обсудим не только невероятный жизненный взлёт шведской пленницы, но и те начинания великого Петра, которые его супруга продолжила и завершила. При ней были открыты Академия наук, создан антитурецкий блок, организована экспедиция Беринга, облагорожены императорские резиденции.

Вы узнаете тайну происхождения «Золушки» Марты.

Может ли правитель не уметь читать и писать.

Важна ли для женщины красота и дорог ли дукат царя.

Сложно ли стать крестником императрицы.

Как Прутский поход связан с орденом Святой Екатерины.

И многое другое.

Организационные детали