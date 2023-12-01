Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 4138 туристов

Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они, безусловно, имеют свои приёмы, но идея у нас общая: исходить из особенностей возраста и потребностей ребёнка, во время экскурсии заинтересовывать, а не заставлять, слушать, играть, обсуждать и получать удовольствие от посещения музея. О том, кто именно будет встречаться с вами, мы всегда договариваемся заранее.

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