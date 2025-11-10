Зимняя война разыгралась между Советским Союзом и Финляндией в 1939-1940 годах. О ней старались не вспоминать, называя её незнаменитой.
Но местные жители знают, что в карельских лесах остались доты, противотанковые заграждения и осколки снарядов, которые не дают забыть бои с белофиннами. Этим дням и полосе обороны Линия Маннергейма и будет посвящена моя экскурсия.
Описание экскурсии
Сестрорецк и другие города по пути
- Мы проедем по местам, где проходила граница между СССР и Финляндией
- Увидим поселения бывшей Финляндии — Солнечное (Ollila), Комарово (Kellomäki), Репино (Kuokkala)
- В Зеленогорске (Terijoki) осмотрим памятники и здания, которые связаны с историей и событиями Зимней войны
Линия Маннергейма
- Мы окажемся там, где были расположены мощные и знаменитые доты «Миллионеры» и где Красная Армия в феврале 1940 года проломила железобетонный «щит Финляндии»
- Побываем в дотах «Инкииля», «Сумма-Хоттине» и «Суммаярви-Ляхде»
- Познакомимся с другими укреплениями этого района
- Поговорим о боях, что гремели здесь более 80 лет тому назад
- На обратном пути проедем через деревню Майнила — место, где в 1939 году произошёл инцидент, послуживший началом Финской войны
Будучи выпускником исторического факультета СПбГУ я расскажу много интересных фактов о том периоде и проведу вас необычными маршрутами, которые мне хорошо знакомы.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле каршеринга классом не ниже «Комфорт+»
- Можем организовать экскурсию на вашей машине. Стоимость программы составит 20000 ₽ за группу
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я — выпускник исторического факультета СПбГУ, влюблённый в свою профессию проводника по самым интересным местам. Уже больше 20 лет я разрабатываю и провожу авторские маршруты по Петербургу, Ленинградской области иЗадать вопрос
