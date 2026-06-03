Временная выставка в Эрмитаже «Екатерина I» (до 27 сентября 2026 года)
От пленницы Марты Скавронской - до императрицы
Приглашаем в залы Зимнего дворца на масштабную выставку «Екатерина I», которая приурочена к 300-летию правления этой незаурядной женщины.
Познакомим поближе с судьбой первой правительницы Российской империи, сумевшей продолжить многие начинания Петра Великого.
Описание билета
Маршрут
В Аванзале Зимнего дворца мы познакомимся с Мартой Скавронской и проследим, как стремительно развивались события её жизни: плен при взятии русскими войсками Мариенбурга, свадьба с Петром I, коронация в Москве, смерть супруга и двухлетнее единоличное правление Российской империей.
В Николаевском зале нас ждут артефакты эпохи невероятной красоты, часть из которых демонстрируется впервые: эффектная коронационная карета, заказанная Петром I во Франции, огромные шпалеры, золотые украшения и элегантные костюмы, резные кабинеты и обои в китайском стиле, гравюры и ордена. Отдельный раздел выставки посвящён пригородным резиденциям, где жила первая императрица.
Темы
Мы обсудим не только невероятный жизненный взлёт шведской пленницы, но и те начинания великого Петра, которые его супруга продолжила и завершила. При ней были открыты Академия наук, создан антитурецкий блок, организована экспедиция Беринга, облагорожены императорские резиденции.
Вы узнаете тайну происхождения «Золушки» Марты.
Может ли правитель не уметь читать и писать.
Важна ли для женщины красота и дорог ли дукат царя.
Сложно ли стать крестником императрицы.
Как Прутский поход связан с орденом Святой Екатерины.
И многое другое.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в Эрмитаж (в том числе для гида) — 700 ₽ за взрослого, 300 ₽ — льготный
Поможем с покупкой билетов при необходимости
Можем провести экскурсию для большего количества человек — до 5. Доплата — 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эрмитажа
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3263 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
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