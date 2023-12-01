Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»

Индивидуальный квест в Санкт-Петербурге

Пройти по Эрмитажу особым новогодним маршрутом и узнать всё о Рождестве в императорской семье

Что дарили на Рождество детям в царской семье и как наряжали ёлку? Как отмечали праздник простые горожане и почему нужно загадать желание именно в полночь? Обсудим самые интересные рождественские темы, прогуливаясь по нарядным залам. Будем много играть и активно обсуждать всё, что увидим в Эрмитаже. По вашему желанию в финале смастерим небольшую новогоднюю игрушку.
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Экскурсия-квест для детей «Новый год в Зимнем дворце»
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по самым нарядным местам Эрмитажа:

  • Полюбуемся пышными залами Зимнего дворца. Вспомним чудесную рождественскую историю. В этом нам помогут шедевры живописи и скульптуры, связанные с библейскими сказаниями.
  • Прогуляемся по залам итальянского Возрождения.
  • Посмотрим на самый знаменитый подарок, когда-либо преподнесённый Екатерине II, — знаменитые часы Павлин.
  • В фойе Эрмитажного театра увидим нарядные ёлочки (если будет такая возможность).
  • Восхитительные лоджии Рафаэля станут торжественным финальным аккордом нашего рождественского путешествия.

Вы узнаете:

  • какие правила соблюдали гости и хозяева дворца.
  • где проходили праздничные церемонии.
  • какие подарки могли получить дети в царской семье.
  • почему именно ёлка стала главной новогодней красавицей.
  • где устраивали гуляния простые горожане.
  • как менялось отношение к этому празднику.
  • чью пуговицу нужно потереть, чтобы ваше желание точно исполнилось.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт путешественникам всех возрастов, но ориентирована, в первую очередь, на детей от 5 лет.
  • Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их на себя и на гида необходимо заранее. Стоимость — 500 руб. с человека, дети до 14 лет бесплатно. Вы можете купить билеты на Трипстере: купить билет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Иорданской лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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