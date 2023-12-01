Пройти по Эрмитажу особым новогодним маршрутом и узнать всё о Рождестве в императорской семье
Что дарили на Рождество детям в царской семье и как наряжали ёлку? Как отмечали праздник простые горожане и почему нужно загадать желание именно в полночь? Обсудим самые интересные рождественские темы, прогуливаясь по нарядным залам. Будем много играть и активно обсуждать всё, что увидим в Эрмитаже. По вашему желанию в финале смастерим небольшую новогоднюю игрушку.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём по самым нарядным местам Эрмитажа:
- Полюбуемся пышными залами Зимнего дворца. Вспомним чудесную рождественскую историю. В этом нам помогут шедевры живописи и скульптуры, связанные с библейскими сказаниями.
- Прогуляемся по залам итальянского Возрождения.
- Посмотрим на самый знаменитый подарок, когда-либо преподнесённый Екатерине II, — знаменитые часы Павлин.
- В фойе Эрмитажного театра увидим нарядные ёлочки (если будет такая возможность).
- Восхитительные лоджии Рафаэля станут торжественным финальным аккордом нашего рождественского путешествия.
Вы узнаете:
- какие правила соблюдали гости и хозяева дворца.
- где проходили праздничные церемонии.
- какие подарки могли получить дети в царской семье.
- почему именно ёлка стала главной новогодней красавицей.
- где устраивали гуляния простые горожане.
- как менялось отношение к этому празднику.
- чью пуговицу нужно потереть, чтобы ваше желание точно исполнилось.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт путешественникам всех возрастов, но ориентирована, в первую очередь, на детей от 5 лет.
- Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Приобрести их на себя и на гида необходимо заранее. Стоимость — 500 руб. с человека, дети до 14 лет бесплатно. Вы можете купить билеты на Трипстере: купить билет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Иорданской лестницы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4138 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они, безусловно, имеют свои приёмы, но идея у нас общая: исходить из особенностей возраста и потребностей ребёнка, во время экскурсии заинтересовывать, а не заставлять, слушать, играть, обсуждать и получать удовольствие от посещения музея. О том, кто именно будет встречаться с вами, мы всегда договариваемся заранее.
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